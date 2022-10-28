Эксперт объяснил идею создания северными странами мини-НАТО

Эксперт Сивков прокомментировал планы создания совместной армии Норвегии, Швеции и Финляндии

Идея Норвегии создать объединенную армию северных стран – это попытка подтянуть Швецию и Финляндию в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. О том, что на фоне напряженности с Россией Финляндии, Швеции и Норвегии нужна объединенная армия, заявил председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист.

«Учитывая, что Турция пока не дает добро на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, идея Петера Хультквиста – это попытка создать мини-НАТО на северном фланге Североатлантического альянса. Де-факто это распространение НАТО на Финляндию и Швецию без формального их вступления в альянс», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

Председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист, который в прошлом занимал пост министра обороны, предложил создать объединенную армию северных стран на фоне напряженности в отношениях с Россией. В интервью газете Dagens Nyheter Хультквист пояснил, что Финляндия, Швеция и Норвегия должны взять коллективную ответственность за защиту границ друг друга. «У нас общая ответственность. Это одна из основ НАТО – коллективная ответственность. В Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг другу. У нас уже есть совместное военное планирование с Финляндией», – сказал Хультквист.

В мае, спустя три месяца после того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, отказавшись от десятилетий нейтралитета. Их протоколы о присоединении были ратифицированы всеми членами НАТО, кроме Венгрии и Турции. Анкара требует выполнения ряда условий, в частности, выдачи турецких диссидентов.

На следующей неделе четыре командующих силами обороны северных стран представят план того, как эти государства могут координировать свою оборону. Начальник обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил на этой неделе местным СМИ, что Офот-фьорд и порт Нарвик в Северной Норвегии являются ключевыми в обеспечении союзнических подкреплений в скандинавском регионе. Кристофферсен считает важным пунктом в скандинавском плане координацию приема подкреплений союзников. Если план обороны начальников штабов будет одобрен, это приведет к увеличению совместных тренировочных мероприятий.

Начальники оборонных ведомств Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии тесно сотрудничали на протяжении многих лет, в том числе в рамках Северного оборонного сотрудничества, в которое также входит Исландия. На зиму 2024 года запланированы совместные учения Cold Response (Холодный ответ), которые станут проверкой для совместных действий северных стран.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил, что Россия не собирается нападать на Норвегию, Швецию или Финляндию, поэтому «эти страны могут создавать чего угодно». У России, указал собеседник, «главные проблемы с Украиной, Великобританией и США».

«По большому счету, создание совместной армии – это внутреннее дело этих стран. Де-факто Россия имеет дело с коллективным НАТО и из этого надо исходить. А если внутри НАТО кто-то собирается создавать еще форматы, то по большому счету это не меняет ситуацию и к этому нужно относиться совершенно спокойно, как к поиску шведами российских подводных лодок. А если к нам кто-то сунется, то получит в лоб», – пояснил Коротченко.