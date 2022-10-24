Рубль подешевел к доллару и евро

Авиаэксперт назвал возможную причину серии крушений боевых самолетов на жилые дома

Авиаэксперт Гусаров: Чем больше полетов боевой авиации, тем выше риски ЧП

Чем выше интенсивность полетов боевой авиации, тем больше вероятность инцидентов, подобных авиакатастрофам в Ейске и Иркутске, сказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Роман Гусаров, комментируя крушение истребителя Су-30 при вылете с аэродрома Иркутского авиазавода. Самолет упал на жилой дом.

«Боевая авиация активно летает не только в зоне СВО, но и по всей стране. Едва ли не каждый день поступают новости об учениях ВКС. Но чем больше полетов, тем выше риски возникновения всякого рода нештатных ситуаций», – отметил руководитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Эксперт отметил, что не только в России, но и в западных странах активизировались полеты военных самолетов – и это становится причиной похожих инцидентов. «В середине прошлой недели в американском штате Юта разбился истребитель F-35 ВВС США», – напомнил Гусаров.

Чем больше летают, тем больше вероятность случаев отказов техники, вновь отметил эксперт. Этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что инцидент близ Иркутска произошел менее чем через неделю после крушения Су-34 в Ейске Краснодарского края, полагает Гусаров.

При этом эксперт упомянул крупную катастрофу, произошедшую около 25 лет назад там же, в Иркутске. В декабре 1997 года транспортный самолет ВВС России Ан-124 рухнул на жилые дома окраинного микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. Тогда погибли 72 человека – 14 пассажиров и девять членов экипажа, а также 49 человек на земле. Расследование катастрофы Ан-124 показало, что при вылете транспортника из иркутского аэропорта у самолета на высоте 66 метров отказали три из четырех двигателей.

«Самолеты разные, между событиями прошло несколько десятков лет», – отметил Гусаров. Общей чертой можно считать то, то в обоих случаях произошло падение на жилой дом. «Проблема понятна – города разрослись, вплотную приблизились к аэродрому, и сейчас сплошь и рядом имеет место ситуация, когда самолеты (и военные, и гражданские) взлетают в сторону населенных пунктов. Эту ситуацию уже никак не изменить – ни населенные пункты не переместить, ни аэродром», – подчеркнул собеседник.

Ранее, комментируя авиакатастрофу в Ейске, Гусаров указывал, что жилая застройка в городе находится близко к аэродрому. Похоже обстоит дело и в Иркутске, отметил сейчас собеседник. «Если с аэродромом Иркутского авиазавода ситуация еще более-менее приемлема, то городской аэропорт располагается прямо около жилых кварталов», – подчеркнул Гусаров.

По сообщению властей Иркутской области, истребитель Су-30 упал на частный двухэтажный дом на улице Пржевальского на северной окраине города. Площадь пожара после падения самолета составила 200 квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС региона. После крушения самолета без света остаются 150 домов в городе.

Два пилота погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) агентству пояснили, что самолет совершал приемо-сдаточный полет. По словам представителей ОАК, для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

В понедельник в Ейске при наборе высоты потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 . По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске во дворе дома 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства инцидента в Ейске.