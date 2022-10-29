Пленный украинец рассказал о плохо подготовленных бойцах ВСУ у Херсонской области

Руководство ВСУ имитирует наступление на Херсонскую область, в нем участвуют плохо обученные бойцы, заявил пленный украинский военнослужащий в ролике, опубликованном Минобороны.

«В Херсонской (области), понимаете, это я вообще не могу понять – для чего и почему. Потому что мы не наступательное подразделение. Мы сидели в глухой обороне. Мы не обучены на атаки, на штурмы. Тоже глупость: экипажи выстраиваются, ходят по полю и имитируют наступление», – сказал военнопленный, передает РИА «Новости».

По его словам, руководство заявило, что расположенные перед подразделением лесопосадки пустые, туда необходимо зайти и продержаться.

«На примере этой атаки я понимаю, что да – вот нас просто было не жалко», – отметил он.

Через несколько часов после наступления руководство не прислало помощи, не было эвакуации, и подразделение попало в окружение. И по ним били и украинские и российские артиллерийские войска.