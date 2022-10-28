СМИ: Самолетом Су-30 во время полета над Иркутском никто не управлял

Стало известно о потере сознания пилотами Су-30 во время полета над Иркутском

Пилоты истребителя Су-30 потеряли сознание в ходе полета над Иркутском, и самолетом никто не управлял, сообщают СМИ со ссылкой на данные бортовых самописцев.

Бортовой самописец рухнувшего на жилой дом в Иркутске самолета уже найден, начата расшифровка, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По предварительным выводам, потерявший сознание пилот мог непроизвольно склонить ручку управления и направить машину в стремительное пике.

Причины же отключения пилота установить будет сложнее, поскольку система обеспечения кислородом экипажа была полностью уничтожена во время авиакатастрофы.

Напомним, в воскресенье истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета рухнул на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.

Представитель экстренных служб сообщал, что летчики истребителя не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по всей видимости, они потеряли сознание в полете.