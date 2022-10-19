|
|
Китайцы «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
Читатели «Гуаньча» высмеяли главу МИД ФРГ Бербок из-за слов о российских энергоресурсах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Читатели китайского портала «Гуаньча» активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о предупреждении от партнеров насчет зависимости от российских энергоресурсов.
Ранее, выступая на мероприятии аналитического центра в Берлине, глава МИД ФРГ Бербок заявила, что востоевропейские партнеры предупреждали Германию не полагаться на российские энергоносители, но их не послушали.
Как написал один из читателей портала «Гуаньча», Германия была сильной именно по причине дешевых российских энергоносителей, и вместо того, чтобы продолжать полагаться на Россию, Берлин переориентировался на дорогое топливо из США, что выглядит просто смешно, передает РИА «Новости».
Другой комментатор заявил, что после заявления Бербок нужно эмигрировать в США.
Еще один пользователь сообщил, что после подобных глупых заявлений можно потерять дар речи.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt осудили срыв переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
|
|
Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Суровикин объяснил планы России в отношении Херсона
Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин: Дальнейшие планы России в отношении Херсона зависят от ситуации
Дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая», сообщает ТАСС.
«Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кононенко ответил на злорадство Шендеровича по поводу крушения Су-34 в Ейске
|
|
«Обращать внимание на то, что пишут такие люди, как Аркадий Бабченко, Виктор Шендерович и другие подобные персоны, не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя злорадное высказывание Шендеровича о погибших и получивших ранения при крушении самолета в Ейске.
После крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске журналист Виктор Шендерович написал у себя в социальных сетях, что ему не жалко погибших и пострадавших в результате инцидента. Более того, он считает, что люди этого «заслужили», а «расплата только начинается».
«Во-первых, Виктор Шендерович никакой не журналист. Он вышедший из ума придурок, которого читают какие-то совсем упоротые фрики. Поэтому обращать внимание на то, что пишут такие люди, как Аркадий Бабченко, Шендерович и другие подобные персоны, не стоит. Лучше потратить утро на что-нибудь более интересное», – говорит Кононенко.
Собеседник настоятельно рекомендует попросту забыть про существование этих людей. Более того, он уверен, что Шендерович больше никогда не вернется в Россию и «будет прозябать в нищете».
«Шендерович никому не нужный. Он себя обычно писателем называет, но писатель из него такой же, как журналист – никакой. Он абсолютно бесталанный, злобный карлик», – заключил блогер.
В Ейске в результате крушения военного самолета Су-34, причиной падения которого стало возгорание одного из двигателей при взлете, погибли 13 человек, 19 пострадали. Шесть человек не выходят на связь. Также повреждено как минимум 72 квартиры.
Лавров: России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе
Лавров заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе
Нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие России в странах Запада, поскольку российские дипломаты работают там в нечеловеческих условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.
Он заявил, что нет ни смысла, ни желания сохранять прежнее присутствие в странах Запада. По словам министра, российские дипломаты работают в условиях, которые трудно назвать человеческими: им поступают угрозы и создаются постоянные проблемы, передает ТАСС.
При этом Лавров отметил, что с тех пор, как Европа закрылась от России, там нет работы для дипломатов в прежних объемах.
Напомним, ранее была совершена попытка нападения на российское посольство в Кишиневе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
WSJ: Власти Германии пытаются обосновать вину России во взрывах на «Северных потоках»
|
|
Немецкие следователи установили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
По данным официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что ЧП на «Северных потоках» является диверсией. При этом, они не смогли однозначно выявить причастность к предполагаемой диверсии какой-либо стороны или лица. Некоторые официальные лица Германии говорят, что теперь немецкое следствие работает в рамках допущения, что за взрывами стоит Россия, передает The Wall Street Journal.
Согласно данным немецких официальных лиц, маловероятно, что подозреваемый саботаж был совершен военной подводной лодкой, так как «Северные потоки» находятся на относительно небольшой глубине воды и им уделяется пристальное наблюдение военно-морскими силами НАТО в этом районе. Так, одна из теорий следователей заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.
Уточняется, что в Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киевлянин: Зеленский поэтапно лишается возможностей для энергоманевра
|
|
Судя по характеру обстрелов, энергетическая инфраструктура Киева поэтапно выводится из строя. Сперва удары наносились по объектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Тем самым Москва сокращает возможности властей Украины снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев.
«Утром вновь были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Мэрия сообщила о «прилетах» в Деснянском районе. Судя по видеокадрам в Сети, взрывы прогремели на Троещине в районе ТЭЦ-6. Это одна из крупнейших ТЭЦ, которая снабжает энергией сразу пять районов: три на левом берегу (Деснянский, Днепровский и Дарницкий) и два на правом берегу (Подольский и Оболонский)», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«Масштаб разрушений пока не очень понятен, но с 10.00 мск в левобережной части города фиксируются перебои с подачей воды и света. Кличко в очередной раз призвал горожан экономить электроэнергию и сделать запасы воды на несколько дней. В некоторых микрорайонах появились очереди за водой, вводятся новые графики веерных отключений, вносятся изменения в маршруты троллейбусов и трамваев. Схожая ситуация наблюдается в ряде райцентров Киевской области», – продолжил собеседник.
«Также можно заметить, что в предыдущие дни удары наносились по энергообъектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Это говорит о системности подхода и некоем плане поэтапного вывода из строя подобных объектов инфраструктуры. Если вчера у офиса Зеленского оставалась возможность перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий, то сегодня такие маневры крайне затруднительны. То есть президент Украины поставлен перед выбором, кому дать свет: предприятиям или гражданам? Хочется верить, что граждане для него важнее», – отмечает Нечаев.
«Настроения киевлян при этом разнятся. Кто-то говорит: «О, теперь у нас как в Донецке», где вода подается не во все районы и не каждый день. А кто-то, наоборот, не видит связи между действиями ВСУ и ГУР МО Украины, с одной стороны, и «прилетами» по энергообъектам в Киеве, с другой», – добавил киевлянин.
«Обращают на себя внимание и удары в других регионах. За утро были поражены энергообъекты в Житомире, который остался без света, и в Днепропетровске, где серьезные разрушения отмечаются на Приднепровской ТЭС. Учитывая взаимозависимость регионов Украины в вопросах электроснабжения, офис Зеленского в лице Кирилла Тимошенко уже назвал ситуацию «критической» и призвал всю страну готовиться к блэкаутам», – рассказал политолог.
«Сам же Зеленский сегодня заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и вновь подтвердил отказ от переговоров с Россией. Но, во-первых, озвученная Зеленским цифра вызывает сомнения, потому что в начале прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко в интервью западным СМИ называл те же цифры. С тех пор количество обстрелов и их география лишь расширялись. То есть Зеленский, скорее всего, нас обманывает», – допускает собеседник.
«А во-вторых, отказ от переговоров с Москвой и теракты на территории России – это явно не то, что могло бы вернуть свет, воду и тепло в дома граждан Украины. Даже отбитые радикалы понимают, что Запад в этом вопросе украинцам ничем не поможет. Кто-то пытается закупать буржуйки, но всех жителей из 20 регионов обеспечить ими невозможно», – заключил Нечаев.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду. Также утром в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
«В течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», – рассказали позже в Минобороны России.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что ВС России впервые ударили по центру принятия решений в столице Украины, а именно по системе зданий «Укрэнерго». При этом удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад с 10 октября.
Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО
В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт увидел доказательства работы диверсантов против «Северного потока»
Эксперт оценил обнародованные кадры разрушенного участка «Северного потока»
|
|
Опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов», заявил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока».
В Сети появились первые фотографии и видеозапись разрушенного участка «Северного потока» со дна Балтийского моря, которые опубликовали шведские СМИ. Данные кадры сделал подводный автоматический аппарат, который опустился на глубину 80 метров.
По оценке капитана I ранга, военного эксперта Василия Дандыкина, на видео заметно, что газопровод заполнился балтийской водой. С точки зрения эксперта, это значит, что вода проникла в газопровод на сотни километров. Ремонт газопровода в нынешней ситуации, по мнению эксперта, возможен, но неуместен, поскольку это трудоемкое, финансово затратное дело, которое потребует огромного количества времени.
«В ситуации, когда Европа отказывается от нашего газа, смысла чинить ничего не вижу. Есть еще одна ветка, которую в случае необходимости можно будет запустить – этого пока достаточно. Проводить тотальный ремонт на разрушенных ветках – нецелесообразно», – убежден собеседник.
Он также напоминает, что взрыв произошел примерно в то же время, когда американские корабли проходили учения. Тогда также в воздух поднимались американские вертолеты. Опираясь на кадры из видео и на те факты, которые были известны ранее, специалист полагает, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».
«Хоть и говорили, что диверсанты не могли это сделать на такой глубине, но насколько я вижу, глубина-то не такая большая – от 50 метров они вполне могли работать. Да и подводные беспилотные аппараты, которые существуют на сегодняшний день, тоже вполне могут справляться с этим», – заключил Дандыкин.
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причиной повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Херсонской области начали организованно перемещать население на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Сальдо об организованном перемещении жителей нескольких районов на левый берег Днепра
|
|
В Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Существует непосредственная опасность затопления территорий области в связи с планируемым разрушением украинскими силами плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. «В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», - заявил Сальдо в своем обращении.
Врио губернатора области отметил, что решение также вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение ВСУ было отбито. «Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу. В этих условиях наша ключевая задача – сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», – подчеркнул Сальдо.
Вывоз и временное размещение жителей указанных муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киргизии объяснили решение о прекращении обслуживания карт «Мир»
Национальный банк Киргизии: Решение о прекращении обслуживания карт «Мир» принимают банки
Решения о прекращении обслуживания российских карт «Мир» принимают сами банки, сообщили в пресс-службе Национального банка Киргизии.
Сам нацбанк, по его словам, «осуществляет регулирование деятельности платежных систем на территории Кыргызской Республики в целях обеспечения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежных систем», передает РИА «Новости».
Уже три киргизских банка – «Компаньон», «Бакай банк» и «Доскредобанк» – приостановили обслуживание российских карт «Мир». Всего в республике 23 банка.
Саудовская Аравия решила присоединиться к БРИКС
Президент ЮАР: Королевство Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к БРИКС
Саудовская Аравия хочет присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, который вернулся из королевства после завершения государственного визита.
По его словам, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что ЮАР в 2023 году будет председательствовать в БРИКС.
Напомним, Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске
СК России назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность
|
|
В качестве основной версии падения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, унесшего жизни 13 человек, следствие рассматривает техническую неисправность военного самолета, сообщили в СК России.
Как говорится в сообщении на сайте СК России, продолжается расследование дела по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту падения Су-34 на жилой дом в Ейске.
Следователи, эксперты и криминалисты работают на месте инцидента, изъяты образцы топлива на аэродроме, откуда вылетел самолет, допрошены катапультировавшиеся летчики, из самолета извлекли «черные ящики».
По сообщению СК, техническая неисправность самолета рассматривается в качестве основной версии следствия.
Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
Опубликованы первые подводные кадры взорванных «Северных потоков»
Газета Expressen опубликовала первые подводные кадры взорванных «Северных потоков»
|
|
Прорыв газопровода на «Северном потоке – 1», обостривший геополитический конфликт между Россией и Западом, зафиксирован подводной камерой, кадры с места крупнейшей диверсии опубликовала шведская газета Expressen.
Шведская подводная камера обнаружила на глубине 80 метров ниже поверхности Балтийского моря длинные трещины на морском дне, прежде чем они достигают армированной бетоном стальной трубы, разорванной в результате предполагаемого саботажа, передает газета Expressen.
Отмечается, что сила взрыва достигла 2,3 балла по шкале Рихтера, впоследствии исчезло не менее пятидесяти метров газопровода.
Также на снятом подводным беспилотником видео обнаружены торчащие острые края, сильная деформация металла, передает РИА «Новости».
«Для того чтобы повредить такой толстый металл, требуется очень большое усилие, как мы видим», – приводит издание слова оператора дрона Тронда Ларсена.
Ранее немецкие следователи заявили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
Президент Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Верховная рада Украины признала «суверенитет» Ичкерии
|
|
Украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
В постановлении, принятом Радой, осуждается «совершение геноцида против чеченского народа». Чеченскую Республику Ичкерия (террористическая организация, запрещена в России) указывают как «временно оккупированную территорию России» в результате вооруженной агрессии, которая была совершена якобы с нарушением Устава ООН, передает «Страна.ua».
Ичкерия является самопровозглашенным непризнанным образованием, существовавшим в 1990-е годы на территории Чеченской республики России. Была ликвидирована в 2000 году. Ни одно из законных правительств государств-членов ООН не признало Ичкерию. В октябре 2007 года самопровозглашенный президент Ичкерии Доку Умаров заявил об упразднении Ичкерии, вместо этого был провозглашен Кавказский эмират.
Депутаты Верховной рады Украины говорили о необходимости дипломатического признания Ичкерии еще в 1995 году.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью законопроект Верховной рады Украины о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Ичкерии.
Глава МОК объявил о начале новой эры в спорте с ОИ-2024 в Париже
Президент МОК Бах: Олимпиада в Париже станет первыми Играми с полным гендерным паритетом участников и начнет новую эру
Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже станут первыми такими соревнованиями с полным гендерным паритетом участников и ознаменуют собой начало новой эры, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Как заявил Бах на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), предстоящие Олимпийские игры в Париже станут первыми Играми с полным гендерным паритетом и ознаменуют собой начало новой эры, передает ТАСС.
По словам президента МОК, Олимпиада в Париже станет прекрасным отражением «нашего видения инновационных, зрелищных, инклюзивных Игр, представляющих спортсменам великолепный опыт».
Напомним, заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что считает издевательством или помешательством слоган летней Олимпиады в Париже, которая пройдет в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.