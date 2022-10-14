Губернаторы новой волны рассказали о поддержке мобилизованных

Главы регионов после объявления в России частичной мобилизации лично обеспечили социальную поддержку им и их семьям

По оценке экспертов, управленческие стратегии губернаторов новой волны ориентированы на потребности жителей регионов и предполагают оперативное и эффективное решение актуальных проблем.

Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение закрепить за семьями нижегородских мобилизованных право на заключение военных социальных контрактов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Такая мера поддержки включает в себя компенсацию коммунальных платежей в размере 50%, ежемесячные выплаты беременным супругам мобилизованных и на каждого ребенка в семье в размере 10 тыс. рублей, а также освобождение от платы за детские сады, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования, а также бесплатное горячее питание для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования.

Также, по словам Никитина, в регионе запустили отдельную горячую линию специально для мобилизованных граждан и их семей. Помимо ответов на вопросы, связанные с мобилизацией, жители региона могут получить там психологическую поддержку.

Пристальное внимание поддержке семей мобилизованных уделяет губернатор Кировской области Александр Соколов.

«У ребят боевой настрой. Беспокоятся только за семьи. Подписал указ – всем детям мобилизованных отменил плату за детсады и за питание в школах. Решаем вопрос по бесплатному проезду в общественном транспорте. Сделали короткий номер 122, куда семьи могут звонить по любым вопросам. Мы закрепляем за всеми желающими соцработников и волонтеров», – отметил он.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в свою очередь, рассказал, что в регионе ведется работа по созданию социальных паспортов для семей военнослужащих. Эта система позволит членам семей мобилизованных при необходимости получать набор комплексных мер поддержки от медицинского обслуживания до юридических услуг. В ходе разработки паспортов главы муниципалитетов, представители местных администраций и социальные работники встречаются с семьями мобилизованных и беседуют с ними о необходимой помощи.

Кроме того, оперативная адресная поддержка семей мобилизованных реализуется в регионе в ежедневном режиме. В частности, например, оказывается содействие в решении бытовых вопросов – ремонта, обеспечения домов дровами, газовыми баллонами и так далее.

Так, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подчеркнул, что бращения от семей, начиная от помощи в быту, должны быть незамедлительно приняты в работу на местах. «Поручил проработать все эти вопросы, чтобы семьи наших добровольцев и мобилизованных граждан не остались один на один с проблемами», – рассказал он.

Также по инициативе Николаева в регионе реализуется комплекс мер поддержки семей военнослужащих, который включает единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей, освобождение от платы за детские сады, бесплатное питание для учащихся 5-11 классов школ, предоставление детям от шести с половиной до 18 лет бесплатных путевок в оздоровительные лагеря, предоставление санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего. Среди мер поддержки выделяются повышенные стипендии для учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений.

Как заявил глава Челябинской области Алексей Текслер, региону «поставлена задача оказать максимальное внимание семьям призванных парней». Семьи мобилизованных по инициативе губернатора смогут получить, например, помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Пожилые родители мобилизованных южноуральцев и родители с инвалидностью смогут получать бесплатные услуги в центрах социального обслуживания, а также наделены правом получать путевки в дома-интернаты и геронтологические центры вне очереди.

Отдельное внимание в Челябинской области уделяется детям мобилизованных, среди мер поддержки которых – освобождение от платы за детские сады, бесплатное питание школьников и студентов колледжей, а также компенсация платного обучения в региональных учреждениях среднего профессионального образования.

Политический консультант Владимир Лубянко объяснил, почему в период мобилизации инициаторами комплексных мер поддержки военнослужащих и членов их семей выступают российские регионы. «Это уже отработанная в период ковида технология децентрализации очень сложного, небывалого прежде менеджмента – спланировать все в ручном режиме из Москвы невозможно.

Таким образом, губернаторский контроль позволяет использовать знание региональных особенностей и добиваться эффективности сопровождения мобилизации. Например, вычислять, какие группы населения нуждаются в приоритетной поддержке, в какой именно – выплатах, льготах», – подчеркнул эксперт.

Он также оценил практики по сопровождению мобилизации, которые предлагают губернаторы новой волны. «Качественное управление сейчас может быть только комплексным: мобилизуя людей, надо позаботиться о поддержке членов их семей, в том числе – об их психологическом состоянии», – заметил Лубянко.

Губернаторы новой волны, таким образом, предлагают комплексные решения по поддержке семей мобилизованных жителей региона. Главы субъектов страны убеждены, что забота о семьях военнослужащих – ответственность государства, и принимают управленческие решения в соответствии с этим убеждением.