Песков назвал речь Путина на «Валдае» одной из лучших в «золотой десятке» его выступлений

Песков: Речь Путина на «Валдае» войдет в золотую десятку лучших речей

Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» не просто программная, но и философская и мировоззренческая, западные страны не признаются, что будут ее анализировать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что речь Путина не просто программная, но и мировоззренческая, очень глубокая и прикладная. Он также отметил, что выступление президента войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента считает, что на Западе не признаются, что анализируют речь, но то, что услышат, нет сомнений.

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина под девизом «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось в Новой Москве в четверг, продлилось больше 3,5 часов, передает ТАСС.

Затем президент России без малого три часа отвечал на вопросы членов дискуссионного клуба «Валдай». В ходе дискуссии было поднято около сорока тем. Путин не отказывал себе в удовольствии много шутить и даже порадовал аудиторию свежим политическим анекдотом о санкциях Запада.

В завершение пленарной сессии президент поблагодарил всех участников, особенно зарубежных, за интерес к России.

«Я хочу выразить слова благодарности нашему модератору, ведущему. И, конечно, вас всех поблагодарить за интерес <…> к отношениям с Россией. Конечно, я имею в виду, прежде всего, наших иностранных гостей. А всем экспертам Валдайского клуба хочу сказать слова благодарности за то, что вы работаете на этой площадке и, безусловно, вносите очень заметный, существенный вклад в те мозговые штурмы, которые так нужны, в том числе для принятия решений на практическом уровне», – отметил Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.