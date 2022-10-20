Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области

Военный эксперт Сивков: Танки играют ключевую роль для обрушения наступления ВСУ в Херсонской области

Танки являются неотъемлемой частью обороны, организованной на Херсонском направлении. Те, кто называл танки устаревшим видом вооружений, ошибались, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области за счет подоспевшего танкового резерва были разбиты три батальона ВСУ.

«На Херсонском направлении организована маневренная оборона. Она представляет систему опорных пунктов. Когда противник проникает вглубь этой обороны, то по нему бьет артиллерия, затем наносятся удары специально подготовленным резервом, который окончательно уничтожает проникшую группировку», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

Маневренная оборона организуется для того, чтобы нанести противнику максимальный урон, объясняет собеседник. «Сейчас перед нашими войсками как раз стоит задача уничтожить максимум войск противника. Поэтому сообщение Минобороны РФ о том, что противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений, не стоит трактовать как взлом нашей обороны», – подчеркнул он.

«Противник был допущен внутрь обороны. А дальше операция прошла строго согласно плану. Она была реализована в рафинированном, классическом виде», – добавил военный эксперт. Сивков также указал на ключевую роль танков в этой операции, напомнив «вопли титулованных дилетантов о том, что танки якобы устарели».

«Эти заявления полностью опровергнуты на полях Украины. В высокотехнологичной войне танки были и остаются главной ударной силой сухопутных сил наряду с артиллерией и авиацией. Более того, артиллерия и авиация решают задачи обеспечения действий танков и мотопехоты. Танки – та сила, которая решает задачи по установлению контроля над территориями и позволяет обрушить планы противника», – заключил Сивков

В четверг стало известно о том, что подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.

Отмечается, что ВСУ задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений. Однако в результате боя украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о трех сценариях нападения ВСУ на Херсон.

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