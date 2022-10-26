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Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия
Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия на Украине
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Ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
Объявленное штормовое предупреждение в Донецкой народной республике «категорично влияет на всю картину боевых действий», заявил Ходаковский в беседе с ФАН.
«Это обоюдно для обеих сторон, потому что все оказываются в одинаковых условиях, всем одинаково сложно. Облачность спустилась, туман поднялся – никто не летает, никто ничего не видит, соответственно, «слепыми» никто ничего не делает. По грязи и распутице вполне можно ездить на гусеничной технике или полноприводных колесах, каких-то агрегатах, если нужно воевать», – сказал он.
Ходаковский добавил, что плохая погода снижает эффективность разведки, затрудняет связь со спутниками. Он добавил, что рано или поздно погода поменяется, стороны боевых действий будут стараться взять инициативу.
«Все старались дать максимальный результат до наступления этих погодных условий, это понятно, объективно. Я думаю, будут еще попытки. Погода стабилизируется, будет еще бабье лето, просохнет. Я думаю, к этому моменту все будут накапливать ресурс и будут стараться завладеть инициативой», – заключил он.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что причины замедления «операция ВСУ на юге» это погодные условия. «Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», – сказал он.
Также Резников отметил, что у Киева есть план по захвату Херсона и всех «временно оккупированных территорий Украины».
Ранее Ходаковский рассказывал, что главным оружием солдата является лопата, ей всегда можно вырыть себе укрытие. Он отмечал, что 70% ранений происходит от летящих вдоль земли осколков.
Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
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Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).
В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.
Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.
Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».
Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.
О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.
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Постпредство РФ в ООН сообщило о суете Киева после заявлений Шойгу о «грязной бомбе»
Постпредство в ООН: Россия полагает, что Киев свернет программу «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ
Украина располагает достаточным запасом времени, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ, после объявления данных Минобороны России руководство Киева засуетилось, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Россия полагает, что угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, поскольку у Украины есть все возможности для ее производства, передает РИА «Новости» слова Полянского
Между тем Полянский заявил, что руководство Киева из-за данных РФ о «грязной бомбе» засуетилось, есть сигналы, что они пытаются свернуть эту программу к прибытию миссии МАГАТЭ.
«Они могут приехать. Но «грязная бомба» – не очень сложное устройство. Если вы почитаете украинские телеграм-каналы, которые довольно информативны, то увидите, что сейчас в правящих кругах Украины много шума из-за начатой нами кампании. Есть много признаков, что они пытаются свернуть эту программу. Конечно, у них будет много времени сделать это», – цитирует ТАСС зампостпреда в ООН.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что специалисты организации в ближайшее время посетят ядерные объекты в Киеве и Желтых Водах в связи с заявлениями Москвы о подготовке провокации с использованием «грязной бомбы».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с предупреждением о планах Киева взорвать «грязную бомбу». В письме говорится, что Москва «будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США проинформировал их о готовности Киева использовать «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа отказались считать эту информацию достоверной.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе.
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США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.
По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».
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Российские войска на Купянском направлении отбили крупную атаку ВСУ, уничтожили более 160 боевиков
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Противник в составе батальонной тактической группы и роты иностранных наемников численностью до 500 человек на Купянском направлении предпринял пять атак на позиции российских войск в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Атаки были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ответным огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен. Ликвидировано более 160 боевиков, пять танков, девять бронемашин.
Активными действиями российских войск против украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 человек, два танка, пять машин пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник силами до двух батальонных групп на Николаево-Криворожском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать возле пунктов Брускинское, Ищенка, Кошара и Пятихатки Херсонской области. В итоге уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь бронемашин, сообщил Конашенков.
Поражены два пункта управления ВСУ в районах Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) и Константиновки Запорожской области ударами оперативно-тактической авиации. Кроме того, ликвидированы 59 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 177 районах, перечислили в Минобороны.
У населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен украинский узел связи. Под Днепропетровском уничтожено нефтехранилище, осуществлявшее снабжение дизтопливом группировки войск в Донбассе, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены 10 украинских беспилотников у населенных пунктов Зеленый Гай, Павловка, Егоровка Завитне Бажання, Никольское, Кирилловка ДНР, Полтава ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.
В воздухе сбиты 13 снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах Бургунки, Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Понятовки Херсонской области и Новоникольского ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Названы основные риски получения Украиной ЗРК NASAMS
Военный эксперт Бижев: Для защиты российской авиации от ЗРК NASAMS нужно применять РЭБ
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Американские NASAMS могут наносить удары по нашим самолетам на расстоянии до 180 километров. Но при помощи средств радиоэлектронной борьбы Россия в силах подавить такие атаки, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее в США заявили о передаче Украине двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.
«На Украину уже поставлялись французские, немецкие и американские комплексы. То есть в распоряжении ВСУ есть ЗРК большой, малой и средней дальности. NASAMS может бить на расстояние до 180 километров. И это очень приличное расстояние. Они максимально близки к нашим комплексам С-300», – рассказал военный эксперт генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«Такие ЗРК в первую очередь усложнят жизнь для нашей авиации. В частности, они могут наблюдать самолеты еще на нашей территории и поражать их. Что касается беспилотников, то я не думаю, что против них будут применяться NASAMS. Каждая из ракет стоит в разы дороже имеющихся БПЛА. Это было бы слишком дорогое удовольствие», – замечает собеседник.
«Единственный недостаток этого вида вооружения в том, что его будет очень непросто интегрировать в единую систему противовоздушной обороны ВСУ. Немаловажно и то, что мы успели серьезно повредить украинскую инфраструктуру, и сейчас у них единого центра координации, по сути, нет. В противном случае командир расчета мог бы «видеть» обстановку не только в узком коридоре на 180 километров, но и вокруг себя, а также на большее расстояние», – продолжает он.
Эксперт также добавил, что противник может использовать установки для работы как на отдельных направлениях фронта, так и на объектах инфраструктуры. «Даже пара таких комплексов в состоянии оборонять небольшой город», – пояснил он.
«Обнаружить расположение этих комплексов – не проблема. ЗРК при активации выходит в эфир и светится за счет радиочастот, становясь видимым для средств РЭБ и спутников. Единственное, что в этой ситуации могли бы сделать украинцы – после каждого запуска менять дислокацию. В противном случае после первого же выстрела по самолету, второй истребитель зафиксирует его координаты», – уверен собеседник.
«Именно РЭБ поможет нам снизить эффективность работы NASAMS. То есть мы можем помехами прикрыть наши самолеты. Это приведет к тому, что наш самолет сможет подлетать ближе, его не получится устойчиво наблюдать, а ракеты будут уводиться в сторону», – объясняет эксперт.
«С учетом того, что комплекса пока всего два, сложно сказать, куда конкретно их перебросит Украина. Но очевидно, что это будут те участки фронта, где наша авиация работает наиболее активно», – заключил Бижев.
Ранее гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC сообщил, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Общая стоимость контракта составила чуть более 182 млн долларов. В военном ведомстве уточнили, что средства на заключение контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины. Предполагается, что всего Киеву передадут шесть установок NASAMS
Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
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США передали Украине первые ЗРК NASAMS
Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.
Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.
В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.
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Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс
Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.
Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.
Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.
Главу ФРГ призвали после беседы с Зеленским встретиться с Путиным
Депутат бундестага Крупалла призвал президента Германии Штайнмайера после визита на Украину провести встречу с Путиным
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину должен убедить руководителя страны Владимира Зеленского в необходимости заключения мира, а затем вылететь в Москву, заявил сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Крупалла.
Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной, отметил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Но он отметил, что «эта цель является односторонней».
По его мнению, Штайнмайер «должен использовать авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге (Зеленскому) необходимость скорейшего заключения мира».
«Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости».
Немецкий депутат подчеркнул, что после визита на Украину главе ФРГ нужно встретиться и с российской стороной. «Штайнмайер должен ... затем вылететь в Москву и провести переговоры с президентом Путиным», – отметил он.
И уже после завершения мирных переговоров, полагает он, можно будет говорить о восстановлении Украины.
Напомним, накануне Штайнмайер гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.
Во вторник он прибыл на Украину с необъявленным визитом и вечером он час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
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Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
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Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости».
На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.
Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».
В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.
Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России.
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В минобороны Украины заявили о замедлении операции ВСУ на юге
Глава Минобороны Украины Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась
Операция украинских военных на юге замедлилась, признал министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, в данный момент наступательная операция замедлилась на юге Украины, однако украинские военные продвинутся вперед к началу зимы, передает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.
Также Резников отметил, что у Киева есть план по захвату Херсона и всех «временно оккупированных территорий Украины».
Причем ранее Резников заявил, Украина стала испытательным оружейным полигоном, на котором производители оружия могут соревноваться в качестве своих систем.
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, говорится в сообщении городской администрации.
В Telegram-канале администрации отмечается, что жителей Киева просят срочно последовать в укрытие.
Между тем, как сообщил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале, воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.
Из данных ресурса «Карта воздушных тревог Украины» следует, что тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.
Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже третий день подряд.
В Сети объяснили слова Зеленского о новом премьере Британии
Пользователи Twitter (заблокирован в России) критически оценили пост президента Украины Владимира Зеленского с поздравлением Риши Сунака с вступлением в должность премьер-министра Великобритании. В твите они рассмотрели намек на попытку получить очередную финансовую помощь.
В публикации Зеленский написал, что готов продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Украиной и Великобританией, сообщает РИА «Новости».
«Перевод: поздравляю, теперь вы должны дать мне денег», – оставил комментарий Tristan.
«Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду», – написал пользователь Faizz.
«Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить еще немного, да?» – спросил Akirabi Yusuf khilla.
«То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия?!» – написал Klaus.
Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на пост премьер-министра Соединенного Королевства, а также поручил ему сформировать правительство.
Сунак – первый глава правительства, назначенный новым королем. В 2022 году для Британии это уже третий премьер. Кроме того, он первый премьер-индуист, а по некоторым подсчетам – самый богатый премьер в истории страны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему с точки зрения интересов России премьер Сунак хуже, чем его предшественница Лиз Трасс.
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МИД увидел в действиях США подтверждение плана Запада обвинить Россию в ядерном ударе на Украине
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Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило предостережения Москвы о планах Киева и стран Запада обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия после провокации Украины с «грязной бомбой», заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой» бряцанием ядерным оружием и дезинформацией, якобы устроенной Россией с целью создания потенциального предлога для применения тактического ядерного оружия, передает РИА «Новости».
В свою очередь Воронцов заявил, что в ситуации с «грязной бомбой» делегация Соединенных Штатов лишь подтвердила предостережение России относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у РФ имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями выразил мнение, что расчет Киева и его западных покровителей заключается в том, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия, будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене. При этом Воронцов подчеркнул, что эти планы не пройдут. Он обратил внимание, что Россия здесь и сейчас предупреждает все мировое сообщество о готовящейся провокации вопреки намерению Киева и его западных кураторов скрыть свои истинные цели.
Заместитель директора департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями призвал киевские власти и контролирующие их страны Запада прекратить раскачивать ядерную лодку.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева как акт ядерного терроризма.
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На Украине решили привлечь безработных к обустройству блокпостов и окопов
Правительство Украины решило привлечь безработных на «оборонительные» работы
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Безработных украинцев могут «мобилизовать» для участия в общественно полезных работах: заготовке дров для военных, разбору завалов, а также обустройству и укреплению блокпостов, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
«Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы – около 30% по итогам года... Правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ», – приводит слова Свириденко Strana.ua.
По ее словам, оставшиеся без работы украинцы смогут присоединиться к армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен.
Безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.
В частности, это может быть: обустройство и укрепление блокпостов, вырубка деревьев для формирования окопов, заготовка дров для военных и населения, разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий, а также укрепление дамб и так далее.
К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.
На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.
Советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4-5 млрд долларов иностранной помощи, чтобы страна функционировала как государство и чтобы в частности выплачивались пенсии.
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Министр обороны Украины назвал страну полигоном для западных вооружений
Министр обороны Украины Резников выразил надежду на поставки танков Abrams и истребителей F-16
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что считает возможными поставки современных боевых самолетов и танков западного производства на Украину.
Как заявил Резников в интервью американскому изданию Politico, Украина стала испытательным оружейным полигоном, на котором производители оружия могут соревноваться в качестве своих систем. При этом он выразил уверенность, что в будущем Украина получит как современные американские и шведские истребители, так и танки Abrams, передает РИА «Новости».
Резников добавил, что европейские производители танков ждут команду из США, прежде чем начать поставки танков на Украину.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»), без координации с партнерами.