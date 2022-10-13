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Путин заверил Аббаса в неизменности позиции по палестино-израильскому урегулированию
Президент Владимир Путин заявил, что позиция России по палестино-израильскому урегулированию не меняется
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская позиция касательно палестино-израильского урегулирования меняться не будет, так как основана на решениях ООН.
По его словам, решение придерживаться такой позиции носит принципиальный характер. Кроме того, она основана на фундаментальных решениях Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».
В конце сентября премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что создание двух государств для Израиля и Палестины станет лучшим решением для безопасности израильской стороны.
Напомним, Лапид в августе заявил, что проведенная Израилем в секторе Газа операция «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад» достигла своих целей, смысла продолжать ее нет. Государственное информационное агентство Палестины WAFA сообщило, что число погибших палестинцев в результате операции армии Израиля в секторе Газа возросло до 45 человек, среди них – 16 детей и четыре женщины.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию
Президент Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, создав крупнейший хаб
Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, утраченный объем транзита в Балтийском море можно было бы переместить в регион Черного моря, сделав его основным маршрутом поставки российского топлива. Подобное решение будет целесообразным и безопасным, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
В Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
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Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.
«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, которое он сделал на Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.
По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.
Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в рамках региона. Он подчеркнул, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики Афганистан оказался не способен без помощи решать связанные с террористическими угрозами проблемы, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
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Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной Корса), которая была посмертно удостоена звания Героя России, и передал ей награду.
Путин передал награду дочери Корсы и сказал, что она была абсолютно мужественным, знаковым человеком для Донецкой республики. По словам президента России, Качуру очень многие уважали и любили, передает РИА «Новости».
Ольга Качура находилась у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, воевала в Иловайске, Авдеевке и Дебальцево. Погибла 3 августа под огнем артиллерии.
С воинскими почестями 4 августа была похоронена на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».
В тот же день президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.
Напомним, 25 августа в Новокузнецке заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции который решено сделать памятник Герою России и Донбасса Ольге Качуре.
Путин: Лидеры ЕС ведут курс на деиндустриализацию своих стран
Президент Владимир Путин ответил цитатой нобелевского лауреата Милтона Фридмана о причинах дефицита товаров на рынках
Российский лидер Владимир Путин привел цитату нобелевского лауреата Милтона Фридмана в контексте ответа на вопрос о причинах дефицита товаров на рынках, комментируя идею Запада ввести потолок цен на российские энергоносители.
По его словам, согласно цитате американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана, если необходимо создать дефицит, например, помидоров, то нужно принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Таким образом получится дефицит помидоров – то же самое с нефтью или газом», передает ТАСС.
Путин заметил, что такие прописные истины остались за пределами понимания руководителей некоторых стран. По непонятным причинам лидеры таких стран как будто специально ведут курс на деиндустриализацию своих стран, и как следствие, на снижение качества жизни граждан, отметил глава государства.
Президент добавил, что необходимо четкое понимание последствий установления искусственных ценовых потолков, так как ограничения неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, а после спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости.
Президент добавил, что в первую очередь это ударит по беднейшим государствам.
Ранее Путин заметил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, однако она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
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Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток
В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.
В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.
Путин прибыл на саммит СВМДА в Астану
Путин прибыл на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Как сообщает РИА «Новости», повестка мероприятия будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами. Отмечается, что по инициативе российской стороны к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.
Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.
По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».
«Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.
Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.
«Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.
Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.
Путин заявил о формировании новых центров силы в Азии
Президент Владимир Путин заявил, что в Азии крепнут новые центры силы
Азия играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По его словам, мир становится по-настоящему многополярным, и «весьма заметную, если не ключевую, роль» в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы, передает ТАСС.
При этом Путин подчеркнул, что Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсальных, признанных принципах международного права, Устава ООН.
Глава государства прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Путин обратил внимание на реальную угрозу голода в мире
Президент Владимир Путин отметил угрозу голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен
Существует реальная угроза голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, приходится заниматься решением многих острых проблем, таких как возросшая волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что подобные проблемы ведут к ухудшению качества жизни как в развитых, так и в развивающихся государствах.
Более того, российский лидер призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, так как нынешняя позволяла «золотому миллиарду» на планете жить за чужой счет.
Глава государства прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Путин призвал к устранению барьеров для цепочек поставок в мире
Президент Владимир Путин заявил о необходимости устранить барьеры для мировых цепочек поставок
Барьеры для мировых цепочек поставок важно своевременно ликвидировать, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По его словам, важно убрать все искусственные, нелегитимные барьеры, препятствующие восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности, передает ТАСС.
Глава государства прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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Путин призвал активнее использовать нацвалюты в расчетах
Президент России Владимир Путин призвал эффективнее использовать в расчетах нацвалюты
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.
Выступая на саммите в Астане, российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, «которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду... жить за чужой счет».
«В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.
Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Путин заявил о преодолении острой фазы пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о преодолении пика пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин считает, что пик пандемии коронавируса удалось преодолеть. При этом, по его словам, огромную роль в борьбе с инфекцией сыграли волонтерские движения.
«Острая фаза пандемии коронавируса, которую мы миновали, показала несомненно полезную роль, которую добровольческие и молодежные структуры играют в оказании помощи и содействия населению», – передает ТАСС слова Путина на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В своем выступлении российский лидер поднял вопрос о важности сотрудничества государств-участников Совещания в социальной и культурно-гуманитарной сферах, в продвижении межцивилизационного диалога и контактов между людьми. «Поддержки, в частности, требуют и волонтерские движения», – сказал он, добавив, что у России в этих вопросах накоплен богатый опыт, которым она готова поделиться с заинтересованными странами.
Путин отметил, что совместная работа в рамках СВМДА продвигается в позитивном ключе. Он заверил, что Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами.
Ранее в ходе саммита Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.
Путин рассказал Эрдогану о диверсии на «Турецком потоке»
Президент России Путин заявил Эрдогану о надежности «Турецкого потока», несмотря на попытки взорвать газопровод
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».
На встрече с Эрдоганом Путин отметил, что именно турецкому президенту удалось осуществить проект создания «Турецкого потока», в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный, несмотря на то, что его пытались взорвать на территории России, передает ТАСС.
«Но, слава Богу, этого не случилось, и газопровод успешно работает», – подчеркнул Путин.
Напомним, Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, а также попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». По словам президента России, диверсию на газопроводе планировали совершить украинские спецслужбы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия превратит Турцию в газовый хаб.
Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.