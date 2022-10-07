Как будет замерзать Украина

«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму?

Недавняя передача Запорожской АЭС в федеральную собственность России, скорее всего, лишь формальность. По крайней мере, СМИ еще в марте писали о визите на станцию делегации Росатома, члены которой сообщили работникам станции: «...Запорожская АЭС уже принадлежит к системе управления концерна «Росатом». С другой стороны, эта формальность снова возвращает нас к теме отопительного сезона на Украине. Как к нему готовятся и чем он будет отличаться от прошлогоднего?

Энергетическая математика

По подсчетам украинских СМИ, с 2014 года Украина лишилась 33% энергогенерации (на территориях, которые контролируются Россией). 10 электростанций Украина лишилась в 2014-2015 годах, еще семнадцати – в 2022 году. Запорожская АЭС среди них, безусловно, выделяется. Но это не значит, что остальные не стоят внимания. К примеру, Запорожская ТЭС (Энергодар) имеет установленную мощность более 3500 МВт и потенциально может производить 23-25 млрд кВт·ч (годовой план для ЗАЭС на 2022 год составлял 37 млрд кВт·ч). Иными словами, потеря Энергодара – это дыра, которую Украине физически нечем закрыть и которая во многом будет определять проблемы украинской зимы 2022/23 года.

Еще 4% электрогенерации Украина потеряла в результате боевых действий с февраля по сентябрь (оценка Нацсовета по восстановлению Украины). Однако очевидно, что эти данные не учитывают ударов по энергоинфраструктуре, которые наносились 11-12 сентября (Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭЦ, Павлодарская ТЭЦ-3, Кременчугская ТЭЦ). В целом урон и сокращение мощностей энергосистемы выглядит для Украины чудовищным и не вполне понятно, как на фоне этого Зеленский умудряется продавать электроэнергию Европе.

Но, во-первых, продажи вскоре прекратятся, о чем Зеленский Европу уже и предупредил: «У нас не будет достаточного объема, чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Во-вторых, энергосистема Украины теряет мощность одновременно со снижением потребления. На начало октября в ЕС находилось 4,2 млн граждан Украины, получивших статус временной защиты. Согласно весенней оценке GMK Center, СВО сократила потребление электроэнергии на 40%. Затем оно восстановилось, но даже в конце августа было ниже прошлогодних показателей на 30%.

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Учитывая, что годовое потребление электроэнергии на Украине составляло порядка 150 млрд кВт·ч, 30-процентное снижение потребления допускает потерю даже ЗАЭС. По словам председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, «...если мы будем проходить ОЗП в той конфигурации энергосистемы, которая действует сейчас, то мощности достаточно для покрытия прогнозируемого потребления».

С нюансами, конечно же. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук призывает быть готовыми к пяти-шестичасовым веерным отключениям. Но веерные отключения для Украины не новость, а реалии последних нескольких лет. Более того, в этом году в отчетах о заготовке топлива к зиме начали фигурировать дрова (которых собираются запасти 7-7,5 млн кубометров), а мэр Львова еще в августе заявил, что город закупает буржуйки и запасает топливо для них.

Наконец, в-третьих. Экспорт электроэнергии Украиной как раз и дает ей возможность готовиться к зиме – за счет диких цен на энергию в Европе. По словам Кудрицкого, выручка от этого к концу года составит 10-15 млрд гривен. Часть этих денег тратится на подготовку к зиме: закупку топлива, запас ремонтных материалов для восстановления энергосетей.

Тылу повезло, юго-востоку – нет

А что с газом? Летом «Нафтогаз» просил несколько миллиардов долларов для закупки 5-7 млрд кубометров газа – чтобы довести запасы до 19 млрд кубов. Но денег на это не оказалось – и к настоящему моменту накоплено только 14 млрд кубометров.

С одной стороны, ситуация тут примерно та же, что и с электроэнергией: падает потребление. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковская области либо полностью списаны с баланса, либо поставки им урежут до минимума. «В большинстве городов Харьковской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской областей и Запорожья не будет отопления. Зимой газа не будет, свет будет периодически», – такой пугающий прогноз опубликован в Telegram-канале «Легитимный». «Легитимный» – это такой украинский «Незыгарь»: половина прогнозов сбывается – и они громко о них кричат. Вторая половина не сбывается – и о них никто не вспоминает.

Но в данном случае прогноз небеспочвенный. Издание «Дело» публикует новость, суть которой – «Нафтогаз» затягивает заключение договоров о поставке газа с газораспределительными компаниями Харьковской и Днепропетровской областей. На этом моменте стоит вспомнить, как еще в начале лета офис Зеленского прямо заявил жителям Донецкой области: уезжайте куда хотите, отопления зимой не будет.

Иными словами, стратегия примерно такова. Есть районы боевых действий и приближенные к ним. Население разъехалось или сильно сократилось; есть риск ударов по самим объектам и складам топлива. Значит, именно в этих областях зимовать будет тяжелее всего.

Комфортнее будет Киеву (собственные ТЭЦ, есть возможность докинуть мощность от западноукраинских АЭС) и Западной Украине. В том числе и потому, что на Украине есть еще порядка трех-четырех миллионов внутренних переселенцев, осевших в основном в этих регионах. Кого держать без света и газа: полупустые районы Запорожской области или Киев? Выбор очевиден.

Впрочем, пока эксперты сходятся на том, что именно до тотальной экономии газа дело дойдет лишь в случае полного прекращения транзита по ГТС Украины.

Каждый сам за себя

Что касается населения, то у него свои способы подготовки к зиме. В интернет-магазинах еще летом пропали из продажи керосиновые/дизельные обогреватели – неплохая альтернатива буржуйке для квартиры. Правда, как и буржуйки, такие обогреватели для квартир не слишком годятся (нужно проветривать, чтобы не угореть, риск пожара опять же). Но на другой чаше весов – угроза оказаться в холодной квартире без возможности приготовить еду.

Оптимисты делают кассу продавцам электрообогревателей и индукционных плиток. По словам работников торговых сетей, рост продаж даже не на порядок: спрос на конвекторы и керамические панели вырос в 13-14 раз, на масляные обогреватели – в 34-47 раз. Скупают все, что может согреть: одеяла, спальные мешки, электропростыни. В каждом случае рост продаж измеряется разами, а не процентами.

Насытить этот спрос удается не всегда. Цена кубометра дров еще летом доходила до 1,5-2 тыс. грн/куб (40-50 долларов), причем даже за эти деньги их нужно было ждать две-четыре недели.

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Таким образом, в лучшем случае украинцев ждут еле теплые батареи и возможность греться электрообогревателем. В худшем – зимовка без газа и с подачей электричества по графику. Единственная хорошая новость: тариф не будут поднимать до конца отопительного сезона.

Можно ли было подготовиться лучше? Даже если не брать очевидно фантастический для Киева сценарий (мир или перемирие) – да, можно.

Те же сентябрьские удары по ТЭЦ многими связывались с наступлением ВСУ в Харьковской области. Не было бы наступления – не было бы и ударов. Да и затраченные на него огромные ресурсы можно было бы пустить на утепление домов, резервные котельные и т. п. «Думайте о людях, если хотите добра своей стране» – примерно так это на днях сформулировал Илон Маск.

Но если бы на Украине думали о людях, ситуация еще в 2014 году развивалась бы по молдавскому сценарию: две недели боев и две недели переговоров. А зарубежные кураторы не для того почти два года обхаживали Владимира Зеленского, чтобы их «помощь» тратилась на утепление украинских хрущевок.