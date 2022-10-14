|
|
Решение об отсрочке от мобилизации отцов троих детей доведено до военкоматов
Депутат ГД Картаполов: Решение об отсрочке от частичной мобилизации для родителей троих детей доведено до военкоматов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Решение об отсрочке от частичной мобилизации для родителей троих и более детей в возрасте до 16 лет принято и доведено до военных комиссариатов, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Как сообщил Картаполов, Госдума проработала с Министерством обороны России вопрос отсрочки от частичной мобилизации лицам, имеющим троих и более детей не старше 16 лет, передает ТАСС. По словам депутата, решение доведено до военкоматов.
Между тем замминистра просвещения Андрей Корнеев сообщил, что Минпросвещения направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей. Он уточнил, что речь идет обо всех подпадающих под критерии частичной мобилизации педагогических работниках.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о нескольких ошибочных случаев призыва по частичной мобилизации, у одного из военнослужащих умерла жена и на иждивении осталось трое детей, у другого обнаружили сразу несколько хронических заболеваний.
ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
|
|
Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии
Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62
|
|
Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.
Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».
Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против «джавелинов», кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.
«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.
Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили звание Героя России за успехи в СВО
Разработчик оружия рассказал о присвоении участнику СВО на Украине с винтовкой «Сумрак» звания Героя России
|
|
Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.
В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.
Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше трех тысяч метров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны сообщило об освобождении из плена 20 российских солдат
После переговоров по обмену с Украины возвратили 20 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны уточнили, что 20 российских военнослужащих удалось вернуть после переговорного процесса по обмену, сейчас всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, кроме того, военные пройдут лечение и реабилитацию, говорится в Telegram-канале ведомства.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной.
Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск разъяснил задачи союзной региональной группировки войск
Министр обороны Белоруссии Хренин: Задачи союзной региональной группировки войск сугубо оборонительные
|
|
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что задачи развертываемой группировки войск республики и России сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.
По его словам, задачи Региональной группировки войск исключительно оборонительные, а все проводимые в настоящий момент мероприятия направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ Белоруссии, передает РИА «Новости».
Хренин подчеркнул, что сама региональная группировка войск представляет собой сложный состоящий из множества составляющих организм. По словам министра обороны Белоруссии, на протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его применения и развертывания. Либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой, либо одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы.
Министр добавил, что, исходя из возникающих угроз, может проводиться перегруппировка для прикрытия различных направлений.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск России и Белоруссии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков прокомментировал идею не выпускать мужчин из России во время мобилизации
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что решения о запрете на выезд мужчин из России нет
В Кремле нет позиции по инициативе – не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации, неизвестно, чтобы это рассматривалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о предложенной инициативе председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова о запрете на выезд подлежащим призыву мужчинам, заявил, что в Кремле нет по этому поводу никакой позиции, неизвестно, рассматривалось ли это предложение, передает РИА «Новости».
То же самое он ответил и по вопросу о включении в специальный реестр тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил запретить выезд за пределы РФ для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение закона во время мобилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет уехавших и не уехавших.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России создали первую антиснайперскую систему на дистанционном управлении
Оружейник Лобаев: В России создана первая антиснайперская система «Рубеж» на дистанционном управлении
В России создана первая антиснайперская система «Рубеж», представляющая собой работающие на дистанционном управлении имитатор оружия, ложную цель и комплекс поражения, заявил основатель предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
По его словам, предприятие дорабатывает антиснайперскую систему «Рубеж», состоящую из комплексов Ложное оружие», «Поражение», и «Ложная цель». Лобаев уточнил, что речь идет даже не о винтовке, а о роботизированном оружии с электроприводами затвора и спуска. Он добавил, что аналогов системы в мире не существует, передает РИА «Новости».
Лобаев пояснил, что оператор системы будет управлять сразу всеми тремя комплексами: вызывать огонь на ложную цель с помощью ложного оружия, выявлять местоположение противника и ликвидировать его посредством комплекса поражения. По его словам, у Lobaev Arms уже есть готовый прототип системы, который можно показать потенциальному заказчику.
По словам Лобаева, предприятие находится на финише разработки снайперской самозарядной винтовки в калибре 308 win (7,62 х 51 НАТО). Оружейние рассказал о желании получить винтовку с полминутной (одна угловая минута – 1/60 градуса) кучностью и дальностью стрельбы 1000 метров. По его словам, серийное производство этой винтовки может начаться уже с ноября, будет собрана первая установочная партия из 100 штук.
Лобаев отметил, что его компания решила разработать такую винтовку, опираясь на отзывы и пожелания бойцов, задействованных в СВО: «Они нам высказали соответствующие просьбы: нужна винтовка в 308-м калибре, но не «болтовая» (винтовка с ручной перезарядкой), а именно «самозарядка», при этом обязательно должна быть достигнута уже упомянутые мной кучность и дальность стрельбы».
Напомним, в июле источник сообщил, что самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые использована в спецоперации на Украине.
Минобороны получило после модернизации партию САУ «Малка»
УВЗ: «Уралтрансмаш» досрочно поставил Минобороны партию (САУ) 2С7М «Малка»
Компания «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставила Минобороны партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», прошедших капитальный ремонт и модернизацию, сообщили в пресс-службе УВЗ.
В Telegram-канале УВЗ сообщили о поставке в ВС России партии самоходных пушек «Малка», прошедших капремонт и модернизацию.
Как сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров, пушкам улучшили подвижность, маневренность и командную управляемость. Все орудия перед отправкой прошли полный цикл испытаний, передает ТАСС.
Ранее «Уралтрансмаш» досрочно отправил в ВС России партию самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
Столтенберг анонсировал учения НАТО по «ядерному сдерживанию»
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не будет отменять учения по «ядерному сдерживанию»
НАТО намерена провести запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12–13 октября в Брюсселе.
По словам Столтенберга, эти учения были запланированы еще до начала спецоперации России на Украине. Генсек НАТО рассказал, что эти стандартные учения позволят убедиться в безопасности, эффективности и надежности ядерного сдерживания альянса, передает ТАСС. Столтенберг отметил, что было бы неверным посылом отменить учения.
Ранее гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
ЦНИИточмаш поставил Минобороны создающие аэрозольную завесу боеприпасы
ЦНИИточмаш выполнил заказ Минобороны на поставку партии аэрозолеобразующих боеприпасов
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») поставил Минобороны партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия, сообщила пресс-служба концерна.
По сообщению пресс-службы, ЦНИИточмаш поставил Минобороны аэрозолеобразующие боеприпасы оптико-электронного противодействия, передает ТАСС. По словам директора по гособоронзаказу концерна Антона Семеняко, боеприпасы предназначены для защиты техники от высокоточного оружия при помощи создания аэрозольной завесы в различных диапазонах длин волн.
Ранее сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец боевого экзоскелета, оснащенного электродвигателями, который может войти в состав экипировки будущего.
Антимонопольная служба выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки
В ФАС России рассказали о выявленных случаях завышения стоимости армейской экипировки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила случаи превышения стоимости армейской экипировки, продавцам выданы предостережения прокуратуры, сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что обнаружены случаи существенного повышения стоимости указанных товаров. В пресс-службе не уточнили размер превышения стоимости товаров, передает ТАСС.
Ранее «Военторг» рекомендовал дочерним предприятиям реализовывать товары с наценкой не более 15%, добавили в ведомстве.
Ранее ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства: оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов – более чем на 20% в этом году при инфляции в 10,5%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль опроверг «новую волну» мобилизации
Пресс-секретарь президента Песков: В России нет никакой новой волны мобилизации
Никакой новой волны мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, никакой новой волны мобилизации в России нет, передает ТАСС.
Ошибки и недочеты в системе мобилизации, о которых ранее рассказал генпрокурор Игорь Краснов, заметили все, признал он, поэтому сейчас будут приняты меры по приведению этой системы в порядок, передает РИА «Новости».
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов дал совет, как действовать, если вам вручили повестку по ошибке, а также посетовал на то, что ошибок при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе.
Хинштейн получил положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде
Депутат Хинштейн получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду и представит эти инициативы в понедельник на слушаниях в Госдуме.
По информации в его Telegram-канале, официально получен положительный отзыв, выверены последние замечания. Также уточняется, что инициатива будет представлена в понедельник на слушаниях в ГД.
Ранее протестантский священник из США Рик Реннер, который недавно получил российское гражданство, рассказал газете ВЗГЛЯД, что одной из причин его отречения от Родины является царящая в американском обществе моральная деградация, когда чашку кофе подает «лицо невообразимо непонятной внешности, с длинной бородой и выдающейся грудью».
В Думу внесли проект закона о единой биометрической системе
В Госдуму внесен законопроект о единой биометрической системе на основе персональных данных
Заместитель комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин внес в палату проект федерального закона о единой биометрической системе (ГИС ЕБС).
В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на подготовку в связи с реализацией государственной политики в части повышения безопасности обработки биометрических персональных данных, передает ТАСС.
Документ установит правовые основы обработки биометрии в целях идентификации личности с применением единой биометрической системы.
Ранее Госдума приняла закон о внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который вводит практику возмещения вреда жизни или здоровью, понесенного при осуществлении добровольческой деятельности.