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Белый дом: США нацелены на диалог по обмену заключенными с Россией
В Белом доме заявили о нацеленности США на диалог по обмену заключенными с Россией
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Вашингтон нацелен на то, чтобы переговоры с Россией об обмене заключенными завершились успешно, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам официального представителя президента Джо Байдена, возвращение Бриттни Грайнера и Пола Уилана является приоритетом для администрации, передает ТАСС.
«Мы будем продолжать вести переговоры [с Россией] по нашим каналам [о перспективах обмена заключенными], пока это не превратится из приоритета в реальность», – подчеркнула Жан-Пьер.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Кононенко ответил на злорадство Шендеровича по поводу крушения Су-34 в Ейске
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«Обращать внимание на то, что пишут такие люди, как Аркадий Бабченко, Виктор Шендерович и другие подобные персоны, не стоит», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя злорадное высказывание Шендеровича о погибших и получивших ранения при крушении самолета в Ейске.
После крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске журналист Виктор Шендерович написал у себя в социальных сетях, что ему не жалко погибших и пострадавших в результате инцидента. Более того, он считает, что люди этого «заслужили», а «расплата только начинается».
«Во-первых, Виктор Шендерович никакой не журналист. Он вышедший из ума придурок, которого читают какие-то совсем упоротые фрики. Поэтому обращать внимание на то, что пишут такие люди, как Аркадий Бабченко, Шендерович и другие подобные персоны, не стоит. Лучше потратить утро на что-нибудь более интересное», – говорит Кононенко.
Собеседник настоятельно рекомендует попросту забыть про существование этих людей. Более того, он уверен, что Шендерович больше никогда не вернется в Россию и «будет прозябать в нищете».
«Шендерович никому не нужный. Он себя обычно писателем называет, но писатель из него такой же, как журналист – никакой. Он абсолютно бесталанный, злобный карлик», – заключил блогер.
В Ейске в результате крушения военного самолета Су-34, причиной падения которого стало возгорание одного из двигателей при взлете, погибли 13 человек, 19 пострадали. Шесть человек не выходят на связь. Также повреждено как минимум 72 квартиры.
WSJ: Власти Германии пытаются обосновать вину России во взрывах на «Северных потоках»
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Немецкие следователи установили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
По данным официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что ЧП на «Северных потоках» является диверсией. При этом, они не смогли однозначно выявить причастность к предполагаемой диверсии какой-либо стороны или лица. Некоторые официальные лица Германии говорят, что теперь немецкое следствие работает в рамках допущения, что за взрывами стоит Россия, передает The Wall Street Journal.
Согласно данным немецких официальных лиц, маловероятно, что подозреваемый саботаж был совершен военной подводной лодкой, так как «Северные потоки» находятся на относительно небольшой глубине воды и им уделяется пристальное наблюдение военно-морскими силами НАТО в этом районе. Так, одна из теорий следователей заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.
Уточняется, что в Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
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Шендерович позлорадствовал из-за трагедии в Ейске
Шендерович позлорадствовал по поводу жертв авиакатастрофы в Ейске
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Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».
Комментируя крушение военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске, Шендерович высказал мнение, что историю не интересует «маленькая человеческая справедливость», но она всегда справедлива в масштабах империй и наций.
«Каждого по отдельности жалко, а всех вместе – нет! Вот уж заслужили. Расплата только начинается…» – написал Шендерович на своей странице в соцсети Facebook* (является продуктом компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Напомним, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске четыре человека погибли, 25 пострадали, еще шесть человек не вышли на связь, не менее 17 квартир получили повреждения. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя.
Киевлянин: Зеленский поэтапно лишается возможностей для энергоманевра
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Судя по характеру обстрелов, энергетическая инфраструктура Киева поэтапно выводится из строя. Сперва удары наносились по объектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Тем самым Москва сокращает возможности властей Украины снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев.
«Утром вновь были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Мэрия сообщила о «прилетах» в Деснянском районе. Судя по видеокадрам в Сети, взрывы прогремели на Троещине в районе ТЭЦ-6. Это одна из крупнейших ТЭЦ, которая снабжает энергией сразу пять районов: три на левом берегу (Деснянский, Днепровский и Дарницкий) и два на правом берегу (Подольский и Оболонский)», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«Масштаб разрушений пока не очень понятен, но с 10.00 мск в левобережной части города фиксируются перебои с подачей воды и света. Кличко в очередной раз призвал горожан экономить электроэнергию и сделать запасы воды на несколько дней. В некоторых микрорайонах появились очереди за водой, вводятся новые графики веерных отключений, вносятся изменения в маршруты троллейбусов и трамваев. Схожая ситуация наблюдается в ряде райцентров Киевской области», – продолжил собеседник.
«Также можно заметить, что в предыдущие дни удары наносились по энергообъектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Это говорит о системности подхода и некоем плане поэтапного вывода из строя подобных объектов инфраструктуры. Если вчера у офиса Зеленского оставалась возможность перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий, то сегодня такие маневры крайне затруднительны. То есть президент Украины поставлен перед выбором, кому дать свет: предприятиям или гражданам? Хочется верить, что граждане для него важнее», – отмечает Нечаев.
«Настроения киевлян при этом разнятся. Кто-то говорит: «О, теперь у нас как в Донецке», где вода подается не во все районы и не каждый день. А кто-то, наоборот, не видит связи между действиями ВСУ и ГУР МО Украины, с одной стороны, и «прилетами» по энергообъектам в Киеве, с другой», – добавил киевлянин.
«Обращают на себя внимание и удары в других регионах. За утро были поражены энергообъекты в Житомире, который остался без света, и в Днепропетровске, где серьезные разрушения отмечаются на Приднепровской ТЭС. Учитывая взаимозависимость регионов Украины в вопросах электроснабжения, офис Зеленского в лице Кирилла Тимошенко уже назвал ситуацию «критической» и призвал всю страну готовиться к блэкаутам», – рассказал политолог.
«Сам же Зеленский сегодня заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и вновь подтвердил отказ от переговоров с Россией. Но, во-первых, озвученная Зеленским цифра вызывает сомнения, потому что в начале прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко в интервью западным СМИ называл те же цифры. С тех пор количество обстрелов и их география лишь расширялись. То есть Зеленский, скорее всего, нас обманывает», – допускает собеседник.
«А во-вторых, отказ от переговоров с Москвой и теракты на территории России – это явно не то, что могло бы вернуть свет, воду и тепло в дома граждан Украины. Даже отбитые радикалы понимают, что Запад в этом вопросе украинцам ничем не поможет. Кто-то пытается закупать буржуйки, но всех жителей из 20 регионов обеспечить ими невозможно», – заключил Нечаев.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду. Также утром в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
«В течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», – рассказали позже в Минобороны России.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что ВС России впервые ударили по центру принятия решений в столице Украины, а именно по системе зданий «Укрэнерго». При этом удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад с 10 октября.
Власти ОАЭ обвинили Борреля в расизме
МИД ОАЭ назвал заявления главы дипломатии Евросоюза Борреля расистскими
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Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) назвало расистскими заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в бельгийском Брюгге, говорится в сообщении ведомства.
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов вызвало исполняющего обязанности главы представительства Евросоюза в ОАЭ Эмиля Поульсена и потребовало от Европейской службы внешних действий прокомментировать «вредные и расистские заявления Борреля», передает ТАСС.
МИД ОАЭ выразил неприятие высказываний Борреля, назвал их расистскими и отметил, что такого рода заявления способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире. При этом, о каких именно словах Борреля идет речь, не уточняется.
Во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге 13 октября глава дипломатии Евросоюза, разъясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а весь остальной мир – с джунглями.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин назвал расизмом распространяемую в мире русофобию и безапелляционную убежденность Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира.
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Блинкен призвал не оставлять мир без руководства США
Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.
Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».
При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет, и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.
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СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске
СК России назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность
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В качестве основной версии падения Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, унесшего жизни 13 человек, следствие рассматривает техническую неисправность военного самолета, сообщили в СК России.
Как говорится в сообщении на сайте СК России, продолжается расследование дела по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту падения Су-34 на жилой дом в Ейске.
Следователи, эксперты и криминалисты работают на месте инцидента, изъяты образцы топлива на аэродроме, откуда вылетел самолет, допрошены катапультировавшиеся летчики, из самолета извлекли «черные ящики».
По сообщению СК, техническая неисправность самолета рассматривается в качестве основной версии следствия.
Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
В Киеве после ударов начался сильный пожар
Украинские СМИ сообщили, что в Киеве начался сильный пожар после ударов
Сильный пожар произошел в Деснянском районе Киева после обстрела, сообщают украинские СМИ.
Так, агентство УНИАН в своем Telegram-канале пишет, что «после атаки в Деснянском районе Киева начался сильный пожар.
Кроме того, очевидцы заявляют, что рядом с ТЭЦ №6 в Киеве прогремел взрыв, наблюдается задымление, передает ТАСС.
Ранее три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева.
До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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Опубликованы первые подводные кадры взорванных «Северных потоков»
Газета Expressen опубликовала первые подводные кадры взорванных «Северных потоков»
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Прорыв газопровода на «Северном потоке – 1», обостривший геополитический конфликт между Россией и Западом, зафиксирован подводной камерой, кадры с места крупнейшей диверсии опубликовала шведская газета Expressen.
Шведская подводная камера обнаружила на глубине 80 метров ниже поверхности Балтийского моря длинные трещины на морском дне, прежде чем они достигают армированной бетоном стальной трубы, разорванной в результате предполагаемого саботажа, передает газета Expressen.
Отмечается, что сила взрыва достигла 2,3 балла по шкале Рихтера, впоследствии исчезло не менее пятидесяти метров газопровода.
Также на снятом подводным беспилотником видео обнаружены торчащие острые края, сильная деформация металла, передает РИА «Новости».
«Для того чтобы повредить такой толстый металл, требуется очень большое усилие, как мы видим», – приводит издание слова оператора дрона Тронда Ларсена.
Ранее немецкие следователи заявили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
Президент Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
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Глава МЧС объяснил причину начала пожара после падения Су-34 в Ейске
Глава МЧС Куренков объяснил начало пожара после падения Су-34 в Ейске разливом горючего из разрушившегося самолета
После падения самолета в Ейске взрыва не было, пожар возник в результате разлива горючего, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков.
По словам генерала, падение Су-34 произошло в 18.10, при падении самолет ударился об дом и разрушился, при этом разлилось горючее, но взрыва как такового не было, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате крушения самолета во дворе многоэтажного дома в Ейске три человека погибли, 19 пострадали, еще шесть не вышли на связь, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. Власти Кубани пообещали помочь пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы.
Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
«Коммерсант»: Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил Международный комитет Красного Креста (МККК) в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации МККК, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», Лубинец заявил, что приехать для Красного Креста оказалось сложнее, чем размещать «призывы» к обеим сторонам конфликта. По словам украинского омбудсмена, если организация не выполняет свои обязательства, то «она должна быть ликвидирована».
В воскресенье, 16 октября, МККК опубликовал на своем сайте призыв к сторонам конфликта дать доступ к военнопленным. В заявлении организации указано, что 11 ее сотрудники находятся в режиме готовности в Донецке уже несколько месяцев, но пока не получили минимальных гарантий безопасности и разрешения местных властей.
Напомним, 10 октября МККК в решил приостановить свою деятельность на территории Украины по соображениям безопасности.
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Верховная рада Украины признала «суверенитет» Ичкерии
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Украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
В постановлении, принятом Радой, осуждается «совершение геноцида против чеченского народа». Чеченскую Республику Ичкерия (террористическая организация, запрещена в России) указывают как «временно оккупированную территорию России» в результате вооруженной агрессии, которая была совершена якобы с нарушением Устава ООН, передает «Страна.ua».
Ичкерия является самопровозглашенным непризнанным образованием, существовавшим в 1990-е годы на территории Чеченской республики России. Была ликвидирована в 2000 году. Ни одно из законных правительств государств-членов ООН не признало Ичкерию. В октябре 2007 года самопровозглашенный президент Ичкерии Доку Умаров заявил об упразднении Ичкерии, вместо этого был провозглашен Кавказский эмират.
Депутаты Верховной рады Украины говорили о необходимости дипломатического признания Ичкерии еще в 1995 году.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью законопроект Верховной рады Украины о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Ичкерии.
Лавров: России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе
Лавров заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе
Нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие России в странах Запада, поскольку российские дипломаты работают там в нечеловеческих условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.
Он заявил, что нет ни смысла, ни желания сохранять прежнее присутствие в странах Запада. По словам министра, российские дипломаты работают в условиях, которые трудно назвать человеческими: им поступают угрозы и создаются постоянные проблемы, передает ТАСС.
При этом Лавров отметил, что с тех пор, как Европа закрылась от России, там нет работы для дипломатов в прежних объемах.
Напомним, ранее была совершена попытка нападения на российское посольство в Кишиневе.
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Зафиксированы три попадания в объект энергообеспечения в Киеве
В офисе Зеленского сообщили о трех попаданиях в объект энергообеспечения в Киеве
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Три попадания произошли в объект энергообеспечения на левом берегу Киева, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что предварительно зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города, передает РИА «Новости».
По информации депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, в городе перебои с электроснабжением.
При этом звуки взрывов слышны в Киеве утром после объявления воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Прямой».
Другой официальной информации на данный момент нет.
Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительным данным, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Во вторник утром украинские СМИ и ряд глав регионов сообщали, что объявлена воздушная тревога в Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины.
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