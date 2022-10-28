Экономист объяснил влияние частичной мобилизации на инфляцию в России

Частичная мобилизация в России окажет дезинфляционное влияние на несколько месяцев из-за сокращения расходов населением, заявил газете ВЗГЛЯД доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя соответствующее сообщение Центробанка.

Центральный Банк России заявил, что в ближайшее время частичная мобилизация в стране будет иметь дезинфляционное влияние, передает ТАСС. При этом в Банке России предупредили, что спустя несколько месяцев это влияние преобразуется в проинфляционное.

«Когда происходят такого типа события, типичная реакция значительной части общества – это сократить траты, отложить на черный день. Причем это не только России касается. В результате все, что можно отложить в плане покупок, откладывается. Соответственно, когда так начинает себя вести значительная часть общества, это приводит к дезинфляционному влиянию. Спрос падает, а цены либо снижаются, либо перестают расти», – говорит Хестанов.

При этом он обращает внимание на то, что такое явление обычно краткосрочное или среднесрочное. Сколько оно продлится на самом деле, предсказать тяжело, но, как правило, такое состояние держится несколько месяцев.

«Проинфляционное влияние предсказывается из-за того, что у нас сокращается объем рабочей силы, так как ряд граждан мобилизуют. А значит для привлечения трудовых ресурсов предприятиям придется выше платить новым работникам. Соответственно, если вырастут затраты на оплату труда, то это придется закладывать в цены, а значит, их рост несколько ускорится. Насколько сильно, предполагать рано, поскольку мало статистики», – заключил экономист.

Ранее Центробанк сообщил, что прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта 2022 года оставил ее без изменений – на уровне 7,5% годовых. Годовая инфляция, по прогнозам регулятора, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.