Украина переходит на экзотические способы отопления

Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические.

Даже без «калибровки» энергосистемы Украины зима 2022/2023 года обещает быть для украинцев непростой: запасы газа в хранилищах на минимуме, Запорожская АЭС теперь – российская электростанция, а уголь еще с 2014 года либо львовский, либо пенсильванский.

В руководстве киевского режима уже звучат панические нотки по поводу предстоящей зимы. Обычные же граждане Украины даже по осторожным заявлениям чиновников и мэров уже поняли: отныне тепло и свет – скорее их (граждан) личная проблема. Хочешь чтобы было светло и уютно? Ставь бойлер, твердотопливный котел, буржуйку, дизельный генератор, наконец. Как говорится, идем в ЕС семимильными шагами, но кормить, поить, обогревать в дороге никто не обещал. Итак, как происходит на Украине подготовка к зиме на низовом уровне?

Купите сразу все

Сразу оговоримся: имеет смысл говорить о крупных городах и многоквартирных домах в них. Жители украинской глубинки еще в 1990-е неплохо усвоили, что их выживание – их личное дело. Советы экспертов для владельцев частных домов сводятся к «запасайте все и желательно побольше». Им советуют иметь топливный котел, электрообогреватели, генератор на 5 кВт с запасом топлива (50-100 литров) и буржуйку с запасом дров.

Неплохой такой набор: один только генератор с запасом топлива обойдется долларов в 700-800. Советы безусловно правильные, но в текущей ситуации скорее из серии «нету хлеба – ешьте пирожные». Для украинской деревни 700-800 долларов – это одно-трехмесячный доход семьи (смотря кому как повезло). Далеко не каждый может с ходу выложить такую сумму даже за несомненно нужное оборудование.

Городской туризм

Еще один дефицитный товар – газовые баллоны, особенно небольших объемов (5, 7 и 12 литров). Их покупают для газовых плиток и туристических горелок, причем даже горожане: в случае чего без горячей еды и питья не останешься.

Более продвинутые берут даже не плитку, а керамическую горелку. Некоторые модели можно присоединять напрямую к газовому баллону и использовать в качестве обогревателя. Поставил горелку рабочей частью вверх, сверху решетку – можно готовить.

Есть похожие обогреватели-печки, но на керосине. Однако их раскупили еще летом, когда они, в зависимости от модели, стоили 1000–2000 гривен. (1700–3400 рублей). Сегодня ее проще и дешевле заказать на «АлиЭкспресс». На Украине же сайты пугают ценниками в 5-9 тыс. гривен (8600–15 500 рублей). И отсутствием товара на складах.

В обычных условиях такие горелки используют на дачах и в походных условиях. Но с учетом обстоятельств – можно и в городских квартирах. Правда, эксперты предупреждают: либо проветривайте каждые полтора-два часа, либо организуйте постоянный приток воздуха с улицы.

Из-за повышенного спроса цены на пятилитровый металлический баллон для пропана выросли с 1300–1500 до 2500–3000 гривен (2200–2500 и 4300–5000 рублей). Разобрали и недорогие белорусские, даже несмотря на политическую ситуацию.

Настоящий ренессанс переживают производители керамических горшков. Ведь в них можно не только цветы сажать, но и использовать для создания тепловой ловушки Досса (два-три горшка разных размеров, вставленных один в другой и соединенных болтом и гайками). По сути это маленький обогреватель. Комнату, конечно, не прогреет, но какой-то малый объем (внутри палатки, под столом) – вполне. Палатки многие на полном серьезе планируют ставить прямо дома (меньший объем нужно греть). А под столом ловушка Досса немного согреет ноги. Особенно если добавить к ней тепловой экран.

Сделать такую штуку можно и самостоятельно. Но с наступлением осени украинцам на интернет-площадках предлагают уже готовые решения. Более продвинутый вариант – цилиндрическая сетка, наполненная камнями. Снизу – место для пяти-шести чайных свечей.

Впрочем, тут уже кто во что горазд. Для освещения и отопления украинцы запасаются готовыми и насыпными свечами (гранулированный пальмовый воск), лампадным маслом. Цена на последнее неплохо выросла. Если в России пять литров можно купить за 300-500 рублей, то на Украине – за 900-1000.

Впрочем, спрос есть не только на обогреватели и топливо. В цене и в ходу все, что дает независимость от централизованной подачи тепла и света. Те, у кого есть лишние деньги, скупают фонари и аккумуляторы, светодиодные лампы с питанием от батареек и usb, термобелье и спальные мешки, термосы, консервы, вермишель быстрого приготовления, сублимированное картофельное пюре. В общем, все, что светит, греет, быстро готовится и долго хранится.

Львовский метод

Львовский мэр Андрей Садовый еще летом напомнил украинцам, что дрова никто не отменял и призвал запасаться буржуйками. Возможно он не в курсе, но строительные и противопожарные нормы исключают возможность установки и использования таких печей в многоквартирных домах. Однако чем ближе зима, тем мягче рекомендации экспертов и СМИ на эту тему. Мол, да, незаконно, но вот вам детальная инструкция, как установить такую печь в квартире (или даже сделать ее самостоятельно). Видеоинструкции доступны на Youtube, поэтому домов с буржуйками будет все больше.

Конечно, немногие из этих энтузиастов представляют себе экономику такого решения. Одна из версий происхождения названия отсылает к ее прожорливости мол, позволить себе ее могут только буржуи, слишком уж активно потребляет дрова. Тем более, когда речь о квартире, где нет дровяного сарая вместимостью хотя бы 5 куб. м дров. Но когда дело касается выживания рацио нередко уступает место инстинктам.

С другой стороны, если удары по городским ТЭЦ повторятся зимой, владельцы буржуек будут банковать.

Самоорганизация на местах

Островок благоразумия в этой стихии подготовки – отдельные ЖЭКи и ОСМД (общества совладельцев многоквартирных домов). Многие даже не дожидаясь директив от правительства еще в начале лета провели собрания жильцов на тему «Как зимовать будем?» и честно предупредили: топить будем так, чтобы трубы не полопались, дальше сами думайте. И раздали жильцам инструкции по утеплению.

На эту тему

Ничего революционного. Регулировка и утепление окон, проверка проводки и батарей, установка тепловых экранов на стене за батареями. Наиболее продвинутые объединяются с соседями по этажу/подъезду — чем теплее в подъезде, тем теплее в квартирах. По сути, люди возвращаются к истокам: хатаскрайничество – одна из основ украинского менталитета.

Во всей этой чехарде с подготовкой к зиме есть тонкий момент. Одни украинцы свято уверены в том, в России спят и видят, как бы их, несчастных, заморозить. И готовятся зимовать по формуле «вср*ся, та не сдамся». Другие в это упорно не верят: да ну, на дворе 21 век, как это можно людей зимой без тепла и света оставить.

Правда и те, и другие почему-то забывают, как в конце 2015 года без тепла и света остался Крым – после подрыва ЛЭП какими-то безвестными диверсантами. И как без тепла регулярно сидели дончане.

Так что вопрос уже давно не в плоскости «можно/нельзя». А в целесообразности и соответствии таких действий целям и задачам СВО.

Адекватным жителям Украины – стойкости. Зима будет непростой для всех.

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