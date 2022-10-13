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В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину
Federalist: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине подтолкнет США к прямому конфликту с Россией
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Любой инцидент с американской знаменитостью станет поводом для США перейти в прямой конфликт с Россией, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.
В своей статье для Federalist она заявила, что таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе «в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, если кому-то из них во время поездки причинят вред, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
Автор считает, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
Ранее читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн.
Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
Американцев ужаснули угрозы экс-советника главы Белого дома в адрес Путина
Агрессивные предупреждения экс-советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес Владимира Путина шокировали американцев
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Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение после угроз бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.
Так, по мнению одного из комментаторов, СМИ должны нести ответственность за распространение «бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей, передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.
Еще один комментатор назвал его трусом и манипулятором, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого.
«Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу», – поделился мнением еще один из читателей.
Другой пользователь добавил, что Болтон уже много лет жаждет войны, только вот он не будет на передовой.
«Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно», – написал пятый комментатор.
Как подытожили читатели, слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме.
Ранее в редакционной статье издания The Wall Street Journal журналисты подвергли критике рассуждения главы страны Джо Байдена о ядерной угрозе, отметив, что у президента есть проблемы с коммуникацией.
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В США объяснили цель публикации данных о роли Украины в убийстве Дугиной
Politico: Данные США об убийстве Дугиной стали предостережением Киеву
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Данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщил источник газеты Politico.
По данным Politico, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти «были возмущены», когда «украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве», передает ТАСС текст статьи газеты.
По словам знакомого с этим вопросом чиновника, обнародование в последние дни информации о заговоре отчасти должно было послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий, указало издание.
5 октября The New York Times сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. В Кремле заявили, что располагают теми же данными о причастности Киева к смерти россиянки.
Напомним, Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
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Эксперты объяснили избирательность Байдена в переговорах с Россией
Политолог Дробницкий: Перед выборами Байдену важно показать сохранение контактов с Россией
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Джо Байден хочет показать перед выборами, что его администрация может решать какие-то насущные вопросы, хотя бы в вопросе обмена заключенными. К такому выводу пришли политологи Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США заявил, что не готов обсуждать Украину с Владимиром Путиным на саммите G20, но открыт к диалогу по баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Байден открыто говорит о том, что ему сейчас не интересно обсуждать с Россией актуальную повестку, связанную с Украиной. США, очевидно, стремятся к эскалации. Но вопросы, связанные с тем же обменом заключенными, обсуждаемы. На этом направлении уже были подвижки – мы помним обмен Ярошенко, есть вероятность обмена Бута», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
Диалог усложняет практически полное отсутствие актуальных тем, продолжил эксперт. «Например, терроризм и зеленая повестка, которые еще недавно были у всех на слуху, ушли далеко на второй, а то и на третий план. Даже ядерное оружие из контекста нераспространения перешло в контекст возможного применения», – заметил он.
Вместе с тем, если возникают темы, которые напрямую задевают американское общество, Байден готов их поднимать в разговоре с Владимиром Путиным, отмечает американист. «В любом случае, даже если наши отношения заморожены, было бы неплохо сохранять диалог хотя бы на уровне обмена арестованными. Это, как минимум, помогло бы нам вернуть своих граждан на родину», – утверждает Дудаков.
В то же время американист Дмитрий Дробницкий считает, что свою роль на предстоящем саммите сыграет и президент Украины Владимир Зеленский, который заявлял о намерении его посетить.
«Поэтому ничего другого ожидать от Байдена не стоило. Мы увидим на саммите некие показательные выступления. И говорить о российском контроле над возвращенными территориями, конечно, там никто не станет», – уверен эксперт.
«Вместе с тем, для американцев тема обмена заключенными все более значима. Поэтому Байден готов обсудить эту тему с Путиным», – замечает собеседник.
«Также американцы обвиняют Байдена в том, что он создал неконтролируемую ситуацию в отношениях с Россией. Об этом говорят не только республиканцы, но и некоторые демократы, лояльные Белому дому. В этой связи Байдену важно показать сохранение с Россией хоть каких-то контактов», – продолжил американист.
«Примечательно, что сам обмен заключенными обычно не принято обсуждать на президентском уровне – для этого есть рабочие группы. Но сейчас важно показать, что администрация способна не только проваливать все подряд и накалять обстановку вплоть до возможного ядерного противостояния, но и решать какие-то насущные вопросы», – заключил Дробницкий.
Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеканала CNN сказал, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали.
Кроме того, он отметил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над возвращенными в ее состав территориями, но открыт к диалогу, если Путин захочет поговорить о судьбе осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.
Американский президент также усомнился в том, что Москва может применить тактическое ядерное оружие. «Я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома. Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Напомним, что в Белом доме уже неоднократно говорили о потенциальном обмене баскетболистки Грайнер, получившей девять лет колонии за провоз наркотиков в Россию, и приговоренного еще в 2020 году к 16 года за шпионаж Пола Уилана. Однако до сих пор это не увенчалось успехом.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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Захарова сравнила позицию США по Украине со сказкой «Волк и семеро козлят»
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Официальный спикер МИД Мария Захарова сочла ложью заявления США о том, что они якобы не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят».
По ее словам, это история про то, как «миролюбивые» США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире – шнобелевская премия мира, передает радио Sputnik.
По итогу Захарова отметила, что действия США – «что-то совершенно нелогичное». «Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне, при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды», – заключила она.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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В США рассказали о «жалких потугах» Байдена в связи с энергокризисом
Журналист Fox News рассказал, как в стремлении возродить ядерное соглашение с Ираном Джо Байден сделал только хуже
Стремление Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях между США и Саудовской Аравией, считает обозреватель Fox News Чак Девор.
По словам журналиста, «жалкие потуги» Байдена возродить совершенно не продуманное ядерное соглашение с Ираном возымели обратный эффект: Саудовская Аравия теперь настроена против США, как следствие, ОПЕК+ приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день, передает РИА «Новости»
При этом Девор отметил, что энергополитика американского президента заставила производителей нефти и природного газа опасаться тратить деньги на увеличение добычи. Однако в это же время жесткие ограничения на привлечение капитала крупными банками постепенно лишают американский нефтегазовый сектор средств, необходимых для бурения новых скважин.
Так, по мнению газеты, высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также опасения по поводу рецессии могут оказать негативное влияние на результаты демократов на выборах в палату представителей США в ноябре.
Накануне стало известно, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с Эр-Риядом, глава Белого дома Джо Байден полагает, что их необходимо изменить.
До этого стало известно, что глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес предложил приостановить продажу вооружений Саудовской Аравии. Во вторник проект о прекращении продаж оружия был внесен в сенат США.
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В новую стратегию нацбезопасности США включили сдерживание России
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В Белом доме опубликована новая стратегия национальной безопасности США, которая включает в себя как цели по защите своих граждан и расширение экономических возможностей США, так и взаимодействие с другими странами, в том числе с Россией.
Так, главными целями названы защита американцев и расширение экономических возможностей США, передает РИА «Новости».
Выделены намерения «эффективно конкурировать» с Китаем и сдерживать «представляющую опасность Россию». Также Китай получил статус «самого серьезного геополитического вызова», а Россия – «актуальной угрозы безопасности Европе».
Обозначена заинтересованность в сохранении мира в Тайваньском проливе, приверженность политике одного Китая.
А в отношениях с Москвой принято решение руководствоваться прагматичным подходом в тех вопросах, где это выгодно. Отмечается, что поведение России в Арктике несет риски непреднамеренного конфликта. Но подчеркивается, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне.
Обозначено стремление снизить риск ядерной войны, а также недопущение применения другими странами ядерного оружия. Целью названа модернизация собственного ядерного вооружения.
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Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике
Пресс-секретарь президента Песков осудил ядерную риторику западных лидеров
Упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия ежедневно выражает сожаление в связи с тем, что западные главы государств – США, европейские – ежедневно упражняются в ядерной риторике. По его словам, это является очень пагубной практикой, провокационной практикой, передает РИА «Новости».
Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет и не принимает, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что российский президент станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение словами Болтона. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне.
США отказались от имени Киева договариваться с Россией о разрешении украинского конфликта
Представитель госдепартамента Прайс: США не будут от имени Киева договариваться с Москвой о разрешении конфликта
США не будут вести с Россией переговоры от лица Украины об урегулировании конфликта, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
В ходе брифинга Прайс заявил, что Вашингтон четко обозначил, что правительство США не берет на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Он подчеркнул, что, если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы прекратить конфликт, Россия и Украина должны воспользоваться ей, при этом США не намерены принимать решения за Киев, передает РИА «Новости».
При этом представитель госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов контактировать на высоком уровне с Москвой по тематике освобождения осужденных в США и России американских и российских граждан.
Напомним, президент США Джо Байден не планирует пока назначать встречу с президентом России Владимиром Путиным, но Вашингтон готов рассмотреть предложения Москвы относительно обмена заключенными, заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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США увеличили инвестиции в военно-промышленное производство ради Украины
В США решили увеличить инвестиции в военно-промышленное производство для помощи Киеву
Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство для того, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе.
По его словам, инвестиции были увеличены для того, чтобы ответить на оборонные запроса Киева и на свои собственные. Он заметил, что США и их союзники по ЕС и НАТО настроены оказывать Украине еще большую помощь после ударов по ее территории, передает ТАСС.
Ранее в Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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В Белом доме заявили об отсутствии планов встречи Байдена и Путина
Белый дом: Байден не будет встречаться с Путиным, но ждет идей по обмену заключенными
Президент США Джо Байден не планирует пока назначать встречу с президентом России Владимиром Путиным, но Вашингтон готов рассмотреть предложения Москвы относительно обмена заключенными, заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, Байден утром заявил, что у него нет намерений встречаться с российским коллегой.
«И он твердо верит, что россиянам следует принять сделанное нами серьезное предложение [об обмене заключенными] или выдвинуть серьезное встречное предложение, чтобы вести переговоры, но добросовестно», передает ТАСС ее слова.
Также она подтвердила продолжающийся диалог между странами по поводу обмена заключенными. Но о подробностях сообщать не стала.
В начале октября власти США выразили готовность рассмотреть «серьезное встречное предложение» России по обмену заключенными, если такое поступит.
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Кремль опроверг слухи о разговоре Путина с Маском
Пресс-секретарь президента Песков: Маск не общался с Путиным перед заявлением по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы состоявшемся разговоре российского лидера Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска перед тем, как предприниматель опубликовал в соцсетях свои предложения по урегулированию на Украине.
Представитель Кремля заявил, что эти сообщения – неправда. Он напомнил, что Путин и Маск общались по телефону полтора года назад, передает РИА «Новости».
Маск со своей стороны также опроверг слухи о якобы недавнем разговоре с Путиным.
Посол Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута
Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута
Посол России в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, посол общался с соотечественником полтора часа.
Как рассказал Антонов журналистам, визитом он показал поддержку Россией соотечественника, он добавил, что в течение полуторачасовой беседы «американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия», сообщает РИА «Новости».
Посол отметил, что Бут находится в хорошем физическом и душевном состоянии.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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Байден: Резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине
Президент США Байден: Резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине
Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях показывает, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине, заяви президент США Джо Байден.
«Ставки в этом конфликт ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.