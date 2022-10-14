|
|
Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили героя России за успехи в СВО
Разработчик оружия рассказал о присвоении участнику СВО на Украине с винтовкой «Сумрак» звания героя России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия винтовки рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.
В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.
Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3 тыс. метров.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.
По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
|
|
За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.
Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.
Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
Раскрыт план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
Силовики сорвали план «Правого сектора» по организации беспорядков в Мелитополе
Члены экстремистской организации «Правый сектор*» планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
По его словам, некий Абакар Исаев, находящийся в федеральном розыске в России, должен был указать, где в городе находятся три гаража с оружием, которые завез туда для организации беспорядков сотрудник СБУ, передает РИА «Новости».
Силовики установили его контакты и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих экстремистов задержали. Оба они признались в совершении преступления.
Кишинец входит в «Правый сектор*»* с декабря 2014 года. В его задачи входили порча советских памятников и выявление пророссийски настроенных граждан.
Напомним, в среду в Мелитополе произошел взрыв. Сработало СВУ, пострадавших нет.
Минобороны сообщило об освобождении из плена 20 российских солдат
После переговоров по обмену с Украины возвратили 20 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны уточнили, что 20 российских военнослужащих удалось вернуть после переговорного процесса по обмену, сейчас всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, кроме того, военные пройдут лечение и реабилитацию, говорится в Telegram-канале ведомства.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной.
Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
По сообщению в Telegram-канале Минобороны, националисты на БМП и танках атаковали позиции российских ВДВ, чтобы провести разведку и прорвать оборону. Нападающих обнаружили с беспилотника, а расчеты ПТРК «Штурм-С» и «Корнет» российских десантников приступили к уничтожению противника.
В результате украинской атаки были уничтожены пять БМП, четыре танка и более 20 человек. Бежавшие после безуспешной атаки украинцы побросали на поле боя своих убитых и раненых.
Напомним, 10 октября подразделения ВДВ с помощью беспилотника обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и ПТРК, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Производство электродвигателей для БПЛА начали в России
Компания «Андроидная техника» решила импортозаместить электродвигатели на российских БПЛА
Российское научно-производственное объединение «Андроидная техника» запустила проект по созданию отечественных электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в конце 2022 года, заявил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.
Сегодня большинство российских беспилотников самолетного и коптерного типа используют электродвигатели китайского или европейского производства. По словам Дудорова, российская компания «Андроидная техника» запустила проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА, в ней будет присутствовать линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Он также отметил, что первые образцы уже будут готовы и доступны в ноябре этого года, передает РИА «Новости».
НПО «Андроидная техника» создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор рассказал об усилении российской обороны в Херсонской области
Военкор Сапоньков оценил военную обстановку в Херсонской области
|
|
В Херсонской области усилен российская военная группировка, а последние массированные и точные ракетные удары по подконтрольной киевским властям территории повысили боевой дух подразделений, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Роман Сапоньков.
«Обстановка в самом Херсоне и окрестностях на удивление спокойная, обстрелов практически нет. За последние сутки я лично слышал всего один «прилет». Позже узнал, что прошлой ночью из шести запущенных ракет пять было сбито нашей ПВО. И лишь одна ударила в районе Антоновского моста», – рассказал военкор Роман Сапоньков, который находится в зоне спецоперации.
Несмотря на это затишье глава Херсонской области Владимир Сальдо из предосторожности предложил организовать для желающих возможность на время выехать в другие регионы России. «Администрация области адекватно оценивает обстановку, понимает, что противник при штурме может и будет наносить массированные артиллерийские удары», – заметил военкор.
В то же время в регионе усиливается группировка российских войск. «Количество бронетехники и наших военных увеличивается. Российские подразделения находятся в полной боеготовности», – отметил собеседник. Последние массированные ракетные удары по Украине и объявление мобилизации, по его словам, «сильно приободрили и наши войска, и пророссийское население, которого в Херсонской области большинство», добавил военкор.
В четверг глава Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что в конце сентября жители области подтвердили на референдуме желание войти в состав Российской Федерации и «восстановить историческую справедливость».
«Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города и села Херсонской области: Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань, Чернобаевка. Эти удары наносят серьезный ущерб нашим мирным жителям, потому что цели, по которым бьют ракеты, – это гостиницы, жилые дома, рынки. В связи с этим руководством Херсонской области принято решение организовать возможность выезда в другие регионы РФ для отдыха и учебы херсонских семей. Это касается как жителей правобережья, так и всех остальных желающих», – сказал Сальдо.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило помочь в организации выезда. Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Запорожской области попали в ловушку иностранные наемники
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области иностранных наемниках
Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале, группа иностранных наемников, состоявшая примерно из десяти человек, совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. «Их запустили, после чего начался бой», – сказал Рогов.
Он отметил, что на кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор – у них были раненные и погибшие. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», – сообщил Рогов.
В прошлый четверг Рогов рассказал о воюющих против России наемниках из более чем 30 стран, назвав их «международный олигархический интернационал».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ разрушили таможенный пункт в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ таможенного пункта в Шебекино
ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино, пограничный переход практически разрушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что в результате обстрела таможенного пункта пропуска в Шебекино жертв и пострадавших нет. По словам Гладкова, повреждения у пограничного перехода такие, что он, можно сказать, практически перестал существовать.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД