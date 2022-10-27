Путин: Независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы

Независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он заявил, что Россия должна была что-то сделать с Донбассом, надо было что-то для себя решить, но признать независимость и бросить – неприемлемо, сообщает РИА «Новости».

«Мы должны что-то делать с Донбассом. Люди восемь лет под обстрелами живут, которые, кстати, и продолжаются до сих пор. Мы должны были что-то для себя решить, а что мы могли решить - признать их независимость. Признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы? Это вообще неприемлемо. Значит, мы должны были бы сделать следующее, что мы и сделали – включили их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это очевидный факт», – сказал Путин.

Говоря о начале СВО, Путин заявил, что «чего ждать – пока Украина начнет, а она готовилась». Он добавил, что расширение НАТО было для России неприемлемым, все попытки Москвы донести эту мысль игнорировались, «нас просто послали».

Путин отметил, что при поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от Минских соглашений.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.