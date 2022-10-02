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В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализированы 1383 человека, на 47,7% меньше по сравнению с 1 октября.
Выздоровело за сутки 46 992 человека, или на 10,7% меньше в сравнении с 1 октября 2022 года. Рост числа госпитализаций произошел в восьми субъектах, снижение – в 75 регионах, ситуация не изменилась в двух субъектах страны, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России были госпитализированы 3154 человека, на 4,4% меньше по сравнению с 28 сентября.
Накануне были госпитализированы 2 644 человека.
Минобороны объяснило отвод войск из Красного Лимана
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В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Вместе с тем, в населенном пункте Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 50 боевиков и 12 единиц специальной военной техники.
«На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
В районе Новополь Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей», – заявил Конашенков.
Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск ДНР, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.
Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка ДНР, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Загоруйковка, Кисловка и Николаевка Харьковской области, Зеленый Гай, Новопетриковка, Новотроицкое, Вольное, Красный Лиман и Новоандреевка ДНР, Кошара, Кучерское, Садок и Цукуры Херсонской области, а также Шмидтово Николаевской области», – говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также заявили, что уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У».
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Военкор Коц рассказал о ситуации в Красном Лимане
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Оборона города Красный Лиман в Донецкой народной республике продолжается, сообщил российский военный корреспондент Александр Коц. По его словам, дорога жизни по трассе из Кременной через Торское по-прежнему физически не перерезана, вдоль нее создана небольшая зона безопасности.
По полям периодически пытаются прорваться группы на легкобронированной технике, они уничтожаются группами русского спецназа, сообщил Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на «изюмском наступе».
Русская артиллерия работает по тяжелой технике противника, сообщил Коц. Подошедшие резервы Южного военного округа не дают врагу замкнуть котел вокруг города, где еще остаются мирные жители, отметил он.
Обстановка продолжает оставаться тяжелой, но не катастрофической, заключил российский военный корреспондент.
Накануне сообщалось, что украинских националистов остановили под Красным Лиманом. Село Торское находится под полным контролем союзных сил, проехать туда можно по дороге от Кременной и доставлять боеприпасы и подкрепление.
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Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста
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Попавшая под следствие экс- редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября, заявил ее бывший супруг Игорь Овсянников.
По словам Овсянникова, бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении.
Он признался, что не знает, куда именно могла поехать его бывшая жена. С весны этого года Овсянникова в своих соцсетях заявляла, что хотела бы выехать с дочерью за рубеж. Игорь Овсянников наложил запрет на вывоз ребенка, кроме того, у девочки нет загранпаспорта, передает RT.
Также Овсянников отметил, что еще 29 августа бывшая жена организовала похищение дочери, девочка не ходила в школу, и он не знает, где она находится.
«После пропажи дочери я обратился с заявлениями в органы, но до сих пор не получил от них официальных ответов о ходе расследования. Когда я звонил дочери, она сбивчиво отвечала на мои вопросы. Из сообщений, которые она иногда присылала мне, было ясно, что пишет либо не она, либо под диктовку», – добавил Овсянников.
Бывшие супруги судятся, чтобы определить место проживания двух их общих детей. Их 17-летний сын уже заявил, что хочет жить с отцом.
11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.
Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.
Рудковская оценила стоимость замка Пугачевой в поселке Грязь
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Цена замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в поселке Грязь в 1 млрд рублей сильно занижена, в недвижимость вложено гораздо больше, заявила продюсер Яна Рудковская.
По словам Рудковской, дом окружает большая территория, есть летний театр, сам замок очень красивый, внутренне убранство – выше всяких похвал, но Грязь – это очень специфичный район, где мало элитной недвижимости, а земля сама по себе стоит не очень дорого, передает ФАН.
Продюсер считает, что с точки зрения инвестиций это прекрасное вложение, в него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей.
Имеет ли для вас моральный авторитет политическая и общественная позиция Аллы Пугачевой?
«И, если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», – заявила Рудковская.
По ее словам, что покупатель на замок Пугачевой найдется среди бизнесменов, которые захотят приобрести себе «сувенир на память».
«Тем более за такую адекватную цену. Замок очень хорошо и основательно спроектирован и явно простоит еще не одну сотню лет», – подчеркнула продюсер.
Между тем, риелторы считают, что замок Пугачевой в деревне Грязь будет продаваться очень долго.
Президент Kalinka Group Екатерина Румянцева заявила РИА «Новости», что первые разговоры о том, что комплекс был выставлен на продажу, появились сразу после начала спецоперации на Украине, однако еще не были подтверждены. Она также сказала, что месяц назад компания спрашивала о возможности просмотра, но получила отказ.
Румянцева добавила, что в силу специфики объекта его продажа может сильно затянуться.
«Цена завышена. Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое, а фасад тоже весьма своеобразный», – отметила Румянцева.
В то же время владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал запрашиваемую цену адекватной, отметив, что лот может быть интересен в первую очередь ценителям творчества певицы, но найти клиентов сейчас на такую элитную недвижимость очень сложно.
Как сообщила председатель совета директоров «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова, «замок Пугачевой» – условное название группы объектов в Одинцовском городском округе Московской области, включающей много земельных участков и построек. При этом ни по одному из этих кадастровых номеров певица не числится единоличным собственником, а в большинстве объектов даже долевой собственности не имеет.
Эксперт добавила, что подобные очень дорогие лоты в Подмосковье есть, и экспонируются они, как правило, очень долго. «У всех резиденций, подобных замку в деревне Грязь, есть один шанс – найти человека, реально вожделеющего именно этого объекта, и тогда цена окажется вторичной. В противном случае сбыть их даже по вдвое дешевле себестоимости будет не так-то просто», – подытожила она.
Ранее в СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей. Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать информацию о том, что певица якобы выставила на продажу недвижимость в деревне Грязь.
По данным СМИ, Пугачева покинула территорию России без обратного билета. Сообщалось, что она отправилась из Москвы в Тель-Авив.
До этого Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
Комбат батальона «Пятнашка» Авидзба сказал, как «перемелют» украинское наступление
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Наступление вооруженных сил Украины не столкнулось с сопротивлением и весь его мнимый успех сводится к тому, что «наши где-то булки расслабили» и «проморгали вспышку», заявил командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Авидзба заявил в комментарии Ura.ru, что ВСУ доукомплектовали в три бригады те боевые подразделения, «которые были подушатаны», присоединили к ним наемников со всего мира и отправили в наступление. «Но в какое наступление? Они не столкнулись с сопротивлением», – отметил он.
Комбат привел в пример ситуацию в Красном Лимане, где ВСУ буксуют. Он отметил, что там стоит не российская армия, а ополчение, однако украинские националисты продвинуться не могут.
«Поэтому вся их эйфория… Наши где-то булки расслабили, проморгали вспышку и все. Они просто, не встретив сопротивления, пошли», – объяснил Авидзба.
Дальше, рассказал комбат, украинские силы «растянулись в кишку», и в этой «кишке», по его словам, их «перемелют». «Потом уже пойдет обратно зачистка», – заключил он.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях.
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Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Председательствующая в Совбезе ООН Франция не дала выступить с комментариями, ответить на обвинения в адрес России официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В пятницу в СБ ООН по инициативе России прошло заседание по ситуации с терактами на нитках «Северного потока –1» и «Северного потока – 2». В качестве докладчика был приглашен Куприянов, который выступил с докладом.
«Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя Де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю Газпрома Сергею Куприянову (ему отдельное спасибо за участие и очень полезное выступление) ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, своим поступком французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учету чужого мнения были визитной карточкой французов в Совбезе.
«А как дошло до дела все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику», – заявил Полянский.
По его словам, оппоненты РФ на заседании не ожидали, что Москва вместо обвинений кого-то вывалит на них очевидные и неоспоримые факты и попросит включить голову и порассуждать логически.
«Поэтому выглядели они блекло и растерянно. Заседание было полезным в плане продвижения наших подходов и объективной информации, но не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета, давно уже живущие в мире, не признающем правды, где важно не то, что происходит, а то, как это показывают и интерпретируют западные СМИ, сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», – заключил дипломат.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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Газпром подтвердил остановку поставки через Австрию
Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы, отметили в компании.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее итальянская Eni сообщала, что «Газпром» в субботу уведомил о невозможности поставить газ в Италию из-за проблем с транспортировкой через Австрию.
Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков
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Военнослужащие-контрактники в запасе, представители государственных структур и силовых ведомств должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин.
По его словам, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас, особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. Также Пригожин согласен с Кадыровым в том, что необходимо мобилизовать представителей государственных структур и силовых ведомств.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«И уж в последнюю очередь мобилизовывать тех, кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошел год срочной службы и отстрелял по три патрона. А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий – программисты и так далее», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд» в «ВКонтакте».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России – колоссальный штат сотрудников различных ведомств, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, даже половина из них «снесет любую западную армию». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», – заявил Кадыров.
Между тем, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
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Философ Дугин: Речь Путина можно считать началом последней битвы добра со злом
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Россия начала последнюю, победоносную битву войны света и тьмы, с западными ценностями, со всей сатанинской идеологией, заявил философ Александр Дугин.
По его словам, происходящие в России события меняют ход мировой истории, их можно назвать началом последней битвы света и тьмы, войны с Западом, с его ценностями.
«Если президент сказал, что нам не приемлемы западные идеология и ценности, это означает война. Мы не просто присоединили бывшие области Украины, две из которых пока в плену у Запада, мы вступили в определяющую фазу глубочайшего противостояния и борьбы идей. Это, в каком-то смысле, страшный суд: одни идут в пасть сатанинского Запада, другие выбирают путь спасения и многополярного мира», – цитирует «Царьград» Дугина.
Философ отметил, что противостояние мира никогда столь жестко сформулировано не было.
«Теперь мы поняли, что с дьяволом нельзя договориться. Если мы выдвигаем себя альтернативой западному миру, то должно быть невероятное напряжение ума, духа, философии. Мы, конечно, сможем дать адекватный ответ, но не все готовы в нашем обществе к этому, но, думаю, скоро начнутся глобальные изменения», – считает Дугин.
Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов заявил, что Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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National Review: Россия может ответить США на подрыв «Северных потоков»
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В случае причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках» Россия может начать относиться к США как к стороне военного конфликта и открыть ответный огонь, выразил мнение обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По его мнению, в ответ на агрессию со стороны США Россия может начать относиться к Соединенным Штатам «как к полноправной воюющей стороне» и нанести удары по американской инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Автор статьи также считает, что возможное участие Вашингтона в ЧП на трубопроводах также внесло бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией, так как «немцы никогда не простили бы Америке этого поступка».
Ранее экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Россию не переизбрали в Совет ИКАО
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России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
«Мы объявили об итогах голосования, которое состоялось сегодня утром», – сказали в пресс-службе организации.
Голосование по избранию стран в Совет ИКАО, в который входят 36 государств, проходит каждые три года. Члены избираются в три группы. В первой группе, помимо России, числятся 10 других государств: США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.
Исходя из нового перечня, переизбраться не удалось только России.
Международная организация гражданской авиации, являющаяся специализированным учреждением ООН, была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире.
При помощи ИКАО были созданы международные стандарты и правила, выполнение которых государствами необходимо для обеспечения безопасности полетов. Сейчас в ИКАО входят 193 государства.
Российская Федерация является членом ИКАО с 14 ноября 1970 года.
Позднее в Росавиации разъяснили, что Россия сохраняет за собой право полноценного членства в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжит работу через представительство страны.
Британцы призвали «стереть с лица Земли» Зеленского и начать переговоры
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Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.
После этого читатели обвинили украинского лидера в затягивании конфликта.
«Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО», – передает РИА «Новости» слова одного из пользователей.
Один из читателей под ником Hellouk задался вопросом, бросят ли США Зеленского на произвол судьбы, если его «авантюра не окупится».
«НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу», – отметил еще один из читателей.
«Сотрите с лица земли этого идиота в зеленой рубашке и приступайте к мирному соглашению», – заключили пользователи.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Подрыв боекомплекта произошел во время ЧП с самолетом на аэродроме в Севастополе
Частичный подрыв боекомплекта произошел при инциденте на аэродроме в Севастополе, после того как за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился и загорелся самолет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам губернатора, пилот успел катапультироваться, когда самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и произошел частичный подрыв боекомплекта. О ситуации на Бельбеке Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.
Пожар оперативно потушен, отметил губернатор, аэродром не поврежден.
Ранее в субботу губернатор сообщал, что на аэродроме Бельбек в Севастополе самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
В США испугались изменений в поведении Байдена
Состояние президента США Джо Байден заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике, похожее на старческий маразм, ставит под вопрос возможность переизбрания в 2024 году, заявила колумнист The Washington Post Меган МакАрдл.
Журналист заявила, что Байден выглядит куда более медлительным, чем раньше, что проблема для политика.
По ее мнению, Байдену сильно повезло в 2020 году. Из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания оказалась сильно сокращена, в противном случае американцы бы раньше разглядели склонность кандидата к старческому маразму.
«Чем больше глава Белого дома будет встречаться с избирателями – а ему придется делать это для кампании в 2024 году – тем больше к нему будет вопросов насчет возраста», – подчеркнула МакАрдл.
Ранее поводом для беспокойства по поводу умственного состояния Байдена стала его попытка поговорить с конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе в августе.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Напомним, в начале августа супруга Байдена Джилл выразила беспокойство из-за самочувствия президента США после перенесенного COVID.
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Вучич захотел плакать и кричать из-за «Северных потоков»
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Президент Сербии Александер Вучич не знал, плакать ему или кричать из-за взрывов на «Северном потоке», пишет портал Novosti.rs.
Вучич заявил, что был очень расстроен, когда увидел, что произошло на «Северном потоке», не знал, плакать или кричать.
«Представьте только, что такое случится где-то – в Черном море, или на территории Турции, или в Болгарии какая-то диверсия, – и мы останемся без газа», – цитирует РИА «Новости» Вучича.
Он добавил, что если бы Сербия не построила газопровод два года назад, то сейчас электричество отключали бы на 12 часов в день.
Ранее утечка газа в «Северном потоке – 2» прекратилась.
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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