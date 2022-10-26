Запад отметил возросшую тактическую слаженность сил России на Украине при Суровикине

В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений

Народная милиция: Марьинское направление является одним из самых тяжелых в ДНР

Марьинское направление в ДНР является одним из самых напряженных, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

По сообщению Народной милиции ДНР, одним из самых сложных участков фронта на данный момент является Марьинское направление.

В понедельник на этом участке фронта военнослужащие взяли штурмом один из укрепрайонов противника, передает ТАСС.

Офицер 107-го батальона Народной милиции, принимавший участие в штурме, рассказал, что на этом направлении украинские военные обстреливают позиции АГС, с коптеров сбрасывают на позиции наших военных гранаты, работают пулеметчики и снайперы. Народная милиция отвечает всеми имеющимися средствами: гранатометами, пулеметами и ПТУР.

«На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит», – сказал офицер.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.