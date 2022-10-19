Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить?

Первым о движении вооруженных сил Украины на Херсонском направлении сообщил во вторник утром военный репортер Евгений Поддубный. В своем Telegram-канале он написал, что украинские силы атакуют в направлении Новая Каменка – Берислав в составе двух батальонов и что их поддерживает ствольная артиллерия и БПЛА. Позднее вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что в атаке участвуют до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады.

«На данном этапе все атаки отражены, продолжаем удерживать линию обороны», – добавил он. По словам Стремоусова, зафиксировано большое количество беспилотников среднего действия и разведывательных беспилотников «Байрактар» на удалении без входа в зону нашей ПВО.

Вечером Стремоусов сообщил, что попытка украинского наступления провалилась. «Ситуация в Херсоне под полным контролем, и все атаки, которые сегодня пытаются сделать укронацисты, отбиты. Все группы опять сбежали в посадки. Ни на какую дистанцию наши не сдвинулись, все под полным контролем», – сообщил вице-губернатор.

Тем не менее у ВСУ есть ресурсы, чтобы предпринять наступление на Херсон, опасается эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Сегодня утром они прощупывали ситуацию на Бериславском направлении, пусть и неудачно. Но силы для повторения этой же атаки у противника есть. К тому же, не до конца понятно, то ли сегодня была разведка боем, то ли попытка посмотреть, насколько крепка наша оборона. В любом случае они сделают выводы из сегодняшней атаки, проведут ротацию и нанесут удар», – предполагает аналитик. «Первый, самый вероятный сценарий – удар ВСУ на Херсон с севера, со стороны города Кривой Рог, то есть под селом Давыдов Брод (это Андреевский плацдарм), а также на Никопольском направлении в районе села Дудчаны.

Задача ВСУ – сократить размеры российского плацдарма на правом, западном берегу Днепра. Но при этом возможны вспомогательные удары в районе Снигиревки, чтобы отвлечь внимание нашего командования», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт.

Кроме того, уверен Рожин, ВСУ могут предпринять десантные операции с форсированием Днепра и подходом к Херсону с тыла, с востока. Это второй возможный сценарий. «Понятно, что, скорее всего, наши войска следят за этим направлением и, надеюсь, угроза ими осознается, потому что такие отвлекающие удары в тылу неприятны, и их последствия нельзя недооценивать», – сказал собеседник.

Не исключен и принципиально другой, третий вариант – «прямое наступление ВСУ на Херсон с запада, со стороны Николаева, где они ближе всего к Херсону, через Правдино или Посад-Покровское. Там сейчас украинцами ведется накопление сил», отметил эксперт.

При таком развитии событий украинцы могут попытаться высадить десант у села Станислав, форсировав Днепровский лиман. «Но эта попытка будет иметь мало шансов на успех, если ВС РФ вовремя предпримут все известные и стандартные противодесантные меры», – указал он.

Рожин уверен, что при любом сценарии ВСУ попытаются разрушить херсонскую инфраструктуру ударами высокоточного оружия. При этом первые два варианта призваны захватить Херсон в полукольцо, так что в Киеве рассчитывают в таком случае добиться, чтобы российские войска сами покинули город, без боя.

Но надежды киевских генералов избежать штурма Херсона в лоб, по мнению эксперта, сомнительны. «В данный момент об этом ничего не говорит: отвода российских войск не происходит, все стоят на тех же позициях, что и до начала эвакуации гражданских. Атаки противника отбиваются», – заметил Рожин.

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При этом, предполагает собеседник, в ближайшие две недели ВСУ также предпримут атаки не только на Херсонском, но и на соседнем Запорожском направлении. Меньше активности будет на Харьковском направлении. «Думаю, это будет несколько отдельных ударов, плюс один серьезный натиск либо на Херсонском, либо на Запорожском направлении», – сказал Рожин.

«Ключевая проблема обороны Херсона в том, что он лежит на западном, правом берегу Днепра. При этом всю логистику снабжения обороняющей его группировки нужно строить через крупную водную преграду. Важнейший для снабжения Антоновский мост регулярно подвергается ударам, как и любые наведенные переправы», – сказал эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев. По его словам, большую роль играет и численное превосходство противника. При этом переброшенные к фронту формирования ВСУ пока не удается разбить, напоминает эксперт.

Во-первых, для такого скопления войск противника нужно сконцентрировать больше артиллерии. «Кроме того, время подлета авиации довольно большое из-за того, что наши аэродромы расположены в Крыму», – перечисляет Денисенцев. «Нам сейчас непросто купировать превосходство ВСУ на земле. Нужны и дивизии, и артиллерия с управляемыми боеприпасами, и авиация, беспилотники, систематические удары по тылу. Для победы в целом нам необходима мобилизация экономики и промышленности. Также важно уделять внимание подготовке мобилизованных», – считает эксперт АСТ Центра.

Ранее Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации. Стремоусов отметил, что «битва за Херсон» начнется в ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район, чтобы не подвергать себя ненужному риску. Власти области через СМС-сообщения призвали жителей срочно эвакуироваться. Глава региона Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый, восточный берег Днепра.

В понедельник командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин сообщил о том, что получены данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения. Ситуацию в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ, в том числе и с Николаево-Криворожского направления.

«В преддверии большого столкновения мы пытаемся заранее минимизировать потери среди мирного населения. И сейчас противник пытается создать такие условия, в которых можно было бы нанести поражение нашим силам. Так, чтобы разорвать связь внутри наших войск, они могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

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Как и Денисенцев, эксперт обращает внимание на численное превосходство противника. «Несмотря на то, что большая часть из них – мобилизованные, сегодня это имеет огромное значение. Судя по всему, ВСУ планируют бросать в бой сразу крупные группы войск», – пояснил он. «Вместе с тем сейчас в бой они идут в основном малыми группами. На первый взгляд может показаться, что это разведка боем, но она почему-то длится слишком долго. Возможно, это попытки развить наступление. При этом из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и топлива командованием ВСУ по совету натовских генералов выбрана именно такая тактика», – предполагает Сивков.

«Основываясь на словах генерала Суровикина, можно предположить, что на Херсонском направлении готовится мощный удар – по типу того, что мы наблюдали в Харьковской области. Но проблема в том, что ВСУ сейчас не имеют главного преимущества – внезапности. Очевидно, что мы уже готовимся к этому бою, знаем численность сил противника, его расположение и планы. За счет этого ВСУ могут понести очень серьезные потери», – уверен собеседник.

«Надо бить по противнику еще на этапе переброски войск. Мы, конечно, наносим удары по переброшенным формированиям ВСУ. Но непонятно, почему они вообще могут перебрасывать силы, в том числе по железной дороге. Почему мы в лоб не громим эти силы еще на этапе формирования? – задается вопросом доктор военных наук. – Ведь как только нашей армии чуть-чуть развязали руки, тут же мы увидели удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И это, как мы понимаем, уже снижает боеспособность ВСУ».

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