ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ оставил без изменения ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании на пятницу, 28 октября, прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта 2022 года оставил ее без изменений – на уровне 7,5% годовых.

Банк России сообщил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, говорится в заявлении на сайте регулятора.

В заявлении ЦБ РФ также сказано, что нынешние темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами, отмечает Банк России.

Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

16 сентября Центробанк решил понизить ключевую ставку на 0,5 п. п. – до 7,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ России близится к завершению, при этом регулятор считает, что сейчас целесообразно оставаться в нейтральном диапазоне ключевой ставки, но диапазон краткосрочной ставки оценивается выше на 5–6%.