Экс-адвокат Собчак: Ксению могли предупредить о готовящемся задержании

Экс-адвокат Собчак Бородин: Ксению могли предупредить о готовящемся задержании

Экс-адвокат Ксении Собчак Виталий Бородин допустил, что у телеведущей была информация о том, что она может быть задержана.

Как рассказал Бородин, «когда обыск проходит непосредственно у человека, то здесь уже стоит вопрос о статусе. Я так понимаю, что статус подозреваемого, скорее всего», сообщает Zvezdanews в Telegram-канале.

«Ксения Анатольевна покинула страну, насколько я знаю, она уезжала не из терминала, имею в виду Шереметьево, Внуково, она уезжала через Белоруссию. Поэтому, я так понимаю, кто-то дал ей какую-то информацию, что в отношении нее планируется проведение ряда мероприятий, в том числе и ее задержание. Поэтому она и покинула через Белоруссию. Потому что она понимала, что ее могут задержать и уже предъявить ей обвинение», – рассказал экс-адвокат.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».

Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.

Согласно данным источников в правоохранительных органах, Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

Известно, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief», передает РИА «Новости».

Уточняется также, что среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха.

Также по делу Суханова был задержан бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.

Сообщалось, что у самой Собчак нет никакого статуса по этому уголовному делу.