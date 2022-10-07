Как будет замерзать Украина

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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:22  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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Как будет замерзать Украина

Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины пресс-служба Минобороны РФТАСС
«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины
    		   7 октября 2022, 15:16
    Фото: пресс-служба Минобороны РФТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    «У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму?

    Недавняя передача Запорожской АЭС в федеральную собственность России, скорее всего, лишь формальность. По крайней мере, СМИ еще в марте писали о визите на станцию делегации Росатома, члены которой сообщили работникам станции: «...Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна «Росатом». С другой стороны, эта формальность снова возвращает нас к теме отопительного сезона на Украине. Как к нему готовятся и чем он будет отличаться от прошлогоднего?

    Энергетическая математика

    По подсчетам украинских СМИ, с 2014 года Украина лишилась 33% энергогенерации (на территориях, которые контролируются Россией). 10 электростанций Украина лишилась в 2014-2015 годах, еще семнадцати – в 2022 году. Запорожская АЭС среди них, безусловно, выделяется. Но это не значит, что остальные не стоят внимания. К примеру, Запорожская ТЭС (Энергодар) имеет установленную мощность более 3500 МВт и потенциально может производить 23-25 млрд кВт·ч (годовой план для ЗАЭС на 2022 год составлял 37 млрд кВт·ч). Иными словами, потеря Энергодара – это дыра, которую Украине физически нечем закрыть и которая во многом будет определять проблемы украинской зимы 2022/23 года. 

    Еще 4% электрогенерации Украина потеряла в результате боевых действий с февраля по сентябрь (оценка Нацсовета по восстановлению Украины). Однако очевидно, что эти данные не учитывают ударов по энергоинфраструктуре, которые наносились 11-12 сентября (Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭЦ, Павлодарская ТЭЦ-3, Кременчугская ТЭЦ). В целом урон и сокращение мощностей энергосистемы выглядит для Украины чудовищным и не вполне понятно, как на фоне этого Зеленский умудряется продавать электроэнергию Европе.

    Но, во-первых, продажи вскоре прекратятся, о чем Зеленский Европу уже и предупредил: «У нас не будет достаточного объема, чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Во-вторых, энергосистема Украины теряет мощность одновременно со снижением потребления. На начало октября в ЕС находилось 4,2 млн граждан Украины, получивших статус временной защиты. Согласно весенней оценке GMK Center, СВО сократила потребление электроэнергии на 40%. Затем оно восстановилось, но даже в конце августа было ниже прошлогодних показателей на 30%.

    Учитывая, что годовое потребление электроэнергии на Украине составляло порядка 150 млрд кВт·ч, 30-процентное снижение потребления допускает потерю даже ЗАЭС. По словам председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, «...если мы будем проходить ОЗП в той конфигурации энергосистемы, которая действует сейчас, то мощности достаточно для покрытия прогнозируемого потребления». 

    С нюансами, конечно же. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук призывает быть готовыми к пяти-шестичасовым веерным отключениям. Но веерные отключения для Украины не новость, а реалии последних нескольких лет. Более того, в этом году в отчетах о заготовке топлива к зиме начали фигурировать дрова (которых собираются запасти 7-7,5 млн кубометров), а мэр Львова еще в августе заявил, что город закупает буржуйки и запасает топливо для них.

    Наконец, в-третьих. Экспорт электроэнергии Украиной как раз и дает ей возможность готовиться к зиме – за счет диких цен на энергию в Европе. По словам Кудрицкого, выручка от этого к концу года составит 10-15 млрд гривен. Часть этих денег тратится на подготовку к зиме: закупку топлива, запас ремонтных материалов для восстановления энергосетей. 

    Тылу повезло, юго-востоку – нет

    А что с газом? Летом «Нафтогаз» просил несколько миллиардов долларов для закупки 5-7 млрд кубометров газа – чтобы довести запасы до 19 млрд кубов. Но денег на это не оказалось – и к настоящему моменту накоплено только 14 млрд кубометров.

    С одной стороны, ситуация тут примерно та же, что и с электроэнергией: падает потребление. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковская области либо полностью списаны с баланса, либо поставки им урежут до минимума. «В большинстве городов Харьковской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской областей и Запорожья не будет отопления. Зимой газа не будет, свет будет периодически», – такой пугающий прогноз опубликован в Telegram-канале «Легитимный». «Легитимный» – это такой украинский «Незыгарь»: половина прогнозов сбывается – и они громко о них кричат. Вторая половина не сбывается – и о них никто не вспоминает.

    Но в данном случае прогноз небеспочвенный. Издание «Дело» публикует новость, суть которой – «Нафтогаз» затягивает заключение договоров о поставке газа с газораспределительными компаниями Харьковской и Днепропетровской областей. На этом моменте стоит вспомнить, как еще в начале лета офис Зеленского прямо заявил жителям Донецкой области: уезжайте куда хотите, отопления зимой не будет.

    Иными словами, стратегия примерно такова. Есть районы боевых действий и приближенные к ним. Население разъехалось или сильно сократилось; есть риск ударов по самим объектам и складам топлива. Значит, именно в этих областях зимовать будет тяжелее всего. 

    Комфортнее будет Киеву (собственные ТЭЦ, есть возможность докинуть мощность от западноукраинских АЭС) и Западной Украине. В том числе и потому, что на Украине есть еще порядка трех-четырех миллионов внутренних переселенцев, осевших в основном в этих регионах. Кого держать без света и газа: полупустые районы Запорожской области или Киев? Выбор очевиден.

    Впрочем, пока эксперты сходятся на том, что именно до тотальной экономии газа дело дойдет лишь в случае полного прекращения транзита по ГТС Украины. 

    Каждый сам за себя

    Что касается населения, то у него свои способы подготовки к зиме. В интернет-магазинах еще летом пропали из продажи керосиновые/дизельные обогреватели – неплохая альтернатива буржуйке для квартиры. Правда, как и буржуйки, такие обогреватели для квартир не слишком годятся (нужно проветривать, чтобы не угореть, риск пожара опять же). Но на другой чаше весов – угроза оказаться в холодной квартире без возможности приготовить еду.

    Оптимисты делают кассу продавцам электрообогревателей и индукционных плиток. По словам работников торговых сетей, рост продаж даже не на порядок: спрос на конвекторы и керамические панели вырос в 13-14 раз, на масляные обогреватели – в 34-47 раз. Скупают все, что может согреть: одеяла, спальные мешки, электропростыни. В каждом случае рост продаж измеряется разами, а не процентами.

    Насытить этот спрос удается не всегда. Цена кубометра дров еще летом доходила до 1,5-2 тыс. грн/куб (40-50 долларов), причем даже за эти деньги их нужно было ждать две-четыре недели. 

    ***

    Таким образом, в лучшем случае украинцев ждут еле теплые батареи и возможность греться электрообогревателем. В худшем – зимовка без газа и с подачей электричества по графику. Единственная хорошая новость: тариф не будут поднимать до конца отопительного сезона.

    Можно ли было подготовиться лучше? Даже если не брать очевидно фантастический для Киева сценарий (мир или перемирие) – да, можно.

    Те же сентябрьские удары по ТЭЦ многими связывались с наступлением ВСУ в Харьковской области. Не было бы наступления – не было бы и ударов. Да и затраченные на него огромные ресурсы можно было бы пустить на утепление домов, резервные котельные и т. п. «Думайте о людях, если хотите добра своей стране» – примерно так это на днях сформулировал Илон Маск.

    Но если бы на Украине думали о людях, ситуация еще в 2014 году развивалась бы по молдавскому сценарию: две недели боев и две недели переговоров. А зарубежные кураторы не для того почти два года обхаживали Владимира Зеленского, чтобы их «помощь» тратилась на утепление украинских хрущевок. 


     
     
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