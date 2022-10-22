Регистрацию на конкурс «Лидеры возрождения. ДНР» продлили до 3 ноября

Из-за повышенного интереса к конкурсу «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» и из-за сложней с безопасностью и связью на территории региона принято решение продлить сроки приема заявок на участие, регистрация завершится 3 ноября в 12.00 (мск).

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что среди жителей региона много неравнодушных людей.

«Мы просто не могли оставить без внимания множество просьб людей об участии и сделали то, о чем нас просили, – приняли решение продлить прием заявок на участие в кадровом конкурсе ДНР», – сказал Сергей Кириенко.

Он добавил, что особые условия требуют особых решений.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что оргкомитетом конкурсов «Лидеры возрождения» увеличил срок регистрации участников, чтобы все могли принять участие в проекте.

«За последние несколько дней ко мне подходили люди, которые успели вовремя создать личный кабинет, но следующие задания этапа выполнить не смогли. Мы посоветовались с коллегами из Общественного совета, и они полностью поддержали эту идею. Регистрация участников на кадровый конкурс «Лидеры возрождения» в ДНР завершится 3 ноября в полдень по московскому времени», – сообщил Пушилин.

По словам исполнительного директора кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Антона Серикова, в ДНР еще до начала конкурсного отбора сформировалась серьезная конкуренция.

Член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика», руководитель ситуационного центра обратной связи республики Лариса Тримбалюк посоветовала гражданам в этот раз не упустить возможность зарегистрироваться и написать эссе.