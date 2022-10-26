Ходаковский объяснил влияние погоды на боевые действия на Украине

Ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта, рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Объявленное штормовое предупреждение в Донецкой народной республике «категорично влияет на всю картину боевых действий», заявил Ходаковский в беседе с ФАН.

«Это обоюдно для обеих сторон, потому что все оказываются в одинаковых условиях, всем одинаково сложно. Облачность спустилась, туман поднялся – никто не летает, никто ничего не видит, соответственно, «слепыми» никто ничего не делает. По грязи и распутице вполне можно ездить на гусеничной технике или полноприводных колесах, каких-то агрегатах, если нужно воевать», – сказал он.

Ходаковский добавил, что плохая погода снижает эффективность разведки, затрудняет связь со спутниками. Он добавил, что рано или поздно погода поменяется, стороны боевых действий будут стараться взять инициативу.

«Все старались дать максимальный результат до наступления этих погодных условий, это понятно, объективно. Я думаю, будут еще попытки. Погода стабилизируется, будет еще бабье лето, просохнет. Я думаю, к этому моменту все будут накапливать ресурс и будут стараться завладеть инициативой», – заключил он.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что причины замедления «операция ВСУ на юге» это погодные условия. «Прямо сейчас определённые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее», – сказал он.

Также Резников отметил, что у Киева есть план по захвату Херсона и всех «временно оккупированных территорий Украины».

Ранее Ходаковский рассказывал, что главным оружием солдата является лопата, ей всегда можно вырыть себе укрытие. Он отмечал, что 70% ранений происходит от летящих вдоль земли осколков.