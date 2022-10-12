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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
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Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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В Польше произошла разгерметизация российского нефтепровода «Дружба»
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Компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», по этому участку российская нефть поступает в Германию.
По информации компании, автоматические системы PERN обнаружили повреждение на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка. Уточняется, что по этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.
Поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
На данный момент техслужба компании, а также пожарные и экологический надзор принимают необходимые меры в такой ситуации.
«Транснефть» тем временем получила уведомление Pern об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».
Газета ВЗГЛЯД уже разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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США намерены прекратить продажи оружия Саудовской Аравии
В Сенат США внесли проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии
Проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии внесен в Сенат США, сообщил сенатор Ричард Блюменталь.
В проекте закона утверждается, что документ необходим для обеспечения временного, на один год, приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
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Байден усомнился в намерении Путина применить ядерное оружие на Украине
Российский президент Владимир Путин вряд ли намерен применять тактическое ядерное оружие, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.
Байден заявил в интервью CNN, что сомневается в намерениях российского коллеги задействовать тактическое ядерное оружие, передает ТАСС.
«Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома.
Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Песков: Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ в знак внимания
Песков: Президент Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ в знак внимания
Российский лидер Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну из-за прохладной питерской погоды, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, это было определенным жестом внимания, который показывает обоюдный дружеский настрой руководителей двух стран, передает РИА «Новости».
На кадрах опубликованного в Telegram-канале «Пул №3» ролика видно, что лидер ОАЭ выходит из здания в пальто Путина и затем обменивается с ним долгим дружеским рукопожатием.
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером, подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, а также отметил ожидание стремительного роста объема торгово-экономических отношений.
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Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
Президент Владимир Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» является актом международного терроризма
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Происшествие на «Северных потоках» является актом международного терроризма, в этом не осталось сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, целью теракта стал подрыв энергобезопасности всего континента циничным образом – заблокировать источники дешевой энергии, чтобы лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и вынудить приобретать все это по завышенным ценам, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что сама идея эксплуатации «Северных потоков» не несет никакой политической подоплеки. Поэтому, как отметил президент, судьбу этого коммерческого проекта должны решать совместно Россия и ее партнеры.
При этом глава государства заверил, что страна готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.
Говоря о диверсии на «Северных потоках», российский лидер заявил, что за произошедшим стоит тот, кто стремится разорвать связи России и Европы.
Согласно оценкам экспертов, убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году превысят 300 млрд евро. Как отметил Путин, это составляет около 2% ВВП еврозоны.
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
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В США намерены продолжать продажу нефти из резерва для снижения цены
Минэнерго США заявило о готовности продолжать продажу стратегических запасов нефти в предстоящие месяцы
США готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегического резерва в предстоящие месяцы, сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
По его словам, недавно США объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, что должно оказать давление на рынок, направленное на снижение цен, и намерены делать это и впредь, пока не цели не будут достигнуты, передает ТАСС.
Так он прокомментировал решение ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.
Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
Президент ОАЭ подтвердил Путину готовность посредничества на переговорах Москвы и Киева
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бел Заид Аль Нахайян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, сообщают эмиратские СМИ.
В ходе встречи Путин заявил, что Москва ценит усилия ОАЭ по готовности продолжать посреднические действия, передает ТАСС со ссылкой на агентство BAM.
Президент ОАЭ сообщил российскому коллеге «о позиции украинской стороны по ряду вопросов».
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером.
Путин заявил о надежде на снижение опасной риторики вокруг атомной деятельности
Президент России Владимир Путин видит опасную политизацию вокруг атомной деятельности
Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишне опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», – сказал глава государства на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.
Путин добавил, что «мы очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счет снижать и превратить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене».
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Гросси во время предстоящих поездок в Киев и Москву проведет консультации в связи с указом президента России Владимира Путина о переходе Запорожской АЭС в федеральную собственность.
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Кремль раскритиковал Запад за упражнения в ядерной риторике
Пресс-секретарь президента Песков осудил ядерную риторику западных лидеров
Упражнения западных лидеров в ядерной риторике являются пагубной и провокационной практикой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Россия ежедневно выражает сожаление в связи с тем, что западные главы государств – США, европейские – ежедневно упражняются в ядерной риторике. По его словам, это является очень пагубной практикой, провокационной практикой, передает РИА «Новости».
Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет и не принимает, подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, бывший советник главы Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что российский президент станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение словами Болтона. В Кремле подчеркивали, что безопасность президента Путина обеспечивается на должном уровне.
Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию
Президент Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, создав крупнейший хаб
Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, утраченный объем транзита в Балтийском море можно было бы переместить в регион Черного моря, сделав его основным маршрутом поставки российского топлива. Подобное решение будет целесообразным и безопасным, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
В Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Нефть подешевела на рисках рецессии
Мировые цены на нефть снизились на опасениях вокруг спроса
Мировые цены на нефть в среду начали снижаться из-за опасений по поводу снижения спроса на сырье на фоне мировой рецессии.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent на 8.36 снизилась на 0,55%, достигнув 93,77 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,76%, до 88,67 доллара, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что стоимость нефти снижается по ряду причин, и одной из них является ухудшение Международным валютным фондом (МВФ) прогноза по росту мировой экономики. МВФ полагает, что в 2023 году этот рост замедлится до 2,7% (ранее считалось, что он составит 2,9%). Более того, прогноз роста ВВП США в 2022 году снижен до 1,6% (с 2,3%), а роста ВВП Китая – до 3,2% (с 3,3%).
Негативное влияние на котировки оказывают также сохраняющиеся коронавирусные ограничения в Китае и перспективы резкого повышения ставки Федрезервом США.
Путин назвал виновных в росте цен на энергию на Западе
Президент Владимир Путин заявил, что именно политика Запада привела к повышению цен на энергию, а не СВО на Украине
Если рост цен на электроэнергию в странах Запада продолжится, то Запад будет вынужден печатать деньги, как это было в прошлые годы, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в росте цен на энергию виновата не спецоперация России на Украине, а политика Запада, передает РИА «Новости».
Путин пояснил, что из-за роста цен на энергоресурсы в три раза по цепочке раскачивается инфляция
По прогнозам российского лидера, спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки в 300 млрд евро.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия близка к обнулению поставок газа в ЕС.
Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией
Президент Путин предложил Западу не отказываться от сотрудничества с Россией
Западу не нужно отказываться от сотрудничества с Россией, заявил президент Владимир Путин.
Он добавил, что Россия продает по рыночным ценам – Запад может купить.
«Мы готовы у вас покупать, вы же не продаете. Дефицит растет... Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и все», – передает РИА «Новости» объяснение Путина.
Российский лидер заявил, что Москва готова поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, он добавил, что теперь мяч на их стороне.
«Ее (уцелевшей нитки «Северного потока») мощность – 27,5 млрд кубических метров в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова», – сказал Путин, предложив Европе открыть кран.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
Путин: Запад нашел крайнего в сокращении добычи нефти
Президент Владимир Путин заявил, что на Западе «крайним» в решении о сокращении добычи нефти сделали ОПЕК+
ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти в целях балансировки мирового рынка, однако организацию сделали крайней, заявил президент Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Он задался вопросом, при чем здесь решение ОПЕК+? «Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего – ОПЕК+, при чем здесь это?» – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства отметил, что своими возмущениями Запад прикрывает собственные ошибки.
Он подчеркнул, что Евросоюз только усугубляет ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на российскую нефть.
Путин пояснил, что координация по ОПЕК+ продолжится для предсказуемости рынка, этот вопрос он назвал основным. Путин добавил, что принципиальная позиция России заключается в том, что стабильность, сбалансированность энергетических рынков и безопасное будущее народов можно обеспечить только совместными усилиями, «в открытом, честном диалоге, на принципах солидарной ответственности и учета национальных интересов друг друга».
Такой диалог, по словам Путина, должен был налажен с партнерами по соглашению ОПЕК+.
Президент подчеркнул, что договоренности в рамках соглашения учитывают прежде всего динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные программы нефтяной отрасли, которые, как уже сказал, объективно недофинансированы.
Ранее в Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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