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14 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:28  |  vz.ru
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США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова - последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...

Почему мы не злорадствуем над Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...
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    Украина переходит на экзотические способы отопления

    Дрова - последняя надежда жителей Украины на отопление
    		   14 октября 2022, 13:02
    Фото: AP/TASS
    Текст: Николай Стороженко

    Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические.

    Даже без «калибровки» энергосистемы Украины зима 2022/2023 года обещает быть для украинцев непростой: запасы газа в хранилищах на минимуме, Запорожская АЭС теперь – российская электростанция, а уголь еще с 2014 года либо львовский, либо пенсильванский.

    В руководстве киевского режима уже звучат панические нотки по поводу предстоящей зимы. Обычные же граждане Украины даже по осторожным заявлениям чиновников и мэров уже поняли: отныне тепло и свет – скорее их (граждан) личная проблема. Хочешь чтобы было светло и уютно? Ставь бойлер, твердотопливный котел, буржуйку, дизельный генератор, наконец. Как говорится, идем в ЕС семимильными шагами, но кормить, поить, обогревать в дороге никто не обещал. Итак, как происходит на Украине подготовка к зиме на низовом уровне?

    Купите сразу все

    Сразу оговоримся: имеет смысл говорить о крупных городах и многоквартирных домах в них. Жители украинской глубинки еще в 1990-е неплохо усвоили, что их выживание – их личное дело. Советы экспертов для владельцев частных домов сводятся к «запасайте все и желательно побольше». Им советуют иметь топливный котел, электрообогреватели, генератор на 5 кВт с запасом топлива (50-100 литров) и буржуйку с запасом дров. 

    Неплохой такой набор: один только генератор с запасом топлива обойдется долларов в 700-800. Советы безусловно правильные, но в текущей ситуации скорее из серии «нету хлеба – ешьте пирожные». Для украинской деревни 700-800 долларов – это одно-трехмесячный доход семьи (смотря кому как повезло). Далеко не каждый может с ходу выложить такую сумму даже за несомненно нужное оборудование. 

    Городской туризм

    Еще один дефицитный товар – газовые баллоны, особенно небольших объемов (5, 7 и 12 литров). Их покупают для газовых плиток и туристических горелок, причем даже горожане: в случае чего без горячей еды и питья не останешься. 

    Более продвинутые берут даже не плитку, а керамическую горелку. Некоторые модели можно присоединять напрямую к газовому баллону и использовать в качестве обогревателя. Поставил горелку рабочей частью вверх, сверху решетку – можно готовить. 

    Есть похожие обогреватели-печки, но на керосине. Однако их раскупили еще летом, когда они, в зависимости от модели, стоили 1000–2000 гривен. (1700–3400 рублей). Сегодня ее проще и дешевле заказать на «АлиЭкспресс». На Украине же сайты пугают ценниками в 5-9 тыс. гривен (8600–15 500 рублей). И отсутствием товара на складах. 

    В обычных условиях такие горелки используют на дачах и в походных условиях. Но с учетом обстоятельств – можно и в городских квартирах. Правда, эксперты предупреждают: либо проветривайте каждые полтора-два часа, либо организуйте постоянный приток воздуха с улицы. 

    Из-за повышенного спроса цены на пятилитровый металлический баллон для пропана выросли с 1300–1500 до 2500–3000 гривен (2200–2500 и 4300–5000 рублей). Разобрали и недорогие белорусские, даже несмотря на политическую ситуацию.

    Настоящий ренессанс переживают производители керамических горшков. Ведь в них можно не только цветы сажать, но и использовать для создания тепловой ловушки Досса (два-три горшка разных размеров, вставленных один в другой и соединенных болтом и гайками). По сути это маленький обогреватель. Комнату, конечно, не прогреет, но какой-то малый объем (внутри палатки, под столом) – вполне. Палатки многие на полном серьезе планируют ставить прямо дома (меньший объем нужно греть). А под столом ловушка Досса немного согреет ноги. Особенно если добавить к ней тепловой экран. 

    Сделать такую штуку можно и самостоятельно. Но с наступлением осени украинцам на интернет-площадках предлагают уже готовые решения. Более продвинутый вариант – цилиндрическая сетка, наполненная камнями. Снизу – место для пяти-шести чайных свечей.

    Впрочем, тут уже кто во что горазд. Для освещения и отопления украинцы запасаются готовыми и насыпными свечами (гранулированный пальмовый воск), лампадным маслом. Цена на последнее неплохо выросла. Если в России пять литров можно купить за 300-500 рублей, то на Украине – за 900-1000. 

    Впрочем, спрос есть не только на обогреватели и топливо. В цене и в ходу все, что дает независимость от централизованной подачи тепла и света. Те, у кого есть лишние деньги, скупают фонари и аккумуляторы, светодиодные лампы с питанием от батареек и usb, термобелье и спальные мешки, термосы, консервы, вермишель быстрого приготовления, сублимированное картофельное пюре. В общем, все, что светит, греет, быстро готовится и долго хранится. 

    Львовский метод

    Львовский мэр Андрей Садовый еще летом напомнил украинцам, что дрова никто не отменял и призвал запасаться буржуйками. Возможно он не в курсе, но строительные и противопожарные нормы исключают возможность установки и использования таких печей в многоквартирных домах. Однако чем ближе зима, тем мягче рекомендации экспертов и СМИ на эту тему. Мол, да, незаконно, но вот вам  детальная инструкция, как установить такую печь в квартире (или даже сделать ее самостоятельно). Видеоинструкции доступны на Youtube, поэтому домов с буржуйками будет все больше. 

    Конечно, немногие из этих энтузиастов представляют себе экономику такого решения. Одна из версий происхождения названия отсылает к ее прожорливости мол, позволить себе ее могут только буржуи, слишком уж активно потребляет дрова. Тем более, когда речь о квартире, где нет дровяного сарая вместимостью хотя бы 5 куб. м дров. Но когда дело касается выживания рацио нередко уступает место инстинктам. 

    С другой стороны, если удары по городским ТЭЦ повторятся зимой, владельцы буржуек будут банковать. 

    Самоорганизация на местах

    Островок благоразумия в этой стихии подготовки – отдельные ЖЭКи и ОСМД (общества совладельцев многоквартирных домов). Многие даже не дожидаясь директив от правительства еще в начале лета провели собрания жильцов на тему «Как зимовать будем?» и честно предупредили: топить будем так, чтобы трубы не полопались, дальше сами думайте. И раздали жильцам инструкции по утеплению.

    Ничего революционного. Регулировка и утепление окон, проверка проводки и батарей, установка тепловых экранов на стене за батареями. Наиболее продвинутые объединяются с соседями по этажу/подъезду — чем теплее в подъезде, тем теплее в квартирах. По сути, люди возвращаются к истокам: хатаскрайничество – одна из основ украинского менталитета. 

    Во всей этой чехарде с подготовкой к зиме есть тонкий момент. Одни украинцы свято уверены в том, в России спят и видят, как бы их, несчастных, заморозить. И готовятся зимовать по формуле «вср*ся, та не сдамся». Другие в это упорно не верят: да ну, на дворе 21 век, как это можно людей зимой без тепла и света оставить. 

    Правда и те, и другие почему-то забывают, как в конце 2015 года без тепла и света остался Крым – после подрыва ЛЭП какими-то безвестными диверсантами. И как без тепла регулярно сидели дончане. 

    Так что вопрос уже давно не в плоскости «можно/нельзя». А в целесообразности и соответствии таких действий целям и задачам СВО.

    Адекватным жителям Украины – стойкости. Зима будет непростой для всех. 

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