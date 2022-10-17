Названы потери ВСУ за полтора месяца в Херсонской области

Политолог указал на риски Израиля при поставках оружия Украине

Израильский политолог Ципис: Израиль не пожертвует балансом сил в Сирии ради поставок оружия Киеву

Призыв израильского министра Нахмана Шая предоставить оружие Киеву не будет услышал властями Израиля – они не захотят ссориться с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал призыв Шая.

«Киевским режимом сейчас разыгрывается «еврейская карта» – давление на Израиль с помощью влиятельной и обширной общины евреев на Украине. Лидеры общины «убедили» министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что им угрожает опасность, и только израильское оружие может защитить от России украинскую еврейскю диаспору. Хотя связь, на мой взгляд, неочевидная», – отметил эксперт Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис.

По словам собеседника, заявление Шая вызвано еще и тем, что сама его должность предполагает следование интересам и обращениям еврейских диаспор по всему миру. «Я вас уверяю, если бы еврейская диаспора, допустим, в Аргентине, обратилась к Шаю с какой-то такой же мало реалистичной просьбой, он бы все равно не услышал и, скорее всего, озвучивал, потому что это его работа», – пояснил политолог.

Впрочем, отметил собеседник, израильские власти, скорее всего, не последуют призыву Шая, поскольку в Сирии до сих пор находится российский военный контингент, и Израиль не захочет ссориться с Москвой. «Все удары, которые Израиль наносит по целям группировки «Хезболла» в Сирии, проводятся с молчаливого согласия Москвы. Если вдруг наша страна начнет поставлять оружие киевскому режиму, то это вызовет ответные шаги России у нас на приграничных территориях, так что Израиль не будет рисковать нынешним положением вещей», – пояснил аналитик.

Он напомнил, что все израильские полеты в приграничных зонах видны батареям российских сил ПВО в Сирии, также Израиль постоянно контактирует с Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев. «Израиль не будет из-за Украины ломать то хрупкое состояние относительного покоя, которое сейчас установилось в Сирии», – подчеркнул собеседник.

Впрочем, заметил эксперт, отдельное израильское вооружение действительно попадает на Украину, но не напрямую, а через Польшу, Румынию, Болгарию. «Это происходит не потому, что ряд израильских бизнесменов и чиновников очень любит Киев, а потому что они очень любят деньги», – объяснил Ципис.

Поставлять оружие Киеву в понедельник призвал израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай. «Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь [от Израиля], как она получает ее от США и стран НАТО», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

На слова израильского чиновника резко отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», – написал он в своем Telegram-канале.

Что касается самого Шая, то своим заявлением он отреагировал на слухи о том, что Иран собирался поставить России баллистические ракеты собственного производства. Информацию об этом опубликовала газета Washington Post.

По данным разведки США, на которые сослалось американское издание, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров. Сообщалось, что Иран также готовит поставки «дополнительных» беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Израиль с начала спецоперации России на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб, напоминает РИА «Новости».

Отметим также, в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.

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