Названы отказавшиеся голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН страны

РИА «Новости»: Иран, Азербайджан, Венесуэла и семь стран отказались голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН

В голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не стали принимать участие 10 стран, среди которых Иран, Азербайджан, Венесуэла.

Согласно результатам, отказались голосовать представители Азербайджана, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Иран, Экваториальной Гвинеи, Венесуэлы, Туркменистана, Сан-Томе и Принсипи, сообщает РИА «Новости».

Воздержались от голосования Китай, ЦАР, ЮАР, Эритрея, Эфиопия, Индия, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Боливия, и другие страны.

Как написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, не поддалось на давление много влиятельных и населенных стран.

«Китай, Индия, ЮАР, Судан, Пакистан, Эфиопия, Иран, Алжир, Монголия и ряд других, а также наши партнеры по СНГ антироссийский проект не поддержали. За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него», – написал он.

Дипломат указал на то, что из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся, а «оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь».

Как указал дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета».

Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.