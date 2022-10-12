Европе предсказали резкое падение производства автомобилей

Reuters: Энергетический кризис в Европе может сократить производство автомобилей почти на 40%

При самом худшем сценарии энергетический кризис в Европе может сократить производство автомобилей почти на 40%, или более чем на 1 млн автомобилей в квартал до конца 2023 года, прогнозирует работающая в сфере авторынка исследовательская компания S&P Global Mobility.

В отчете под названием «Приближается зима» S&P Global Mobility заявило, что цепочка поставок автомобильной промышленности, уже пострадавшая от пандемии коронавируса и конфликта на Украине, «может столкнуться с серьезным давлением» из-за резкого роста цен на энергоносители или даже отключения электроэнергии, передает Reuters.

«В условиях стремительного роста цен на энергоносители в Европе... суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу неспособности поддерживать свои производственные линии в рабочем состоянии», – говорится в отчете.

По данным аналитиков, затраты на энергоносители при производстве автомобилей уже выросли до 687 евро (667 долларов) – 773 евро за автомобиль, по сравнению с докризисным уровнем в 50 евро, что создает нагрузку, в частности, на мелких поставщиков.

Ожидается, что начиная с этого квартала и до конца 2023 года, объем производства на европейских автосборочных заводах составит от 4 млн до 4,5 млн единиц. Но «с потенциальными ограничениями на коммунальные услуги» это может быть сокращено до 2,75–3 миллионов единиц.

При этом поскольку европейские поставщики экспортируют запчасти по всему миру, это так или иначе повлияет на всех автопроизводителей.

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