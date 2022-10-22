В Киеве допустили отключение отопления зимой

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 16:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В результате обстрела ВСУ Шебекино погибли два мирных жителя
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Киеве допустили отключение отопления зимой
В Киеве не исключили, что зимой отопление может быть отключено на несколько дней
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Отопление в Киеве этой зимой, возможно, будет отключено на несколько суток или недель, заявил замглавы столичной администрации Петр Пантелеев в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».
По его словам, такая вероятность есть, сейчас планируется деятельность с учетом того, что такие случаи будут, ведется подготовка. Кроме того, власти Киева закупают мобильные котельные, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».
Ранее на Украине открылся государственный интернет-магазин дров для населения. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе Украины на экзотические способы отопления.
Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
В «Укрэнерго» раскрыли масштаб субботних ударов
«Укрэнерго»: Масштабы ударов по Украине 22 октября превысили последствия предыдущих атак
Масштабы ударов по Украине в субботу, 22 октября, можно сравнить только с атаками, совершенными с 10 по 12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
Напомним, 22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября», –сообщили в Telegram-канале «Укрэнерго», передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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Бывший офицер США раскрыл главную слабость Украины
Экс-офицер США рассказал, что главной слабостью Украины является уязвимость перед холодом
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Уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима, выразил мнение на YouTube-канале Judging Freedom бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Он отметил, что в России «есть газ, тепло, энергия, а также электричество», в то время, как Украина, у которой ничего нет, действует с позиции слабости, передает ФАН.
При этом офицер добавил, что киевский режим умолял страны Североатлантического альянса передать 100 тыс. комплектов зимнего обмундирования, а это свидетельствет об отсутствии у киевских боевиков даже теплой одежды.
Также американский разведчик дал фатальный прогноз на грядущую зиму. «У них ничего нет, они замерзнут насмерть», – передает «Царьград» его слова.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к тому, что могут быть отключения электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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Компания «Укрэнерго» заявила об отключении света в Киевской области
Стало известно об отключении света в Киевской и нескольких других областей
Компания «Укрэнерго» сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в ряде областей Украины.
Согласно сообщению в Telegram-канале компании, свет отключат в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
Отмечается также, что свет пропал в Николаеве и Николаевской области.
При этом на энергообъектах Западной Украины слышны взрывы – в частности, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду.
До этого в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
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Украина ввела особый документ для возвращающихся из России граждан
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев вводит специальные документы для граждан, возвращающихся из РФ
Правительство Украины решило ввести специальное удостоверение личности для граждан, которые желают вернуться на Украину из России, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину.
По его словам, такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» в Россию. Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, указал премьер, передает РИА «Новости».
Сколько сейчас таких граждан, есть ли они вообще, для каких целей вводится этот специальный документ, отличающий одних граждан от других, Шмыгаль не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС
Глава Новой Каховки заявил о применении Киевом всех имеющихся видов ракет по Каховской ГЭС
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Все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты применялись и продолжают применяться при обстрелах Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС», – сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Он рассказал, что ГЭС и Новая Каховка каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, который были запущены по ГЭС, за сутки достигает 120 единиц.
В то же время он подчеркнул, что заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией. Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.
Леонтьев добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная.
Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине
«Страна.ua»: Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине
Воздушная тревога утром в субботу звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
Как пишет «Страна.ua», вся территория Украины находится под угрозой ракетного удара. Сигналы воздушной тревоги слышны в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях, передает РИА «Новости».
Как передает ТАСС, информацию с предупреждением в телеграм-каналах распространили главы Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской Ровненской и Черновицкой областей, а также мэр Хмельницкого.
По данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также звучат в Закарпатской и Львовской областях.
Между тем украинский телеканал «Пятый» сообщил о взрывах в Днепре.
Напомним, в субботу ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине
Глава делегации РФ на переговорах в Вене: США пытаются притянуть Иран в качестве стороны конфликта на Украине
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США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отметил дипломат, американцы, по мнению России, пытаются притянуть Иран как участника, сторону конфликта на Украине, но это у них с трудом получается. Гаврилов отметил, что при этом нарушаются механизмы работы ООН, передает ТАСС.
Гаврилов подчеркнул, что Россия использует собственные беспилотники на Украине и никто и никогда не докажет, что это иранские БПЛА. Он заверил, что это российский аппараты, которые производит РФ. Он отметил, что об этом официально заявлялось уже в ООН.
Он обратил внимание на эффективность беспилотников «Герань-2», которые, по словам дипломата, сбить очень тяжело. Гаврилов отметил, что это новый элемент в боевой тактике, который играет большое значение: трудноперехватываемый, действует на расстоянии свыше 1 тыс. километров, может находиться в воздухе 12 часов, несет 50 кг боевой нагрузки, этот БПЛА очень сложно определить на радиолокаторах, потому что он поршневой. Он также отметил дешевизну производства такого оружия.
Гаврилов также напомнил о существовании других действенных российских БПЛА – беспилотниках «Ланцет», которые действуют на короткие дистанции и эффективны для атаки по боевым средствам, по пунктам управления и так далее, беспилотнике «Орлан-10», который активно как разведчик действует на глубину до 600 км.
Ранее Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.
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В ряде районов Киева и области пропало электроснабжение
СМИ Украины сообщают о пропавшем электроснабжении в Киеве и области
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Электроснабжение вновь пропало в нескольких районах Киева и области, сообщает украинское интернет-издание «Страна».
«Из разных районов Киева и Киевской области сообщают об отключении света», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания, передает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские удары коснулись минимум половины мощностей генерации тепловой энергии в стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД военный смысл лишения Украины электричества.
Накануне власти Украины сообщили, что на территории страны сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта.
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В Запорожской области начали капитальный ремонт трассы в Крым
Врио губернатора Балицкий заявил о начале капитального ремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым
Рабочие приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги, соединяющей Запорожскую область и Крым, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ремонт трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, но дорога, соединяющая Запорожскую область с Крымом, была в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году.
Он также уточнил, что уже начато фрезерование верхнего слоя асфальта, планируется отремонтировать 120 км дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия.
Ранее был назван срок полной интеграции Донбасса, Херсона и Запорожья в Россию.
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В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной
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Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, поскольку разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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