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19 октября, среда | Последнее обновление — 21:56 | vz.ru
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Президент Германии отменил визит в Киев по соображениям безопасности
Президент Германии Штайнмайер отменил запланированный на четверг визит в Киев
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по соображениям безопасности отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.
Поездка в столицу Украины планировалась в течение нескольких недель, сообщает издание Bild, передает ТАСС.
Канцелярия президента отменила визит, обосновав это «соображениями безопасности». Отмечается, что подобный шаг вызвал в Киеве неудовольствие и даже раздражение.
Представитель правительства Украины заявил, что пока глава страны отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в Киеве.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
Названы преимущества российской армии в битве за Херсон
Военный эксперт Сивков: России удалось лишить Украину шансов на внезапное наступление в Херсонской области
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ВСУ, очевидно, готовятся начать серьезный бой за Херсон. И наши силы уже готовы к этому, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«В преддверии большого столкновения мы пытаемся заранее минимизировать потери среди мирного населения. И сейчас противник пытается создать такие условия, в которых можно было бы нанести поражение нашим силам. Так, чтобы разорвать связь внутри наших войск, они могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт обратил внимание на численное превосходство противника. «Несмотря на то, что большая часть из них – мобилизованные, сегодня это имеет огромное значение. Судя по всему, ВСУ планирует бросать в бой сразу крупные группы войск», – пояснил он.
«Вместе с тем сейчас бои идут в основном малыми группами. На первый взгляд может показаться, что это разведка боем, но она почему-то длится слишком долго. Возможно, это попытки развить наступление. При этом из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и топлива командованием ВСУ по совету натовских генералов выбрана именно такая тактика», – предполагает Сивков.
«Основываясь на словах генерала Суровикина, можно предположить, что на Херсонском направлении готовится мощный удар по типу того, что мы наблюдали в Харьковской области. Но проблема в том, что ВСУ сейчас не имеют главного преимущества – внезапности. Очевидно, что мы уже готовимся к этому бою, знаем численность сил противника, его расположение и планы. За счет этого ВСУ могут понести очень серьезные потери», – уверен собеседник.
Эксперт также считает, что основная проблема сегодня не в том, чтобы уничтожать скопления сил врага на подходах к линии боевого соприкосновения. «Надо бить по противнику еще на этапе переброски войск. Мы, конечно, наносим удары по переброшенным формированиям ВСУ. Но не понятно, почему они вообще могут перебрасывать силы, в том числе по железной дороге. Почему мы в лоб не громим эти силы еще на этапе формирования?» – задается вопросом доктор военных наук. – «Ведь как только нашей армии чуть-чуть развязали руки, тут же мы увидели удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И это, как мы понимаем, уже снижает боеспособность ВСУ».
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.
Военкоры заявили о начале наступления ВСУ на Херсон
Военные корреспонденты заявили о начале наступления украинских войск на Херсон
Началось движение вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, заявил военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.
Украинские силы продвигаются в направлении Новая Каменка – Берислав в составе двух батальонов. ВСУ поддерживает ствольная артиллерия и БПЛА, написал Поддубный в Telegram.
Власти региона подтвердили, что украинские войска начали наступление на этих направлениях. Как сообщил в Telegram замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, в наступлении участвуют до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады.
Заметно также большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный «Байрактар».
Стремоусов заявил, что все атаки отражены.
Напомним, ранее началось перемещение гражданского населения и администрации Херсона на левый берег Днепра.
Между тем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон сдавать никто не будет.
Перечислены основные сложности при обороне Херсона
Военный эксперт Денисенцев: Для уверенной обороны Херсона нужно больше артиллерии и авиации
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Для уверенной обороны Херсона требуется больше артиллерии. Кроме того авиация вынуждена работать с аэродромов в Крыму, что увеличивает подлетное время ВКС России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«Ключевая проблема обороны Херсона в том, что он лежит на западном берегу Днепра. При этом всю логистику снабжения обороняющей его группировки нужно строить через крупную водную преграду. Важнейший для снабжения Антоновский мост регулярно подвергается ударам, как и любые наведенные переправы», – рассказал эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.
По словам собеседника, большую роль играет и численное превосходство противника. А для полноценного снабжения внушительной группы российских войск командованию приходится учитывать сложные логистические мрашруты через Днепр.
Также есть несколько причин, почему российская армия не разбивает полностью переброшенные на линию боевого соприкосновения формирования ВСУ до начала наступления, считает эксперт. Во-первых, для такого скопления войск противника нужно сконцентрировать еще больше артиллерии. «Кроме того, время подлета авиации довольно большое из-за того, что наши аэродромы расположены в Крыму», – перечисляет Денисенцев.
«Нам сейчас непросто купировать превосходство ВСУ на земле. Нужны и дивизии, и артиллерия с управляемыми боеприпасами, и авиация, беспилотники, систематические удары по тылу. Для победы в целом нам необходима мобилизация экономики и промышленности. Также важно уделять внимание тренировке мобилизованных», – считает Денисенцев.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направления.
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Стало известно о новой попытке украинского десанта захватить ЗАЭС
Рогов рассказал о попытке украинского десанта высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС
Украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, вылазку пресекли российские военные, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, десант ВСУ на тридцати катерах пытался высадиться в Энергодаре, попытался захватить Запорожскую АЭС, в результате был дан бой, российские военные пресекли попытку десанта прорваться на станцию, передает ТАСС.
Ранее Рогов предупреждал, что украинские войска готовятся к наступлению в сторону Энергодара и штурму Запорожской АЭС.
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Минобороны рассказало подробности уничтожения нового украинского десанта возле ЗАЭС
Минобороны: При попытке высадки десанта у ЗАЭС уничтожено 90 украинских военнослужащих
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Минобороны сообщило, что киевский режим не прекращает провокаций для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в среду около 4.00 противник в составе двух рот предпринял новую попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата атомной станции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Были задействованы 37 плавсредств с военнослужащими ВСУ: из них 12 тяжелого и 25 легкого типов.
Однако в результате ответных действий охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции российских войск десант противника был уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны по Каховскому водохранилищу, отчитались в Минобороны.
Артиллерией ВСУ за последние сутки было выпущено 13 снарядов по северной части Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ Марганца Днепропетровской области. Но ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, сообщил Конашенков.
«Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме», – отчитались в Минобороны.
Ранее стало известно об очередной попытке украинского десанта захватить ЗАЭС.
На Украине начали переименовывать улицы Степана Бандеры
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать улицу Степана Бандеры в Логанскую
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать названную именем Степана Бандеры улицу в Логанскую, сообщила депутат Верховной рады Софья Федина.
Украинский парламентарий опубликовала скрин документа, в котором говорится, что сельсовет действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка». Жители Тыврова также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Днепропетровске переименовали улицу лейтенанта Шмидта в улицу Степана Бандеры.
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Пленный командир ВСУ рассказал об убийствах «Азовом» водителей
Подполковник ВСУ рассказал об убийствах водителей боевиками «Азова» ради транспорта
Не захотевших отдавать автомобили водителей боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) убивали ради транспорта, заявил замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов.
По словам Алтухова, в конце марта его подчиненный сержант Черный и его жена попали под обстрел, супруга погибла. Сержант попросил разрешения вывезти своих маленьких детей в Запорожье, вернувшись, он рассказал, как «азовцы»(террористическая организация запрещена в России) расстреливали на месте хозяев автомобилей, если они возмущались требованию их отдавать, передает РИА «Новости».
Подполковник также привел в пример случай, о котором в марте сообщал тогдашний начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, «азовцы» – мужчина и женщина, плюс двое детей пытались пересечь блокпост, и дети вели себя странно. Российским военным удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей этих детей и пытались таким образом покинуть Мариуполь.
Ранее власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев», поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы.
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Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
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Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
Тбилиси назвал «атакой на грузинское государство» проукраинскую резолюцию ПАСЕ
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «атакой на грузинское государство» инициированную в том числе украинскими депутатами резолюцию ПАСЕ, которая называет экс-президента Михаила Саакашвили «политическим заключенным», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному ТВ Грузии спикер парламента отметил, что изначально в подготовке резолюции, которая осуждала действия России против Украины, участвовала и Грузия, однако появившаяся позже «запись об отбывающем сроки по конкретным статьям Саакашвили» привела к тому, что документ превратился в «атаку на грузинское государство».
Он отметил, что инициирование данной записи произошло в тот момент, когда на сессии было всего 95 депутатов из 650, а поддержали вставку о Саакашвили 55 парламентариев.
Шалва Папуашвили выразил «сожаление» по поводу того, что среди подписантов оказались «члены украинской делегации».
«Они связаны с Саакашвили», – отметил он.
Экс-президент Грузии, гражданин Украины Саакашвили отбывает шестилетнее заключение на родине.
Накануне председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия дружит с Украиной в «одностороннем порядке», так как Киев зачастую не учитывает интересы Тбилиси.
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На Украине заявили о взрывах в районе ТЭС в Ивано-Франковской области
СМИ: В районе расположения ТЭС в Ивано-Франковской области произошли взрывы
В Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция, сообщили украинские СМИ.
Эта ТЭС уже была атакована на прошлой неделе, сообщил Telegram-канала «Политика страны».
Бурштынская ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с Румынией, Венгрией и Словакией. В 2002 года ТЭС была отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть мощностей станции работает на внутренний рынок.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Президента Казахстана внесли в базу сайта «Миротворец»
Президента Казахстана Токаева внесли в базу сайта «Миротворец»
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец», сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», президент Казахстана попал в базу сайта за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
Ранее в базу «Миротворца» внесли сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса.
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В Раде призвали украинцев подумать о «тепловой миграции» на зиму
Замглавы комитета Рады по энергетике Кучеренко призвал жителей Украины подумать о «тепловой миграции» на время зимы
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Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко посоветовал жителям Украины подумать о «тепловой миграции» и в случае необходимости переезжать к знакомым или родственникам с целью переждать предстоящую зиму.
Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики предупредил жителей Украины, что предстоящей зимой необходимость в «тепловой миграции» обязательно будет и посоветовал согражданам полагаться только на себя. Вместе с этим он призвал держать в голове «план Б» – заранее продумать, куда и к кому можно поехать с целью переждать зиму. В качестве примера он привел живущих в селе родственников, где люди обычно готовы к холодам, привыкли к формированию запасов и думают об этом еще с лета, передает ТАСС.
Как заявил парламентарий в интервью украинскому изданию «Вести», властям Украины не удалось выполнить планы по созданию запасов газа и угля на предстоящий отопительный сезон. В частности, утверждает депутат, из запланированных 19 млрд кубометров газа компания «Нафтогаз» накопила в хранилищах 14,2 млрд кубометров, а из необходимых 2,6 млрд тонн угля заготовлено лишь 1,9 млрд тонн. Как считает Кучеренко, апокалипсиса на Украине не будет, но лучше заранее готовить себя к худшему.
Накануне на Украине открылся государственный интернет-магазин дров для населения. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе Украины на экзотические способы отопления.
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Жителям Херсонской области разослали СМС о срочном перемещении на левый берег Днепра
Власти Херсонской области призвали жителей Херсонской области срочно эвакуироваться, разослали СМС-сообщения с предписаниями из-за угроз обстрелов ВСУ.
В тексте рассылки говорится, что ВСУ собираются обстреливать жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, поэтому необходима срочная эвакуация. Также в нем указан телефонный номер для связи. Сообщается, что эвакуация будет производиться на автобусах от речпорта на левый берег Днепра, передает ТАСС.
Достоверность этой информации подтвердил представитель экстренных служб Херсонской области.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
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Украина заявила Израилю о «глубоком разочаровании»
Украинский посол вышел из себя после отмены министром обороны Израиля разговора о возможных поставках вооружений Киеву
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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил «глубокое разочарование» после того, как министр обороны еврейского государства Бени Ганц отменил телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, во время которого планировалось обсуждение поставок израильских вооружений Киеву, в том числе систем ПВО.
По данным издания The Jerusalem Post, разговор между главами оборонных ведомств был запланирован еще в августе.
Корнийчук заявил, что израильская сторона не предоставила объяснений отмены звонка. По словам посла, в будущем украинский министр не будет контактировать с Ганцем, передает РИА «Новости».
Израиль в понедельник отклонил просьбу Киева о звонке Ганца, сообщила газета Haaretz. В последний раз министры общались в апреле, а разговор, который изначально планировался на 24 августа, переносился уже пять раз.
Во вторник министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции «Коль Хай» заявил, что Израиль не продает Украине никакого оружия. «Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно», – сказал Ганц.
Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу, постоянно критикующий правительство, на этот раз поддержал решение не отправлять оружие на Украину. В интервью MSNBC он отметил, что как показывает история, в прошлом израильское военное вооружение, переданное другой стране, оказывалось в руках Ирана.
В четверг, 20 октября, премьер-министр Израиля Яир Лапид проведет беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который намерен запросить у Израиля передовые системы ПВО «Железный купол».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина тянет Израиль к войне с Россией.
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Стало известно о доработке специалистами НАТО советских ЗРК для ВСУ
Источник в силовых структурах рассказал о доработке специалистами НАТО советских ЗРК для нужд Вооруженных сил Украины
Наибольшую опасность для участвующей в спецоперации на Украине российской фронтовой авиации представляют доработанные специалистами НАТО советские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» и «Оса-АКМ», сообщил источник в силовых структурах.
Как подчеркнул информированный источник в силовых структурах, на Украине самые опасные сейчас для российской фронтовой авиации зенитные ракетные комплексы – это ЗРК «Бук» и «Оса-АКМ», доработанные европейцами, специалистами из НАТО, чтобы захват цели велся не с помощью радиолокационной станции, а с помощью оптики, передает ТАСС.
Он пояснил, что стандартная радиолокационная система советских ЗРК «Бук» и «Оса-АКМ» облучает цель, в результате российские самолеты и вертолеты, оснащенные станциями предупреждения об облучении, могут выполнить противоракетные маневры и обнаружить ведущие по ним огонь комплексы ВСУ. В свою очередь установленные специалистами НАТО оптические комплексы обнаружения цели относятся к пассивным системам, поэтому не позволяют российским самолетам и вертолета обнаружить украинские ЗРК и повышают их шансы на поражение воздушных целей ВКС России.
Напомним, в прошлую среду председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о планах Запада создать интегрированную ПВО Украины. Днем ранее стало известно, что Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM.
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