Напавшего на вдову Градского мигранта приговорили в Подмосковье

Суд в Подмосковье приговорил к восьми годам и двум месяцам мигранта за нападение на вдову Градского

Приезжий из Таджикистана Умеджон Жабборов, признан виновным в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко, и приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии, сообщили в Наро-Фоминском суде Московской области.

Как следует из приговора, Наро-Фоминский суд Московской области признал Жабборова признали виновным в разбое, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Его приговорили в восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Выяснилось, что один из напавших на Марину Коташенко ранее ограбил Градского на 8 млн рублей. Жабборов рассказал о том, что один из соучастников нападения на Коташенко избил потерпевшего в его квартире, заставил того выдать код от сейфа с деньгами, после чего похитил 8 млн рублей.

Напомним, Коташенко обратилась в полицию 16 января. Она рассказала, что трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем вдовы Градского, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга.

После грабители заставили вдову Александра Градского отвезти их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.