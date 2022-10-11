Как зима изменит характер боевых действий на Украине

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11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Почему рухнули акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость Валентин Егоршин/ТАСС
Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости после такого обвала?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Как российские войска обманывают ПВО Украины

ПВО Украины работает против российских ракет – но не может справиться с ними Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Утром 11 октября Россия продолжила нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. А накануне российские Вооруженные силы выпустили по целям на Украине более ста дальнобойных ракет – такого не было очень давно. Что означают эти удары с военной точки зрения, какой эффект они будут иметь и почему ПВО Украины не смогла с ними справиться?  Подробности...
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Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
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Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...
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Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...
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Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Как зима изменит характер боевых действий на Украине

    Зима станет особым испытанием для обеих армий
    		   11 октября 2022, 19:00
    Фото: EYEPRESS/Reuters
    Текст: Виктор Сокирко

    Европейские страны начинают ускоренное снабжение украинской армии зимним снаряжением и экипировкой. «Генерал Мороз», по мнению Европы, будет вновь играть на стороне России. Как подготовились к зимней кампании и ВСУ, и российские Вооруженные силы?

    Об ожидаемой российскими войсками на Украине поддержки со стороны «генерала Мороза» заявил недавно верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ни дня не служивший в армии Боррель тем не менее вспомнил и военный аспект надвигающихся холодов, а не только замерзание Европы из-за энергетического кризиса. Вспомнил из истории, что холода помогали русским в прошлом, намекая на разгром фашистов под Москвой зимой 1941-1942 года. И теперь ВСУ, мол, будет не просто справиться с этим мифическим «генералом Морозом».

    Министр обороны Украины Алексей Резников, человек тоже сугубо штатский, вспомнив, видимо, свою срочную службу рядовым в ВВС СССР, к проблеме наступления холодов отнесся более прагматично. Еще в начале сентября он запросил руководство НАТО прислать зимнее обмундирование для ВСУ – в одном пакете с зенитными ракетами. Теплых кальсон затребовал из расчета на 200 тысяч военнослужащих.

    Украине после 1991 года досталось огромное количество арсеналов и военных складов, в том числе и вещевых. Хранящиеся там в миллионных количествах шинели, телогрейки, валенки, шапки-ушанки и даже караульные тулупы из овчины были теплыми, но неудобными. В этой форме щеголяли все окрестные крестьяне, выменивающие ее порой за бутылку самогона у прапорщика со склада.

    Подобная ситуация поначалу отмечалась и в российской армии, которая тоже донашивала одежду старого советского образца. Правда, не так долго – война в Афганистане внесла коррективы и в совершенствование формы одежды. Там появилась и так называемая эксперименталка в летнем и зимнем варианте, а вместо «кирзачей» – ботинки-берцы, пусть поначалу и не столь совершенные.

    ВСУ переодевались значительно медленнее. Где-то в начале 2000-х пик моды пришелся на короткие куртки, но они были уделом избранных – армейского спецназа, технического персонала и, естественно, водителей командирских служебных автомобилей. Переоснащение войск формой одежды с ориентировкой на западный крой произошло на Украине уже в 2014 году. Тогда появился камуфлированный комплект «Дубок», который после полевых испытаний оказался весьма непрактичным, а еще и очень дорогим. В общем, под стандарты НАТО не подошел.

    Следующая разработка оказалась более удачной, в новый комплект вошли шесть независимых слоев, которые комбинируются в зависимости от погодных условий. В него также вошли перчатки, шарф и зимняя шапка из флиса. При испытаниях комплект был признан удачным с той лишь оговоркой, что при переходе солдат к активным физическим упражнениям, выявлялись его видимые минусы.

    ВСУ сейчас не случайно уповают именно на поставки западных комплектов обмундирования. Своей-то нет.

    Одна из называемых причин – уничтожение складов с обмундированием высокоточными ударами российских ракет (видимо, бушлаты хранились вместе с ракетами). По другой, зимнюю форму бойцам выдали еще летом, которое было жарким, и ее растеряли или бросили при отступлении. В общем, мерзнет сейчас украинская армия, когда ночные температуры составляют не более восьми градусов, пусть и тепла.

    «Это все можно счесть банальными отговорками, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший офицер служб тыла ВС РФ, полковник запаса Александр Колпаков. – Просто не оказалось должных запасов вещевого обеспечения, когда оно потребовалось в возросшем количестве. Условно говоря, пошили комплекты из расчета на 225 тысяч военнослужащих, сколько было в рядах ВСУ на момент начала спецоперации. Предполагая, что на следующий год закажут столько же, но ситуация изменилась и потребность в форме одежды значительно возросла. Швейные фабрики не могут в короткие сроки утроить производительность, даже если встанут на «военные рельсы».

    Еще, полагаю, рассчитывали на западные поставки обмундирования, в том числе и зимнего. Они существуют, но в крайне ограниченном количестве, не способном удовлетворить нужды ВСУ. Запас, как говорится, карман не тянет».

    «Зимний пакет» для Украины, включающий не только вооружения, но и теплую одежду для ВСУ, пообещали поставить США, Канада, Швеция и Финляндия, где знают толк в теплых армейских кальсонах. Изъявила готовность оказать зимнюю помощь и Германия. При этом, по информации издания «Шпигель», поиск зимостойкого материала осложняется тем, что склады большинства стран Запада в значительной степени зарезервированы для национальных армий. К тому же зимняя одежда, на фоне экономии тепла не только в жилых домах, но и казармах, является востребованным товаром на мировом рынке.

    Тот же «Шпигель» сообщал, ссылаясь на свои источники в НАТО, что «можно будет удовлетворить почти 50 процентов запроса, сделанного Украиной по зимнему обмундированию». К примеру, Литва, обещавшая одеть в зимнюю форму 25 тысяч украинских военнослужащих на сумму два миллиона евро, выслала сейчас только 500 комплектов. Чего не хватит даже на офицеров, не говоря о солдатах и резервистах.

    У зимней войны, помимо утепленной формы, есть еще масса других нюансов, связанных именно с погодными условиями. Это, к примеру, так называемые пункты обогрева – землянки, вкопанные в землю палатки, спальные кунги. Обязательно – печка. У ВСУ здесь проблем быть не должно, еще в ноябре прошлого года два ведущих судостроительных завода в Николаеве освоили выпуск печек-буржуек. При использовании 15-миллиметровой стали такой утеплитель весит четверть тонны! Впрочем, окрестные дачники печки оценили.

    Еще одна особенность заключается в зимней эксплуатации вооружений. Как ни странно, даже в лютые холода артиллерийские системы советского, а затем и российского производства не требуют особой смазки при активной эксплуатации. Так же и автоматы Калашникова – используется обычное оружейное масло.

    «Главное, чтобы оружие было вычищено и в него не попала грязь. В Чечне еще бойцы придумали надевать на ствол автомата... презерватив, предпочитая «Дюрекс». Стрельбе он не мешает, а ствол сберегает от грязи и влаги», – говорит газете ВЗГЛЯД полковник запаса, эксперт журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ» полковник Владимир Попов.

    А вот поставляемые ВСУ американские гаубицы М777, при всех своих достоинствах, в холодных климатических условиях не применялись. «Неженки» прошли обкатку в Афганистане, Ираке и Сирии, на Украине их проверят на морозоустойчивость, а для начала выкатают в грязи полевых дорог по бездорожью. Тряпочкой сомнительной чистоты протереть оптику такой гаубицы будет весьма проблематично.

    ВСУ имеют восьмилетний опыт позиционных боев в Донбассе, где «движухи» как таковой особо не было. Постреливали, сидели на позициях, совершенствуя таким образом боевое мастерство. Безусловно, это тоже богатый боевой опыт, в том числе в зимнее время. Сейчас украинская армия активно маневрировала в весенне-летний период, то отступала, то контрнаступала. Надо понимать, что такая тактика сохранится в ближайшие месяцы, и это будут совершенно другие условия боевых действий. В том числе с точки зрения климатических условий.

    Впрочем, погода по обе стороны фронта будет одинаковой как для украинских, так и для российских солдат. И тем, и другим «генерал Мороз» обеспечит одинаковые климатические условия.

    «Могу сказать лишь одно – российский комплект экипировки военнослужащих «Ратник» успешно прошел неоднократные испытания в суровых условиях Арктики, – говорит полковник Владимир Попов. – Это высшая степень оценки. Подобных комплектов в армии РФ сейчас около 400 тысяч, это в полной комплектации, там общий вес на 22 кило. Не исключено, что часть мобилизованных сейчас переоденут в предыдущие комплекты, которые также дополнены элементами «Ратника». Зимой Вооруженные силы РФ в степях Украины точно не замерзнут».


     
     
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