Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Украиной

Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины

Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины

Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.

Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.

Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».

Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

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