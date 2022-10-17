В Грозном стартовал финал конкурса «Флагманы образования. Школа»

В столице Чечни начался финал конкурса «Флагманы образования. Школа». Конкурс является площадкой для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги и управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал о ходе конкурса и составе участников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Из более чем 36 тыс. человек на старте конкурса к участию в финале приглашены 104 команды, а именно 416 участников из 45 регионов России. Именно педагоги формируют мировоззрение и интересы своих учеников, воспитывают настоящих патриотов своей страны, от учителей зависит будущее России, – отметил Агафонов.

Он добавил, что «уверен, что в ходе финальных испытаний вы сможете применить все накопленные знания и практики, проявите себя настоящими компетентными профессионалами, объединенными самым важным делом – желанием сделать жизнь наших детей яркой, а образовательный процесс – современным и комфортным».

Командам-финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: «Междисциплинарный урок», «Педагогический совет» и «Проектирование воспитательного мероприятия», а также участников ждет культурно-просветительская программа.

Место проведения финала выбрано не случайно: Чеченская Республика является одним из лидеров заявочной кампании конкурса.

Министр образования и науки Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев подчеркнул: «У нас сегодня принимают участие гости из 45 регионов Российской Федерации и, конечно же, для нас большая честь принимать профессионалов, победителей этого проекта, финалистов. Особое внимание развитию образования уделял первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он был глубоко убежден, что без науки у чеченского общества нет будущего. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров обозначил образование приоритетной сферой, понимая, что от его развития зависит благополучие чеченского народа и процветание региона».

Конкурс нацелен на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. Для участия в конкурсе на первом этапе необходимо было зарегистрировать команду из четырех работников одной общеобразовательной организации. В рамках второго этапа каждый из участников прошел тестирование на функциональную, управленческую и общекультурную грамотность. Командные полуфиналы состоялись во всех федеральных округах России с января по апрель 2022 года.

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Он направлен на поиск лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в Мастерской управления «Сенеж», войти в кадровый резерв, а также получить подарки от партнеров конкурса. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Напомним, с 17 по 21 октября в Грозном проходит финал профессионального конкурса «Флагманы образования», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Финальные конкурсные испытания проходят на площадке «Лингвистической школы им. Ю. Д. Дешериева».