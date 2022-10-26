Песков рассказал о планах правительства взять на баланс брошенные в новых регионах активы

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26 октября, среда  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Турция начинает выкручивать руки Газпрому

Анкара просит отсрочку и скидку на газ Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Идея превратить Турцию в газовый хаб сделала свое дело. Анкара уже начала просить у Газпрома и отсрочки платежей, и скидок. Хотя сам проект газового хаба находится еще в зачаточном состоянии, почему Турция верит в успех своих просьб? Подробности...
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Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
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Новая космическая группировка должна изменить жизнь каждого россиянина

Так выглядят спутники группировки «Сфера» Гавриил Григоров/ТАСС
Россия начала реализацию колоссального космического проекта под названием «Сфера». Первый спутник этой орбитальной группировки запущен 22 октября с космодрома Восточный. Почему эти спутники настолько важны для России, какие функции они должны будут выполнять и что для полного воплощения этих задач еще придется сделать на Земле? Подробности...
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Как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов

После распада СССР западным идеологам удалось настроить часть украинского общества против русских Юрий Мохор
Если СССР удалось создать новую общность «советский человек», то современному киевскому режиму удалось вырастить свою – «политический украинец». Национальность тут тоже не важна, главное – радикальная русофобия. Именно к такой общности принадлежит глава СНБО Украины Алексей Данилов. Что заставляет уроженца Луганска, русского по происхождению человека отдавать приказы об обстреле мирных городов Донбасса? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Мы сели играть с профессиональными шулерами, и мы знаем, что играем с шулерами – так какой смысл пытаться играть по правилам? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Бюрократическая машина должна принципиально измениться

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации». В кратком переводе на русский разговорный слова верховного главнокомандующего означают «хватит врать самим себе». И это основа будущей победы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Во время острого противостояния легко впасть в обобщения – нас все ненавидят, и нам стоит ненавидеть всех. Нет, не все, а ненависть вообще не делает вас сильнее и не помогает добиваться ваших целей. Подробности...
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Киев расписал трофеи за победу над Россией

Индус за рулем Великобритании

Обсуждение: 4 комментария

Зачем Зеленскому «грязная бомба»

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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара
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    Главная тема


    Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

    освобождение Запорожья


    ВСУ превращают запорожский «АвтоЗАЗ» в крепость наподобие «Азовстали» в Мариуполе

    удары по авиации


    Названы основные риски получения Украиной ЗРК NASAMS

    после обысков


    Стало известно об отъезде Собчак из России

    Видео

    «политический украинец»


    Как этнические русские возле Зеленского превращаются в русофобов

    отсрочки и скидки


    Турция начинает выкручивать руки Газпрому

    директор «Мотор Сич»


    Киев выставил на обмен с Россией Героя Украины

    радиоактивный взрыв


    Киев может взорвать «грязную бомбу» в Днепре

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    польза для экономики


    Глеб Простаков: Как стать «зеленым», но не угробить экономику

    паника в Киеве


    Дмитрий Винник: Почему украинская ПВО бессильна против «воздушных мопедов»

    военная целесообразность


    Сергей Миркин: Что думают в Донецке о разрушении Украины

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Песков рассказал о планах правительства взять на баланс брошенные в новых регионах активы

    Представитель Кремля Песков рассказал о планах правительства взять на баланс брошенные в новых регионах активы

    26 октября 2022, 14:30

    Текст: Ольга Иванова

    Правительство России будет заниматься вопросом зарубежных активов, которые были брошены в новых регионах, их нужно взять на баланс и активировать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, и предстоит заниматься правительству - это однозначно, там же есть брошенные активы, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно кто-то должен их брать на свой баланс. Совершенно нормально, потому что это территория Российской Федерации», – цитирует его РИА «Новости».

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.


    Сунак в должности премьера сделал свое первое заявление о России
    Новый премьер Британии Сунак пообещал поддержку компаниям, прекратившим отношения с Россией
    		    25 октября 2022, 17:36
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».

    Фрагмент единственного пока выступления Сунака о России привела в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

    Он отметил, что много фирм и инвесторов решили прекратить свое участие в российских активах или, другими словами, отказаться от них.

    Такие компании, как BP, Shell, Aviva, MMG и Vanguard, и это лишь некоторые из них, уже объявили о своем намерении сократить или продать свои доли в России, заявил Сунак.

    Новый премьер заверил, что правительство готово оказать поддержку фирмам или инвесторам, которые решили, что им необходимо прекратить свои финансовые отношения с Россией.

    Ранее после аудиенции в Букингемском дворце король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на пост премьер-министра Соединенного Королевства, а также поручил ему сформировать правительство.

    Сунак – первый глава правительства, назначенный новым королем. В 2022 году для Британии это уже третий премьер. Кроме того, он первый премьер-индуист, а по некоторым подсчетам самый богатый премьер в истории страны.

    Вступив в долность, он пообещал поддержку правительства компаниям, которые решили «прекратить свои финансовые отношения с Россией».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему с точки зрения интересов России премьер Сунак хуже, чем его предшественница Лиз Трасс.

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    Коментарии (65)
    Экс-главред «Дождя» Зыгарь женился на актере Щербаке
    Экс-главред «Дождя» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) женился на актере Щербаке
    		    25 октября 2022, 23:11
    Фото: @zygaro
    Текст: Антон Никитин

    Бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) сообщил, что женился на актере Жан-Мишеле Щербаке.

    Брак заключен в Португалии, передает RT.

    Напомним, в прошлую пятницу Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр физлиц-иноагентов. Зыгарь В декабре 2015 года Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) решил покинуть пост главного редактора телеканала «Дождь» (признан иноагентом).

    Коментарии (59)
    Законодатели США отозвали письмо к Байдену с призывом изменить подход к Украине
    		    25 октября 2022, 20:11
    Фото: Artur Widak/Artur Widak/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Законодатели из Палаты представителей Конгресса США отзывают свое письмо, в котором содержался призыв к американскому президенту Джо Байдену изменить подход к событиям на Украине, говорится в распространенном письменном заявлении Прамилы Джаяпал (демократ от штата Вашингтон).

    В заявлении говорится о том, что письмо было написано еще несколько месяцев назад, но было направлено без согласования.

    Джаяпал взяла за это ответственность на себя и отметила, что некоторые воспринимают письмо как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти, передает ТАСС.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден должен изменить подход к ситуации на Украине и провести прямые переговоры с Россией, говорится в письме 30 «левых» конгрессменов из Демократической партии США, направленном в Белый дом.

    Конгрессмены призвали Байдена объединить экономическую и военную поддержку Украины с «активным дипломатическим давлением, удвоением усилий по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».

    Издание считает, что письмо может оказать давление на Байдена, который пытается сохранить внутреннюю поддержку.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что у его страны «нет ни цента», а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов.

    О доводах тех политиков США, кто хотел бы прекратить поддержку Украины, газета ВЗГЛЯД писала ранее.

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    Коментарии (15)
    Постпредство РФ в ООН сообщило о суете Киева после заявлений Шойгу о «грязной бомбе»
    Постпредство в ООН: Россия полагает, что Киев свернет программу «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ

    25 октября 2022, 21:03

    Текст: Вера Басилая

    Украина располагает достаточным запасом времени, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ, после объявления данных Минобороны России руководство Киева засуетилось, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Россия полагает, что угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, поскольку у Украины есть все возможности для ее производства, передает РИА «Новости» слова Полянского

    Между тем Полянский заявил, что руководство Киева из-за данных РФ о «грязной бомбе» засуетилось, есть сигналы, что они пытаются свернуть эту программу к прибытию миссии МАГАТЭ.

    «Они могут приехать. Но «грязная бомба» – не очень сложное устройство. Если вы почитаете украинские телеграм-каналы, которые довольно информативны, то увидите, что сейчас в правящих кругах Украины много шума из-за начатой нами кампании. Есть много признаков, что они пытаются свернуть эту программу. Конечно, у них будет много времени сделать это», – цитирует ТАСС зампостпреда в ООН.

    Ранее в МАГАТЭ сообщили, что специалисты организации в ближайшее время посетят ядерные объекты в Киеве и Желтых Водах в связи с заявлениями Москвы о подготовке провокации с использованием «грязной бомбы».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с предупреждением о планах Киева взорвать «грязную бомбу». В письме говорится, что Москва «будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США проинформировал их о готовности Киева использовать «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа отказались считать эту информацию достоверной.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, где Киев может устроить эту провокацию и кто ему в этом поможет на Западе.

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    В Москве задержали коммерческого директора Собчак
    В Москве задержали коммерческого директора Собчак Суханова
    		    25 октября 2022, 21:20
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Во вторник стало известно о задержании коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова в Москве в рамках уголовного дела, сообщили в полиции.

    «В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», – передает ТАСС со ссылкой на источник агентства.

    Не уточняется, по какой статье возбуждено уголовное дело.

    Ранее сама Собчак сообщала, что Суханов не выходит на связь с утра. По ее словам, у нее нет информации о его задержании.

    Коментарии (32)
    Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах
    		    26 октября 2022, 11:11
    Фото: t.me/RSaponkov
    Текст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты рассказали о реальной ситуации с «пустыми полками» в херсонских магазинах.

    Так, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что новости про «пустые полки» не подтвердились, однако некоторые товары оказались в дефиците – мало молока, колбасных изделий.

     

    Военный журналист Роман Сапоньков также заметил в своем Telegram-канале, что продукты есть, в том числе мясо и молочные продукты. При этом в магазинах нет крепкого алкоголя и вина, а также колбасных изделий.

     

    «Я так понял, колбасы пропадают традиционно, еще по советской традиции. Перестал работать эквайринг, но он работал всего в одном магазине. Работают кафе и рестораны, причем за рубли», – поделился военкор.

    Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.

    Коментарии (13)
    ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
    Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
    		    26 октября 2022, 08:49
    Фото: Latin America News Agency/Reuters Connect
    Текст: Дмитрий Зубарев

    На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.

    По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.

    Коментарии (25)
    США призвали НАТО к поддержке Украины вопреки предупреждениям России
    Госсекретарь США Блинкен призвал страны НАТО к поддержке Украины в свете предупреждений Москвы о «грязной бомбе» Киева
    		    26 октября 2022, 05:59
    Фото: Thierry Monasse/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине странами Североатлантического альянса в свете предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», сообщили в Госдепе США.

    По словам руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, Блинкен призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы». В Госдепе США уточнили, что Соединенные Штаты считают заявления России якобы необоснованными, передает ТАСС.

    Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что предоставляющие Украине финансовую и военную помощь страны Запада становятся, по сути, пособниками и спонсорами ядерного терроризма в условиях подготовки Киевом провокаций с «грязной бомбой» и ЧС на АЭС.

    Накануне постпред России при ООН Василий Небензя предупредил СБ и генсека ООН о планах Украины устроить провокацию с применением «грязной бомбы». Он подчеркнул, что Москва будет рассматривать такой шаг Киева, как акт ядерного терроризма. Москва не исключила содействия некоторых стран Запада Украине в создании «грязной бомбы».

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    Коментарии (31)
    Стало известно о возможном прекращении продаж автомобилей Kia в России
    		    25 октября 2022, 15:19
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Южнокорейский производитель Kia может прекратить продажи автомобилей в России и оказывать только сервисные услуги, сообщило издание «Ачу Кенчжэ».

    Производство машин Kia в России уже остановлено. Между тем сейчас сложности с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому компания ожидает хорошие производственные результаты в других странах, однако ситуация на Украине оказывает влияние на российский рынок, передает РИА «Новости».

    Начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон заявил, что есть вероятность полного закрытия Российского рынка в 2023 году. Однако Kia продолжит оказывать сервисные услуги.

    В России Kia производила автомобили на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Южнокорейская газета «Тона Ильбо» ранее сообщала, что концерн сейчас сейчас решает будущее своего завода в России, рассматривается вариант его продажи.

    Напомним, в апреле калининградский завод «Автотор», где собирались автомобили марок BMW, Kia и Hyundai, остановил работу.

    Коментарии (29)
    В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
    Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
    		    25 октября 2022, 16:01
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.

    «Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.

    По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.

    Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.

    «Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.

    При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.

    Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.

    Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины. 

     

    Коментарии (23)
    США передали Украине первые ЗРК NASAMS
    Гендиректор американской компании Raytheon Technologies заявил о передаче Украине первых ЗРК NASAMS
    		    26 октября 2022, 06:33
    Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил генеральный директор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.

    Как сообщил гендиректор Raytheon Technologies во вторник, на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США, передает ТАСС.

    В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.

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    Коментарии (21)
    Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине
    		    26 октября 2022, 10:14
    Фото: Алексей Ерешко/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим войсками в районе спецоперации на Украине у российских частей повысилась тактическая слаженность, рассказал американскому изданию Politico источник в британской военной разведке.

    Спустя две недели после того, как Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск, участвующей в спецоперации на Украине, в действиях ВС РФ произошли заметные изменения. Западные аналитики отметили признаки большей тактической слаженности в российских войсках при Суровикине, нежели при его предшественнике Александре Дворникове. Стратегия Суровикина доказала свою эффективность в Сирии. «Как военный стратег, Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – заявил изданию Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки. 

    Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО.

    Коментарии (24)
    Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс
    Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс
    		    26 октября 2022, 09:49
    Текст: Александра Юдина

    Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.

    По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.

    Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.

    Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.

    Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.

    Коментарии (21)
    Зеленский пожаловался на отсутствие денег и попросил 17 млрд долларов
    Президент Украины Зеленский пожаловался на отсутствие денег и попросил у союзников 17 млрд долларов

    25 октября 2022, 15:31

    Текст: Ольга Иванова

    У Украины «нет ни цента», заявил президент Украины Владимир Зеленский, а затем попросил у союзников выделить Киеву 17 млрд долларов, передает Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Зеленский на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Германии, призвал страны Запада оказать Киеву финансовую поддержку сейчас и «в послевоенный период», передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что Украине срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления.

    В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.

    Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год.

    Ранее газета The Hill опубликовала опрос, проведенный компанией Morning Consult. Согласно его данным, только 29% избирателей Республиканской партии считают, что США обязаны поддерживать Украину. Среди независимых избирателей эта доля 42%, среди демократов 56%.

    В среднем только 42% респондентов полагают, что у Вашингтона есть обязательства по отношению к Украине.

    Издание отмечает, что в американском обществе наметился раскол из-за цены, которую должны платить США за этот конфликт. 

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    Главу ФРГ призвали после беседы с Зеленским встретиться с Путиным
    Депутат бундестага Крупалла призвал президента Германии Штайнмайера после визита на Украину провести встречу с Путиным

    26 октября 2022, 08:33

    Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину должен убедить руководителя страны Владимира Зеленского в необходимости заключения мира, а затем вылететь в Москву, заявил сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Крупалла.

    Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной, отметил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Но он отметил, что «эта цель является односторонней».

    По его мнению, Штайнмайер «должен использовать авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге (Зеленскому) необходимость скорейшего заключения мира».

    «Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости».

    Немецкий депутат подчеркнул, что после визита на Украину главе ФРГ нужно встретиться и с российской стороной. «Штайнмайер должен ... затем вылететь в Москву и провести переговоры с президентом Путиным», – отметил он.

    И уже после завершения мирных переговоров, полагает он, можно будет говорить о восстановлении Украины.

    Напомним, накануне Штайнмайер гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.

    Во вторник он прибыл на Украину с необъявленным визитом и вечером он час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

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