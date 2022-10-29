Эксперт дал советы по покупке подержанных иномарок в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Хайцеэр посоветовал отказаться от премиум-машин

Покупка европейских машин премиум-марок в условиях проблем с поставками не лучшая идея, также нецелесообразно покупать иномарки с большим пробегом, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Автомобили с пробегом 150 тыс. километров могут быть в хорошем состоянии, но износ вскоре даст о себе знать, и владельцу придется потратить на него больше, чем планировалось, сказал Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

«Стоит поостеречься от покупки технически сложных автомобилей европейских марок, в которых уязвима электроника», – указал эксперт.

Автомобили высокого класса, такие как Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8, дорогих версий внедорожников Range Rover, кроссоверов Mercedes-Benz и BMW, сейчас не самое лучшее приобретение. Стоимость их запчастей сильно выросла.

Не следует приобретать и машины, которые мало распространены в России, и продукцию китайского автопрома старше 1-3 лет.

«Поставка запчастей на них была очень хаотичной и были большие сложности с подбором, часто менялись каталожные номера деталей», – подвел итог Хайцеэр.