Путин заверил Аббаса в неизменности позиции по палестино-израильскому урегулированию

Президент Владимир Путин заявил, что позиция России по палестино-израильскому урегулированию не меняется

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская позиция касательно палестино-израильского урегулирования меняться не будет, так как основана на решениях ООН.

По его словам, решение придерживаться такой позиции носит принципиальный характер. Кроме того, она основана на фундаментальных решениях Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

В конце сентября премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что создание двух государств для Израиля и Палестины станет лучшим решением для безопасности израильской стороны.

Напомним, Лапид в августе заявил, что проведенная Израилем в секторе Газа операция «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад» достигла своих целей, смысла продолжать ее нет. Государственное информационное агентство Палестины WAFA сообщило, что число погибших палестинцев в результате операции армии Израиля в секторе Газа возросло до 45 человек, среди них – 16 детей и четыре женщины.

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