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Британцы объявили о фиаско партии Джонсона и Трасс
Читатели Daily Mail предсказали крах тори на выборах – с Джонсоном или без него
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Читатели таблоида The Daily Mail отреагировали на сообщение канала Sky News о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выходит из гонки за пост лидера Консервативной партии и главы правительства.
Так, пользователь Cynic101 считает, что Борис никогда не действовал ни в чьих интересах, кроме своих собственных. Ему не хватало поддержки, и он знает, что у него нет шансов преодолеть порог в сто голосов, передает РИА «Новости» текст комментария.
Джонсон может поехать на Украину, где ему больше рады, предложил Sidney Bung.
С Джонсоном покончено, констатировал Spirit Sense, добавив, что тори в любом случае потерпят крах.
В свою очередь пользователь Validpoints4 особо отметил, что Джонсон вышел из гонки, потому что не получил поддержки депутатов, а не потому, что не хотел участвовать. Набери он необходимое число голосов, считает автор комментария, то после отставки Лиз Трасс сел бы на первый же рейс обратно в Великобританию.
Со своей стороны пользователь powerofpictures заявил, что это конец Консервативной партии. Он пообещал, что никогда больше не проголосует за Консервативную партию снова из-за политики последних нескольких лет. Это было фиаско, подчеркнул автор комментария.
Британцы обречены, добавила A50plus-lady.
Накануне Джонсон заявил, что не намерен бороться за возвращение должности лидера Консервативной партии и премьер-министра.
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Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой
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Лиз Трасс не спала всю ночь и отправляла СМС друзьям в 4.00 утра перед тем, как в четверг внезапно объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании, проработав на посту всего 44 дня, пишут британские СМИ.
Ближайшие союзники Лиз Трасс узнали, что «игра наконец-то началась» еще накануне, когда на их мобильные телефоны начали поступать сообщения от нее после четырех часов утра, пишет Daily Mail.
По информации издания, Трасс переписывалась с друзьями до поздней ночи после сумбурного дня в Вестминстере, когда она уволила министра внутренних дел, а затем, несколько часов спустя, «умоляла» своего главного партийного организатора не уходить в отставку.
В статье говорится, что вечером в среду в вестибюлях для голосования в Палате общин происходили скандальные сцены, депутаты-консерваторы кричали, обращаясь к Трасс: «Это бардак!».
Один из сторонников экс-премьера сказал изданию, что Трасс «была напугана тем, как быстро всё происходило». «Но она всё еще думала, что сможет уцелеть», – отметил он.
Однако, по словам источника издания, на следующее утро «ее настроение изменилось». Собеседник Daily Mail отметил, что переписка в четыре утра «никогда не бывает хорошим знаком». «К этому моменту она, похоже, поняла, что всё, вероятно, кончено», – рассказал источник.
Утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Трасс запомнится своей катастрофической безграмотностью.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс.
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Трасс хотят лишить огромной премьерской пенсии
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Политики Британии и общественные деятели призывают лишить Лиз Трасс пожизненных выплат, которые полагаются как бывшему премьер-министру страны.
Лидер парламентской оппозиции Кир Стармер заявил, что Трасс должна отказаться от них, так как не заслужила, передает ТАСС со ссылкой на газету Guardian.
Отметим, что Трасс полагается выплата в размере 115 тыс. фунтов в год (128 тыс. долларов по текущему курсу).
«Она провела на посту 44 дня, она не заслужила этих денег и должна отказаться от них», – заявил Стармер.
С такими же заявления выступили глава партии «Либеральные демократы» Эд Дейви и руководитель британского профсоюза госслужащих Марк Сервотка.
«Тот факт, что Лиз Трасс может уйти с должности, по сути, получив премию в 115 тыс. фунтов, выглядит просто абсурдно», – заявил Сервотка.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
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В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
Сенатор Долгов призвал бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
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С учетом статуса России в ООН и наших взносов, Москва вправе рассчитывать на качественную работу организации. В противном случае ООН ждет судьба Лиги наций, заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор, бывший зампостпреда России в ООН Константин Долгов. Ранее Россия осудила тиражирование представителями всемирной организации «оголтелых фейков».
«Многие чиновники ООН, в том числе на самом высоком уровне, в последнее время себя серьезно дискредитировали. Эта тенденция прослеживалась всегда – там довольно плотное засилье представителей западных стран, Великобритании и США в частности. Порой складывалось впечатление, что ряд стран работает на эти правительства, а не на международную организацию», – рассказал бывший заместитель постпреда РФ в ООН, сенатор Константин Долгов.
«Сейчас тенденция только усилилась. Это видно на примере миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и «зерновой сделки», где гарантом ее реализации должна была стать именно ООН. Последнее заявление спецпредставителя организации о сексуальном насилии и вовсе возмутительное. Таких фейков в последнее время становится все больше», – продолжил он.
«Я лично Прамилу Паттен не знаю, но оперировать такой ложью просто недопустимо. При этом она ничего не сказала по поводу издевательств и убийств гражданского населения украинскими боевиками. И этот человек фактически получает зарплату из нашего кармана, потому что большая ее часть – взносы России. Об этом было бы неплохо напомнить таким «горе-ооновцам». Мы вправе ожидать от них нормальной работы согласно уставу организации», – возмутился собеседник.
Сенатор напомнил, что у России есть несколько вариантов реакции на подобное тиражирование фейков. «Помимо непосредственного осуждения, мы имеем право потребовать и ее отставки, и других запятнавших свою репутацию чиновников ООН. Но вынужден признать, что в таком представителе секретариата ООН заинтересован целый ряд западных стран, которые воюют с нами руками украинцев», – замечает Долгов.
«Нам придется столкнуться с серьезным сопротивлением. И вероятность того, что отставка состоится, минимальна. Но пробовать надо. Кроме того, с такими представителями надо полностью прекращать всякое общение и контакты, их надо просто бойкотировать. Если же организация не одумается, мы можем подумать о более серьезных шагах со своей стороны», – уверен бывший зампостпред РФ в ООН.
«Есть прекрасный исторический пример Лиги наций, которая начала обслуживать интересы небольшой кучки западных государств, потеряла свою актуальность и почила в бозе. И если такая позиция со стороны ООН будет сохраняться, если организация окончательно перестанет выполнять свои непосредственные функции, то смысла в ней просто не будет. Мы пока еще не в этой точке, но постепенное вырождение ООН уже началось», – утверждает сенатор.
«И активную роль в этом процессе играют США, которые не стесняются открыто «выкручивать руки» представителям ряда стран. Проявилось это на примере голосования по непризнанию результатов референдумов на новых территориях России. Я в свое время также видел, как американцы в буквальном смысле шантажируют и угрожают представителям других государств прямо в зале Генассамблеи», – заключил Долгов.
Ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что Россия считает недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН граничащих с абсурдом, непроверенных, а подчас и оголтелых «фейков», таких как недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы сексуальных преступлениях со стороны российских военных.
Озвучивание таких ничем не подкрепленных заявлений ставит под сомнение уровень экспертизы служащих ООН, полагает он. Стржижовский также заявил о беспрецедентной информационной агрессии коллективного Запада против России и других государств, проводящих независимую внешнеполитическую линию, тогда как «неугодные российские СМИ» подвергаются прямым запретам и блокировкам вещания, запугиванию, заморозке банковских счетов, давлению со стороны спецслужб, диффамации, а журналисты подвергаются уголовным преследованиям с реальными сроками заключения.
По словам пресс-секретаря, окончательно раскрыли свою истинную суть западные, в первую очередь американские, IT-гиганты. Стржижовский уточнил, что руководство некоторых из них, в частности корпорации «Meta*»*, «не постеснялось открыто признаться в непосредственном вмешательстве американских спецслужб в управленческие процессы».
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что российская армия использует медпрепараты для сексуального насилия в отношении мирных жителей Украины. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинения Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что для дискредитации российской армии использовали «Виагру».
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Изображение «победившего» Трасс салата появилось на стенах парламента Британии
Daily Star: На стены британского парламента спроецировали салат-латук, «продержавшийся» дольше премьерства Трасс
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На стены британского парламента сбоку от Биг-Бена спроецировали изображение латука, который «продержался дольше», чем премьерство Лиз Трасс, сообщает газета Daily Star.
Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию «гонки» между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись: «Салат пережил Трасс», передает РИА «Новости».
Daily Star опубликовало видео, отметив, что «салат-победитель за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до Палаты общин».
Между тем газета Telegraph сообщает, что бывший премьер-министр Борис Джонсон, по оценке британских букмекеров, является одним из фаворитов гонки на пост главы правительства Великобритании. В сообщении букмекерской платформы Betfair говорится, что Джонсон заручился значительной поддержкой среди консервативных членов парламента. Лидером в гонке за пост премьера остается экс-глава Минфина Риши Сунак. На третьем месте – лидер Палаты общин Пенни Мордант.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о позорной, беспрецедентной для Великобритании отставке Трасс.
Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Британии
Экс-министр финансов Британии Сунак: Я собираюсь стать вашим следующим премьер-министром
Бывший министр финансов Британии Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Как говорится в заявлении Сунака в Twitter (заблокирован в России), Британия – великая страна, столкнувшаяся с глубоким экономическим кризисом и поэтому он решил стать лидером Консервативной партии и премьер-министром, объединить партию и исправить положение дел в экономике, передает РИА «Новости».
Ранее лидер палаты общин Британии Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на премьера страны.
На пост нового премьер-министра Великобритании претендует также экс-премьер Борис Джонсон.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Лиз Трасс уша с поста после 44 дней премьерства, выполнив задачу врагов Великобритании.
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Джонсон призвал парламентариев поддержать свою кандидатуру на пост премьера Британии
Telegraph: Джонсон призвал парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера Британии
Экс-премьер Британии Борис Джонсон призывает парламентариев-консерваторов поддержать его кандидатуру на пост премьера, сообщает издание Telegraph.
Как сообщает Telegraph, Борис Джонсон в частных беседах призвал консерваторов поддержать его возвращения на пост премьер-министра Британии, а также обратился с просьбой к экс-главе минфина Риши Сунаку присоединиться к нему, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост. Как сообщил телеканал Sky News, больше всего голосов парламентариев в свою поддержку пока набрал экс-глава министерства финансов Британии Риши Сунак, на втором месте в гонке за кресло главы кабинета экс-премьер страны Борис Джонсон.
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Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Британии
Джонсон заявил о решении отказаться от борьбы за должности лидера Консервативной партии и премьера Британии
Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен бороться за возвращение должности лидера Консервативной партии и премьер-министра.
Джонсон считает, что у него были бы «хорошие шансы» обеспечить партии победу на выборах в 2024 году. По мнению Джонсона, высока вероятность его успеха на партийных выборах 28 октября, которые позволили бы ему вернуться на пост премьер-министра. Однако, как заявил Джонсон, в последние дни он, «к сожалению», решил, что «это просто будет неправильно», передает ТАСС.
Напомним, после отставки Джонсона премьером Великобритании стала Лиз Трасс, которая продержалась на этой должности всего 44 дня. Сообщалось, что Джонсон намерен вернуть потерянное премьерское кресло. В лидеры в гонке за пост премьера вышел экс-глава министерства финансов страны Риши Сунак, который объявил о выдвижении своей кандидатуры.
Британцы раскритиковали Украину после поста в поддержку Джонсона
Жители Британии прокомментировали новость таблоида The Daily Mail о поддержке Бориса Джонсона Киевом
Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о публикации в Twitter (запрещен в России) Украины сообщения в поддержку Бориса Джонсона на фоне отставки Лиз Трасс.
Так, один из комментаторов поинтересовался, что заставляет думать Зела (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД), что он может вмешиваться в демократию суверенной нации. «Это внутреннее дело, решать британцам, по-моему, у нас должны быть всеобщие выборы. Другие могут держаться подальше от этого», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Mx.
Другой пользователь под ником DPWHants подчеркнул, что Борис Джонсон дал Украине миллиарды, в то время как 6 тыс. бывших британских военнослужащих сегодня являются бездомными.
Комментатор Shirl-Liverpool подчеркнул, что Великобритания – «не дойная корова» для Украины.
«Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины», – выразил мнение Terri Maadi.
Пользователь Startup отметил, что «Борис более благосклонен « ним», чем к Великобритании».
«Украина поддерживает Бориса только потому, что думает, что сможет выжать из него больше денег», – заключил Jasale.
Ранее социологическая компания YouGov опубликовала данные, согласно которым около 52% британцев не желают снова видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
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Министр обороны Британии заявил о готовности Лондона помочь Украине
Министр обороны Британии Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Лондон готов помочь в решении конфликта на Украине.
В заявлении британского минобороны говорится, что Уоллес заявил, что Украина не собирается предпринимать действий по эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
«Министр обороны также вновь подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать разрешения этой войны, а Великобритания готова помочь», – говорится в заявлении британского минобороны.
Ранее сообщалось Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу.
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
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Лидер палаты общин заявила о своем выдвижении на пост премьера Британии
Лидер палаты общин Мордонт заявила о своем выдвижении на пост премьера Британии
Лидер палаты общин Британии Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны.
«Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Мордонт в Twitter (запрещен в России).
Теперь ей нужно получить не менее 100 голосов депутатов-однопартийев, чтобы участвовать в избирательной гонке. Сейчас за ее поддержку высказались 16 членов парламента из числа консерваторов.
Утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
Джонсон получил необходимую для выборов поддержку 100 депутатов
Экс-премьер Великобритании Джонсон получил поддержку 100 депутатов, необходимую для участия в выборах
Экс-премьер Британии Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, он может участвовать в выборах, сообщает телеканал Sky News.
Источник телеканала Sky News заявил, что Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, поэтому его могут включить в избирательные списки, передает РИА «Новости».
Ранее британские СМИ сравнили Бориса Джонсона с баклажаном, который теперь подают вместо латука, продержавшегося дольше, чем Лиз Трасс на посту премьер-министра.
Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсона вернулся в Лондон на фоне сообщений об его участии в выборах.
Результаты опроса показали, что около 52% британцев не желают возвращения Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс.
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Британцы активно выступили против возвращения Джонсона на пост премьера
Опрос показал нежелание британцев вновь видеть на посту премьера Джонсона
Около 52% британцев не желают снова видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс, следует из опубликованных в пятницу результатов опроса социологической компании YouGov.
Лишь 27% респондентов положительно отнеслись к возвращению Джонсона на Даунинг-стрит. Еще 18% указали, что избрание повторно Джонсона премьер-министром не вызвали бы ни позитивной, ни отрицательной реакции. В опросе приняли участие 3,4 тыс. человек, передает ТАСС.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку. На пост нового премьер-министра Великобритании претендует предшественник Трасс Борис Джонсон.
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В связи с возвращением Джонсона в Британии вместо латука стали подавать баклажан
Daily Star в связи с возвращением Джонсона в Британию опубликовало карикатуру с баклажаном и латуком
Британские СМИ сравнили Бориса Джонсона с баклажаном, который теперь подают вместо латука, продержавшегося дольше, чем Лиз Трасс на посту премьер-министра.
«Бозо вернулся... «Они отбросили в сторону латук и теперь подают... баклажан», – цитирует «Царьград» заголовок обложки с которым The Daily Star встречает Бориса Джонсона.
Ранее Daily Star сообщила, что на стены британского парламента сбоку от Биг-Бена спроецировали изображение латука, который «продержался дольше», чем премьерство Лиз Трасс.
Ранее бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона заметили в пятницу вечером в салоне экономического класса самолета на пути в Британию из Доминиканской республики, где он провел отпуск с семьей.
Результаты опроса показали, что около 52% британцев не желают снова видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс.
Напомним, Лиз Трасс подала в отставку, пробыв на посту премьер-министра 44 дня.
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Джонсона заметили в салоне эконом-класса на рейсе в Британию
Экс-премьера Британии Джонсона заметили в салоне эконом-класса на рейсе из Доминиканы в Британию
Бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона заметили в пятницу вечером в салоне экономического класса самолета на пути в Британию из Доминиканской республики, где он провел отпуск с семьей.
Ранее фото из отпуска опубликовал телеканал Sky News, передает ТАСС. Сообщается, что Джонсон вместе с семьей одни из первых зашли на борт и заняли свои места в конце салона. Некоторые пассажиры удивились, а кто-то «наградил» его неодобрительным улюлюканьем, сообщает телеканал.
Ранее результаты опроса показали, что около 52% британцев не желают снова видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра страны после ухода Лиз Трасс.
Напомним, утром пятницы Трасс подала в отставку.
Два британских министра поддержали Сунака в выдвижении кандидатуры
Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок и министр труда и пенсий королевства Хлоя Смит заявили о поддержке кандидатуры Риши Сунака на пост лидера консерваторов.
Как заявила Баденок, партия нуждается в объединяющей фигуре, чтобы делать то, что правильно для Соединенного Королевства. Она также считает, что такой кандидатурой является Риши, сообщает РИА «Новости».
Она добавила, что является «фанаткой» экс-премьера Бориса Джонсона, но, по ее мнению, «его возвращение, с учетом всего произошедшего, не сплотит людей».
Смит также поддержала Риши, подчеркнув, что он, «действуя в национальных интересах и добиваясь стабильности и возможностей, в которых нуждается наша нация».
В воскресенье бывший министр финансов Британии Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Ранее лидер палаты общин Британии Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на премьера страны.
На пост нового премьер-министра Великобритании претендует также экс-премьер Борис Джонсон.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Лиз Трасс уша с поста после 44 дней премьерства, выполнив задачу врагов Великобритании.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД