В ЕР предложили создать семейные многофункциональные центры в новых регионах

В «Единой России» предложили создать центры для информирования жителей новых регионов о мерах социальной поддержки

Семейные многофункциональные центры могут помочь информировать жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей о мерах социальной поддержки. Создание таких центров закреплено в народной программе «Единой России», сообщила замсекретаря Генсовета ЕР, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

По ее словам, чаще всего люди сталкиваются с проблемой оформления документов. «В некоторых гуманитарных центрах «Единой России» люди буквально вручную переписывают тех, кто приходит за помощью, и формируют базу для получения льгот и пособий», – приводятся слова Кузнецовой на сайте ЕР.

Она отметила, что помочь в решении задачи информирования о мерах социальной поддержки могут семейные многофункциональные центры, создание которых закреплено в народной программе «Единой России».

«Такие системы должны быть обязательны параллельно с мерами законодательного характера. Это позволит маршрутизировать каждый случай», – сказала Кузнецова.

Также будет определен переходный период, на протяжении которого действующие в регионах выплаты будут продолжаться.

Особого внимания, по словам Кузнецовой, требует тема социального обеспечения детей с инвалидностью. «Мы готовы подключаться с общественными приемными партии, чтобы в оперативном порядке можно было предоставлять средства реабилитации. Кому-то специальные слуховые аппараты, кому-то еще что-то нужно. В переходное время возьмем ответственность на себя по сбору данных (об этих детях) в рамках гуманитарной миссии «Единой России», – отметила она.

Также будет проработан вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации и работы сурдопедагогов и коррекционных педагогов в новых субъектах.

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в свою очередь подчеркнул, что уже идет работа над приведением в соответствие профильного законодательства, решением вопросов лицензирования медицинской деятельности, кадрового обеспечения.

«Вопросы информатизации, перехода на ОМС, финансирования мы сейчас прорабатываем в нашем проекте федерального закона. В 2014 году аналогичный трек с Республикой Крым мы уже проходили. Наша задача – повышать уровень доступности и качества медицины и плавная интеграция с нашей нормативной базе», – сказал замминистра.

Еще одно направление – пенсионное законодательство. Главной особенностью его интеграции станет учреждение спецкомиссии по подтверждению стажа, пенсионных прав в отсутствие возможностей подтверждения своих трудовых гарантий. Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования будут работать на территориях новых областей и республик с 1 января 2023 года.

«Будет действовать специальный подход к реализации права на выплаты и поддержку. И в рамках это специального подхода, который позволяет в упрощенном порядке получать эту помощь с учетом трудностей и особенностей территорий, люди смогут в полном объеме получать все меры поддержки», – заключила Кузнецова.