Минобороны рассказало подробности уничтожения нового украинского десанта возле ЗАЭС

|
19 октября, среда | Последнее обновление — 14:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ударами ВКС России в районе Николаева и в Херсонской области уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ и наемников
Разделы
Когда люди полностью поглощены сегодняшней борьбой и сегодняшними тревогами, Церковь работает на долгую перспективу. Она собирает людей, склеивает разбитое, сшивает разорванное и делает это очень упорно, медленно и терпеливо.
Подробности...
Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака».
Подробности...
Спасти Европу может не евроатлантическое партнерство, а континентальное сотрудничество, о котором когда-то мечталось. Общее пространство от Владивостока до Лиссабона.
Подробности...
В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Минобороны рассказало подробности уничтожения нового украинского десанта возле ЗАЭС
Минобороны: При попытке высадки десанта у ЗАЭС уничтожено 90 украинских военнослужащих
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Минобороны сообщило, что киевский режим не прекращает провокаций для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, отметил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, в среду около 4.00 противник в составе двух рот предпринял новую попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища для захвата атомной станции, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Были задействованы 37 плавсредств с военнослужащими ВСУ: из них 12 тяжелого и 25 легкого типов.
Однако в результате ответных действий охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции российских войск десант противника был уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны по Каховскому водохранилищу, отчитались в Минобороны.
Артиллерией ВСУ за последние сутки было выпущено 13 снарядов по северной части Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ Марганца Днепропетровской области. Но ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, сообщил Конашенков.
«Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме», – отчитались в Минобороны.
Ранее стало известно об очередной попытке украинского десанта захватить ЗАЭС.
Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона
Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин: Дальнейшие планы России в отношении Херсона зависят от ситуации
Дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая», сообщает ТАСС.
«Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о новой попытке украинского десанта захватить ЗАЭС
Рогов рассказал о попытке украинского десанта высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС
Украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, вылазку пресекли российские военные, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, десант ВСУ на тридцати катерах пытался высадиться в Энергодаре, попытался захватить Запорожскую АЭС, в результате был дан бой, российские военные пресекли попытку десанта прорваться на станцию, передает ТАСС.
Ранее Рогов предупреждал, что украинские войска готовятся к наступлению в сторону Энергодара и штурму Запорожской АЭС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы преимущества российской армии в битве за Херсон
Военный эксперт Сивков: России удалось лишить Украину шансов на внезапное наступление в Херсонской области
|
|
ВСУ, очевидно, готовятся начать серьезный бой за Херсон. И наши силы уже готовы к этому. Однако не очень понятно, почему мы до сих пор не начали громить противника еще на этапе переброски войск, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«В преддверии большого столкновения мы пытаемся заранее минимизировать потери среди мирного населения. И сейчас противник пытается создать такие условия, в которых можно было бы нанести поражение нашим силам. Так, чтобы разорвать связь внутри наших войск, они могут попытаться взорвать дамбу на Каховской ГЭС», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт обратил внимание на численное превосходство противника. «Несмотря на то, что большая часть из них – мобилизованные, сегодня это имеет огромное значение. Судя по всему, ВСУ планирует бросать в бой сразу крупные группы войск», – пояснил он.
«Вместе с тем сейчас бои идут в основном малыми группами. На первый взгляд может показаться, что это разведка боем, но она почему-то длится слишком долго. Возможно, это попытки развить наступление. При этом из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и топлива командованием ВСУ по совету натовских генералов выбрана именно такая тактика», – предполагает Сивков.
«Основываясь на словах генерала Суровикина, можно предположить, что на Херсонском направлении готовится мощный удар по типу того, что мы наблюдали в Харьковской области. Но проблема в том, что ВСУ сейчас не имеют главного преимущества – внезапности. Очевидно, что мы уже готовимся к этому бою, знаем численность сил противника, его расположение и планы. За счет этого ВСУ могут понести очень серьезные потери», – уверен собеседник.
Эксперт также считает, что основная проблема сегодня не в том, чтобы уничтожать скопления сил врага на подходах к линии боевого соприкосновения. «Надо бить по противнику еще на этапе переброски войск. Мы, конечно, наносим удары по переброшенным формированиям ВСУ. Но не понятно, почему они вообще могут перебрасывать силы, в том числе по железной дороге. Почему мы в лоб не громим эти силы еще на этапе формирования?» – задается вопросом доктор военных наук.
«Есть четкое ощущение, что тут немалую роль играет политика. Ведь как только нашей армии чуть-чуть развязали руки, тут же мы увидели удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. И это, как мы понимаем, уже снижает боеспособность ВСУ», – подытожил Сивков.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.
На фоне этого в администрации города Алешки заявили, что на паромах из порта Херсона уже началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра. В Telegram-канале администрация города отметили, что в Алешках и Голой Пристани будут развернуты пункты временного размещения, где спасатели распределят направление для поездки – его выберут на основе желания людей.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО
В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине начали переименовывать улицы Степана Бандеры
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать улицу Степана Бандеры в Логанскую
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать названную именем Степана Бандеры улицу в Логанскую, сообщила депутат Верховной рады Софья Федина.
Украинский парламентарий опубликовала скрин документа, в котором говорится, что сельсовет действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка». Жители Тыврова также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Днепропетровске переименовали улицу лейтенанта Шмидта в улицу Степана Бандеры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Сальдо об организованном перемещении жителей нескольких районов на левый берег Днепра
|
|
В Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Существует непосредственная опасность затопления территорий области в связи с планируемым разрушением украинскими силами плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. «В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо в своем обращении.
Врио губернатора области отметил, что решение также вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение ВСУ было отбито. «Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», – подчеркнул Сальдо.
Вывоз и временное размещение жителей указанных муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкоры заявили о начале наступления ВСУ на Херсон
Военные корреспонденты заявили о начале наступления украинских войск на Херсон
Началось движение вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, заявил военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный.
Украинские силы продвигаются в направлении Новая Каменка – Берислав в составе двух батальонов. ВСУ поддерживает ствольная артиллерия и БПЛА, написал Поддубный в Telegram.
Власти региона подтвердили, что украинские войска начали наступление на этих направлениях. Как сообщил в Telegram замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, в наступлении участвуют до двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады.
Заметно также большое количество БПЛА среднего действия и разведывательный «Байрактар».
Стремоусов заявил, что все атаки отражены.
Напомним, ранее началось перемещение гражданского населения и администрации Херсона на левый берег Днепра.
Между тем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон сдавать никто не будет.
Стремоусов: ВСУ стянули к Херсонской области десятки тысяч мобилизованных
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивать количество техники на подступах к Херсонской области, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, на подступах к Херсонской области находится большое количество военной техники и несколько десятков тысяч военных из призывников последней волны украинской мобилизации, передает ТАСС.
Стремоусов отметил, что власти области готовы объявить перемещение жителей с правого берега Днепра эвакуацией для ускорения процесса и избежания жертв.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пленный командир ВСУ рассказал об убийствах «Азовом» водителей
Подполковник ВСУ рассказал об убийствах водителей боевиками «Азова» ради транспорта
Не захотевших отдавать автомобили водителей боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) убивали ради транспорта, заявил замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов.
По словам Алтухова, в конце марта его подчиненный сержант Черный и его жена попали под обстрел, супруга погибла. Сержант попросил разрешения вывезти своих маленьких детей в Запорожье, вернувшись, он рассказал, как «азовцы»(террористическая организация запрещена в России) расстреливали на месте хозяев автомобилей, если они возмущались требованию их отдавать, передает РИА «Новости».
Подполковник также привел в пример случай, о котором в марте сообщал тогдашний начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, «азовцы» – мужчина и женщина, плюс двое детей пытались пересечь блокпост, и дети вели себя странно. Российским военным удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей этих детей и пытались таким образом покинуть Мариуполь.
Ранее власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев», поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Верховная рада Украины признала «суверенитет» Ичкерии
|
|
Украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
В постановлении, принятом Радой, осуждается «совершение геноцида против чеченского народа». Чеченскую Республику Ичкерия (террористическая организация, запрещена в России) указывают как «временно оккупированную территорию России» в результате вооруженной агрессии, которая была совершена якобы с нарушением Устава ООН, передает «Страна.ua».
Ичкерия является самопровозглашенным непризнанным образованием, существовавшим в 1990-е годы на территории Чеченской республики России. Была ликвидирована в 2000 году. Ни одно из законных правительств государств-членов ООН не признало Ичкерию. В октябре 2007 года самопровозглашенный президент Ичкерии Доку Умаров заявил об упразднении Ичкерии, вместо этого был провозглашен Кавказский эмират.
Депутаты Верховной рады Украины говорили о необходимости дипломатического признания Ичкерии еще в 1995 году.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью законопроект Верховной рады Украины о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Ичкерии.
Cуровикин: Обстановка в зоне спецоперации напряженная
Командующий группировкой сил России в зоне спецоперации рассказал о стягивании ВСУ всех резервов на фронт
|
|
Командующий группировкой сил России в зоне специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
Также он добавил, что Россия желает, чтобы Украина стала независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством, передает ТАСС.
Говоря о ситуации в зоне проведения спецоперации, Суровикин назвал ее напряженной, добавив, что украинская сторона пытается атаковать позиции войск России. Для предотвращения побега с передовой Киев применяет заградотряды националистов, которые расстреливают пытающихся покинуть поле боя.
Суровикин добавил, что основные резервы ВСУ составляют силы теробороны, которые не прошли полный курс подготовки.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек НАТО ответил на вопрос о «ядерном зонтике» для Украины
Генсек НАТО рассказал о нюансах применения инструментов ядерного сдерживания НАТО
Инструменты ядерного сдерживания НАТО применяются для обеспечения коллективной безопасности стран-членов и охраны территории альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг.
Так он ответил на вопрос, возможно ли использование «ядерного зонтика» для Украины со стороны стран Североатлантического блока, обладающих ядерным оружием, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, когда речь идет об Украине, главная задача альянса – не допустить применение такого оружия.
Ранее в Германии заявили, что у НАТО нет данных о том, что Россия возможно применит ядерное оружие на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суровикин: Российская группировка на Украине методично «перемалывает» войска противника
Российские силы в ходе специальной военной операции не стремятся к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывают» противника, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
Он подчеркнул, что стратегия «перемалывания» противника не только минимизирует потери России, но и значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, передает ТАСС.
Суровикин добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Перечислены основные сложности при обороне Херсона
Военный эксперт Денисенцев: Для уверенной обороны Херсона не хватает артиллерии и авиации
|
|
Для уверенной обороны Херсона нам не хватает артиллерии и расположенных рядом военных аэродромов, которые могли бы использоваться силами ВКС России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.
«Ключевая проблема обороны Херсона в том, что он лежит на западном берегу Днепра. При этом всю логистику снабжения обороняющей его группировки нужно строить через крупную водную преграду. Важнейший для снабжения Антоновский мост регулярно подвергается ударам, как и любые наведенные переправы», – рассказал эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.
По словам собеседника, большую роль играет и численное превосходство противника. «Это значит, что стянуть больше сил для уверенной обороны Херсона у российского командования просто не получится. Ведь могут возникнуть проблемы со снабжением через реку», – пояснил он.
Также есть несколько причин, почему российская армия не разбивает переброшенные на линию боевого соприкосновения формирования ВСУ до начала наступления, отмечает эксперт. «Во-первых, на этом направлении у нас сконцентрирована недостаточная группировка артиллерии. Кроме того, время подлета авиации довольно большое из-за того, что наши аэродромы расположены в Крыму», – перечисляет Денисенцев.
«Нам также не удается отслеживать противника в режиме реального времени из-за слаборазвитой спутниковой разведки и нехватки беспилотников. В конечном счете всё это приводит к тому, что уходит много времени на принятие решений о нанесении удара», – подчеркнул собеседник.
«Нам сейчас непросто купировать превосходство ВСУ на земле. Нужны и дивизии, и артиллерия с управляемыми боеприпасами, и авиация, беспилотники, систематические удары по тылу. Для победы в целом нам необходима мобилизация экономики и промышленности. Также важно уделять внимание тренировке мобилизованных», – заключил Денисенцев.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.
Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.
Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.
На фоне этого в администрации города Алешки заявили, что на паромах из порта Херсона уже началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра. В Telegram-канале администрация города отметили, что в Алешках и Голой Пристани будут развернуты пункты временного размещения, где спасатели распределят направление для поездки – его выберут на основе желания людей.
Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС
Вооруженные силы России получили данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Также он рассказал о планах Украины подготовить нанесение массированного ракетного удара по по городу без разбора целей. Он добавил, что это может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС его слова.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной и не исключил принятие непростых решений в ходе СВО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|