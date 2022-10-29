Мурманский губернатор Чибис представил проект развития ЗАТО

Глава Мурманской области Андрей Чибис представил министру по развитию Дальнего Востока Алексею Чекунову план по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) региона.

Чибис представил Чекункову уточненный проект комплексного плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«План предусматривает реализацию в 2023 с переходом на 2024 год наиболее важных мероприятий, учитывающих специфику текущей ситуации. В уточненном проекте предусмотрена модернизация жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры территории 18 населенных пунктов области на общую сумму 18,169 млрд рублей», – пояснил Чибис.

Кроме этого, глава региона сообщил о планах по строительству в Мурманске социально значимых объектов – двух жилых домов, а также объектов общественно-деловой и туристической застройки на месте территории бывшего Мурманского судоремонтного завода и прилегающих к нему территорий.

«Мурманская область – не только важный форпост экономического развития, но и северный щит нашей страны, который имеет большое стратегическое значение. Важно, что у министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики налажено тесное плодотворное взаимодействие с регионом. У Правительства России большие планы по его развитию, о чем свидетельствуют намерения направить серьезные средства госпрограмм на обеспечение ТОР «Столица Арктики», – подчеркнул Чекунков.