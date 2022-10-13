Новые рабочие места на производстве битума создали в Подмосковье

В Богородском округе Московской области решили построить новый комплекс по производству битума

Производство битума в деревне Горки в Богородском округе решили увеличить за счет строительства нового комплекса, где смогут получить работу 13 человек, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Новое здание завода будет предназначено для хранения полимерно-модифицированного битума, который используют для укладки дорожного полотна. Здесь также установят современное оборудование и устройства. Готовую продукцию будут хранить в бочках, куда инвестируют 100 млн рублей, передает канал «360».

Ранее производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье, что создаст дополнительные рабочие места.