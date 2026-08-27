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Госдеп запланировал передать украинским силовикам 6,5 млн патронов
Американское внешнеполитическое ведомство намерено закупить крупную партию боеприпасов, включая патроны калибра 5,56 мм и пистолетные патроны, для оснащения украинских силовиков.
Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности планирует приобрести крупную партию боеприпасов для передачи украинским силовикам, передает РИА «Новости». Потенциальные подрядчики должны направить свои предложения не позднее 31 августа.
«Это приобретение поможет оснастить конкретные подразделения боеприпасами, необходимыми для самообороны и выполнения правоохранительных обязанностей. Запрашиваемые боеприпасы будут использоваться сотрудниками правоохранительных органов в ситуациях, представляющих угрозу для жизни и требующих применения смертоносной силы... Боеприпасы должны быть совместимы с предоставленным США оружием, включая патрульные винтовки M4 и табельные пистолеты», – говорится в документе.
Согласно уведомлению, ведомство намерено закупить три млн патронов калибра 5,56 мм, 2,5 млн патронов того же калибра в пулеметных лентах без трассирующих пуль, а также один млн девятимиллиметровых пистолетных патронов. Общая стоимость закупки всей партии может составить от 3,6 до 4,3 млн долларов.
Поставка боеприпасов должна быть осуществлена в кратчайшие сроки, не позднее чем через 270 дней с момента заключения контракта. С февраля 2022 года украинским правоохранительным органам было поставлено оборудование на сумму более 140 млн долларов.
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