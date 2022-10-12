Песков: Вопрос денацификации Украины стал еще актуальнее

СМИ: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы две фуры

«Комсомольская правда»: В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика

В подготовке теракта на Крымском мосту были задействованы два грузовика, в организации теракта, помимо Украины, могли участвовать и другие иностранные спецслужбы, сообщила «Комсомольская правда».

По информации сайта KP.RU, в подготовке теракта были задействованы два большегрузных автомобиля. Схема доставки была такова. Груз – 22 поддона пленки по девять рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу (американский сервис обмена сообщениями и голосовой связи WhatsApp – прим. ВЗГЛЯД), сообщает «Комсомольская правда».

По имеющимся у издания сведениям, из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут дальнобойщиков, направляющихся в Россию. Затем, по имеющимся у издания данным, машина въехала на территорию России через КПП Верхний Ларс, далее в городе Армавире поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.

«Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно. И сделано это было в Болгарии. А значит, в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы», – говорится в статье.

«Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщается в материале.

В минувшую субботу на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв грузового автомобиля, в результате частично обрушились два пролета мостового перехода по ходу движения транспорта с материка к полуострову. Как заявил президент России Владимир Путин, авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД