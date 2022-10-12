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Песков: Вопрос денацификации Украины стал еще актуальнее
Пресс-секретарь президента Песков: Денацификация и демилитаризация Украины стали актуальнее
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Цели специальной военной операции, поставленные в феврале, остаются прежними, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, вопросы денацификации и демилитаризации Украины стали только актуальнее.
Представитель Кремля сослался на выступление президента Владимира Путина 24 февраля 2022 года, в котором были обозначены цели СВО, передает ТАСС.
Актуальность этих целей только повышается на фоне действий украинского режима, добавил Песков.
Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека. По данным ФСБ, организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
Кроме того, во вторник ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов: на транспортно-логистическом терминале в Брянске, а также в Московском регионе. Оба теракта готовились Украиной.
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СМИ: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы две фуры
«Комсомольская правда»: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика
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В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика, в организации теракта, помимо Украины, могли участвовать и другие иностранные спецслужбы, сообщила «Комсомольская правда».
По информации сайта KP.RU, в подготовке теракта были задействованы два большегрузных автомобиля. Схема доставки была такова. Груз – 22 поддона пленки по девять рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу (американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp – прим. ВЗГЛЯД), сообщает «Комсомольская правда».
По имеющимся у издания сведениям, из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, направляющихся в Россию. Затем, по имеющимся у издания данным, машина въехала на территорию России через КПП Верхний Ларс, далее в городе Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.
«Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит, в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы», – говорится в статье.
«Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщается в материале.
В минувшую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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Названы сроки устранения повреждений опор Крымского моста
Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил об устранении повреждений опор Крымского моста до конца недели
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Повреждение опоры Крымского моста планируется устранить к концу недели, работа по анализу тяжести повреждений еще продолжается, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями.
Хуснуллин рассказал, что водолазы все еще проверяют опоры моста, передает РИА «Новости». По его словам, в результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Он подчеркнул, что предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели.
Хуснуллин также сообщил, что металлоконструкции для Крымского моста начнут поставлять уже к концу недели.
Он уточнил, что ведется обследование железнодорожного полотна Крымского моста, предварительно, есть необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. Вице-премьер отметил, что на доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют.
После доклада вице-премьера Марата Хуснуллина Мишустин отметил, что Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. По его словам, необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки, пишет ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно.
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Власти Винницкой области Украины заявили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, сообщил глава региона Сергей Борзов.
По его словам, все службы работают, передает РИА «Новости».
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту
ФСБ: Теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов
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Теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Федеральная служба безопасности задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.
В ФСБ добавили, что в настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе) от 2 августа 2022 года. Отмечается, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению, были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва).
На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
7 октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злобы Владимира Васильевича (1987 г. р.) и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира (1971 г. р.), который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 года в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв, сообщает ФСБ.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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ФСБ показала видео подготовки украинской разведкой теракта на Крымском мосту
ФСБ показала фото- и видеоматериалы о подготовке украинской разведкой теракта на Крымском мосту
Федеральная служба безопасности опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как разведка Украины готовила взрыв на Крымском мосту.
Видео размещено в Telegram-канале. На кадрах видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона.
Кроме того, ФСБ опубликовала фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза, передает РИА «Новости».
ФСБ установила, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе.
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Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста
Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил о запуске движения по двум автомобильным полосам Крымского моста
Движение по двум автомобильным полосам Крымского моста запущено, там налажено освещение и нанесена новая разметка, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В своем Telegram-канале Хуснуллин написал, что до этого мост работал в реверсивном режиме.
Он также отметил, что на автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждение, теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее.
Вице-премьер уточнил, что обследование поврежденной части моста еще продолжается.
Он поблагодарил строителей, которые работают круглосуточно, и всех специалистов силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение по автомобильной части Крымского моста пока будет доступно только для легковых автомобилей.
Экс-посол Франции в РФ обвинил Киев в попытке втянуть НАТО в конфликт
Экс-посол Франции в России Бланшмезон: Терактом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт на Украине
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Действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт, выразил мнение бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон.
По мнению французского дипломата, данный шаг Киева можно рассматривать как провокацию, как попытку подтолкнуть Россию к жестким действиям, «выходящим за грань». Однако, как отметил Бланшмезон, президент РФ Владимир Путин «ответил в относительно умеренном ключе». Он напомнил, что в СМИ активно циркулировали предположения о якобы возможном применении Россией ядерного оружия, передает ТАСС.
По словам французского дипломата, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие шаги, «которые бы вынудили страны Запада вмешаться». Бланшмезон выразил уверенность, что Зеленский не может добиться военных успехов без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну.
Он добавил, что поставки вооружений Украине и другая военная помощь не должны перерастать в прямое вовлечение Запада в конфликт с Россией. Бланшмезон также считает, что реакция Москвы на теракт не совпала с ожиданиями Киева, поскольку в ответ Запад может лишь пообещать новые поставки оружия и санкции. «Но что могут санкции? Они никак не повлияют на соотношение сил», – сказал дипломат в эфире телеканала BFM.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ракетные удары России по территории Украины. В тот же день премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала созвать саммит НАТО после ракетных ударов России по Украине.
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Над Крымским мостом появилась надпись «Мы вместе»
В небе над Крымским мостом квадрокоптеры выстроились в надпись «Мы вместе»
Пользователи соцсетей публикуют кадры Крымского моста, в небе на которым квадрокоптеры выстроились в надпись «Мы вместе».
Кадры появившейся над Крымским мостом надписи появились в Сети.
В прошлую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузовика, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода от материка к полуострову. Авторами подрыва являются спецслужбы Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Сенатор Климов: Организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Буданов должен быть ликвидирован
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Тот факт, что оружие для совершения теракта на Крымском мосту было отправлено из порта Одессы, является грубейшим нарушением «зерновой сделки», а глава ГУР МО Украины Буданов после организации такого теракта должен быть ликвидирован. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов, комментируя подробности организации теракта, опубликованные ФСБ.
«Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Также необходимо установить, каким образом грузовик с взрывчаткой сперва прошел КПП «Верхний Ларс», а затем прошел досмотр перед въездом на Крымский мост. Это была халатность или коррупция? Вопросов крайне много, но сейчас необходимо придерживаться определенного порядка расследования и не делать поспешных заявлений», – отметил Климов.
«Вместе с тем мы видим грубейшее нарушение «зерновой сделки». Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения», – заявил он.
«Вместе с тем нарушением «зерновой сделки» также является то, что большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые. Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки», – убежден собеседник.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
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Аксенов заявил об открытии автомобильной части Крымского моста для легковых автомобилей
Глава Крыма Аксенов сообщил об открытии автомобильной части Крымского моста для легковушек
Движение по автомобильной части Крымского моста пока будет доступно только для легковых автомобилей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов написал, что до особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. При этом отмечается, что железнодорожное сообщение будет работать в штатном режиме, а перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом.
Ранее сообщалось, что с момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тыс. пассажиров.
Власти Крыма анонсировали запуск парома для большегрузов
Врио министра транспорта Крыма Лукашенко: Паром для перевозки большегрузов начнет работу в воскресенье
Паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта начнет курсировать между Крымом и Кубанью в воскресенье, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По словам Лукашенко, с 9 октября начнет работу паром большого класса «Лаврентий», который будет перевозить большегрузный транспорт, в том числе автопоезда, передает ТАСС.
По его словам, в приоритетном порядке на паром будут пропускать рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики с лекарствами и продуктами.
Также врио министра напомнил, что уже работает паром «Керченский-2», в ближайшее время планируется запуск еще одного малотоннажного парома – «Ейск».
Лукашенко рассказал также, что с субботы через Керченскую паромную переправу перевезли порядка 100 «Газелей» и 653 пассажира.
Ранее в воскресенье сообщалось, что пассажирские автобусы в приоритетном порядке заезжают в зону таможенного контроля для погрузки на паромы, курсирующие через Керченский пролив.
Аксенов назвал ожидаемую дату восстановления грузового сообщения по Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов заявил, что грузовое сообщение на Крымском мосту могут возобновить к 16 октября
Движение грузовиков по Крымскому мосту планируется восстановить к 16 октября, восстановительные работы могут быть закончены в течение полутора месяцев, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».
Он добавил, что за два-три дня планируется «растянуть ситуацию» с фурами, и все будет «штатно, как в мирной жизни».
«Мы полагаем, что к 16 числу возможно восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту», – приводит слова Аксенова ТАСС.
Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
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«Почта России» предупредила о задержках доставки корреспонденции в Крым
«Почта России» сообщила о задержках в доставке корреспонденции в Крым из-за перебоев в логистике с полуостровом
Почтовые отправления в Крым могут доставляться с задержкой, сообщила «Почта России».
В пресс-службе почтового оператора отметили, что совместно с «Почтой» Крыма обеспечивается почтовый обмен с полуостровом с учетом имеющихся логистических возможностей, но возможна задержка в доставке отправлений, передает РИА «Новости».
Напомним, 8 сентября на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту планируется восстановить к 16 октября, восстановительные работы могут быть закончены в течение полутора месяцев.
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Волонтеры #МЫВМЕСТЕ развернули штаб на месте паромной переправы в Крыму
Волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Крыму раздают воду и продовольствие, а также помогают гражданам в передвижении.
На данный момент на месте паромной переправы находятся 39 волонтеров. В ближайшее время штаб будет усилен: еще 50 волонтеров из Краснодарского края отправятся на место происшествия, чтобы помочь в организации реверсивного движения из Темрюкского, Крымского, Славянского районов и Анапы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев отметил, что в Керчь уже отправили фуру с гуманитарной помощью из Ростова. По его словам, завтра там будет развернут полевой лагерь #МЫВМЕСТЕ, где желающие переправиться смогут временно разместиться, ожидая очереди.
В воскресенье в пресс-службе Минтранса России сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту идет по графику, пригородное пассажирское движение через мост восстановят в 19:00.
В Росморречфлоте пообещали дополнительные паромы в Керченском проливе
Росморречфлот анонсировал выход на линию в Керченском проливе двух дополнительных паромов на следующей неделе
Выход на линию двух дополнительных автомобильно-пассажирских паромов для перевозок через Керченский пролив планируется на следующей неделе. Третий ожидается в понедельник, четвертый – в конце недели, говорится в сообщении Росморречфлота.
Как сообщили в Росморречфлоте, для перевозок через Керченский пролив в понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели – четвертого, передает ТАСС.
По данным Росморречфлота, к вечеру воскресенья через Керченский пролив было перевезено около 1,5 тыс. человек и 160 грузовиков. В морском агентстве подчеркнули, что переправа через Керченский пролив работает круглосуточно.
«Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. Масштабы перевозок будут расширяться», – заверили в Росморречфлоте.
Ранее в воскресенье состоялся первый рейс через Керченский пролив парома «Лаврентий» с большегрузами.