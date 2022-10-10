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Эрдоган: Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму из-за энергокризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган: Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут
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Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму в связи с энергетическим кризисом, заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, данные по инфляции бросают вызов всем, включая страны Запада. Турецкий лидер отметил также, что опасения по поводу продовольственной и энергетической безопасности растут, передает ТАСС. По его словам, в Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. На это Эрдоган сказал, что у Турции нет такой проблемы.
Ранее Эрдоган предупредил о серьезных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок российского газа.
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Washington Times: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Члены палаты представителей США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд подготовили проект «Закона о напряженном партнерстве», документ стал ответом на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, пишет издание Washington Times.
Сообщается, что документ предлагает вывести находящиеся в Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы США, а также системы противовоздушной обороны. В состав ПВО входят комплексы Patriot и THAAD, всего в этих странах несколько тысяч человек в составе группировки американских войск. Также США занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран на своей территории, сообщает издание «Прайм».
Парламентарии также отметили в заявлении, что резкое снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравии и ОАЭ являются враждебный актом в отношении США. По мнению членов палаты представителей, сложившаяся ситуация – сигнал о поддержке России в ее действиях на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация государства рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).
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Mirror: Британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
Mirror: Британский миллиардер Кодвелл отказался отапливать дом назло Путину
Газета Mirror рассказала, что британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин получил «меньше долларов».
Как сообщает издание, Кодвелл знает, что в Британии топливный кризис, люди беспокоятся о том, чтобы использовать меньше энергоносителей, поэтому он планирует отапливать одну комнату, где будет жить, а остальные помещения будут холодными, сообщает РИА «Новости».
По мнению миллиардера, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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Турция заявила о стремлении новой России в новом мире к новой сделке с Западом
Представитель президента Турции Калын счел вероятным возобновление переговоров между Россией и Украиной
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Скорее всего, переговоры между Россией и Украиной в какой-то момент возобновятся, но Москва стремится заключить новую сделку с Западом, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Частично это касается Украины, несомненно», – признал Калын, но отметил, что речь идет о договоренностях России и Запада, необходимость в которых возникла в «новом мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Как заявил Калын, Москва стремится к новым соглашениям, так как старые, заключенные после холодной войны, не отвечают нынешнему состоянию Россию. Калын сказал, что существуют «новая Россия» и «новая действительность», а потому в Москве хотят заключить новую сделку. Калын заявил, что глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.
Напомним, кывший канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что без России нельзя рассчитывать на прочный мир в Европе. Тем временем украинские власти заявили о «невозможности переговоров» с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Киев пошел на такой шаг по указке Запада.
Норвегию обвинили в обогащении на конфликте вокруг Украины
Обозреватель Washington Post Раухала отметила «неприличное» обогащение Норвегии на ЕС из-за ситуации на Украине
Норвегия в связи с конфликтом вокруг Украины неприлично и агрессивно обогащается за счет ЕС, заявила обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.
На фоне разрастающегося энергетического кризиса Норвегия занимает все более важное место в топливной безопасности Европы. В 2022 году страна получит от нефтяного сектора 109 млрд долларов, то есть на 82 млрд больше, чем в 2021 году. Деньги направят в суверенный фонд национального благосостояния, где скопилось уже более 1 трлн долларов. Сама Норвегия отвергает обвинения в спекуляциях и заявляет, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере считает, что для борьбы с последствиями энергокризиса не следует вводить лимит цен на газ, нужно перейти к заключению долгосрочных контрактов.
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Цена нефти марки Brent превысила 97 долларов за баррель
Нефть марки Brent торгуется выше 97 долларов за баррель впервые с конца августа
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2022 года на лондонской бирже ICE составила 97 долларов за баррель впервые с 31 августа 2022 года, следует из данных торгов.
Согласно данным биржи, вечером 7 октября стоимость Brent росла на 2,76%, до 97,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
К 17.57 Brent ускорила рост, достигнув 97,23 доллара за баррель (+2,98%). В это же время фьючерс на нефть марки WTI поднимается на 3,38% – до 91,44 доллара за баррель.
Напомним, в среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года.
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Минфин США объяснил механизм по «сокращению доходов России»
США не требуют, чтобы Россия продавала нефть по ценам ниже установленного странами Запада потолка, но ей придется пользоваться альтернативными сервисами для обслуживания торговли, заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо подчеркнул, что Россия, договорившись с покупателями, может выйти из установленного ценового коридора, но сопутствующие услуги окажутся дороже. По мнению Вашингтона, покупатели поймут, что есть ценовой потолок и станут договариваться с Россией о более низких ценах. Это, как заявил Адейемо, приведет к достижению цели США – «сокращению доходов России», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Policy.
При этом США, по словам замминистра, стремятся создать как можно больше возможностей для попадания российской нефти на рынок. Адейемо сказал, что потолок цен даст России возможность пользоваться услугами стран G7 в техобслуживании и страховке нефтетанкеров, пока она соблюдает ограничения.
Напомним, восьмой пакет европейских санкций против России включает в себя потолок цен на нефть. Планируется, что ЕС запретит техническое обслуживание и страховку судов третьих стран, если те будут заниматься перевозкой российской нефти при цене на топливо выше лимита.
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Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин
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Решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден выступил на заводе Volvo Group в Мэриленде. Согласно данным на сайте компании, крупным акционером Volvo Group является китайская автомобильная компания Geely, передает ТАСС.
Он заявил, что республиканцы «отнимут исторические победы», которых удалось добиться, если одержат победу на промежуточных ноябрьских выборов в США. По его словам, «стоимость потребительской корзины будет расти, а не снижаться». Как заявил президент США, он понимает, что цены на продукты растут. Байден сказал, что ему удалось снизить цену на бензин более чем на 1,6 доллара за галлон, но она постепенно повышается. По версии Байдена, это происходит «из-за того, что только что сделали Россиия и Саудовская Аравия». Также он заявил, что будут расти цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику.
«Где написано, что Америка больше не может быть ведущим производителем в мире? – сказал он. – По всей Америке мы доказываем, что «Сделано в США» – это не просто слоган, это реальность. Мы доказываем, что наши лучшие дни впереди, а не позади».
Напомним, в ОПЕК+ приняли решение о самом резком сокращении добычи нефти с начала пандемии коронавируса – на 2 млн баррелей в день. СМИ на Западе полагают, что такое решение свидетельствует о провале внешней политики США.
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Турция решила организовать переговоры России и США по Украине
На переговоры по Украине Турция решила пригласить Россию, США, Францию, Германию и Британию
Турция планирует организовать переговоры России, США, Франции, Германии и Британии по Украине соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.
В публикации говорится, что план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам. При этом, как пишет издание, влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции, передает РИА «Новости».
«Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога. Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что нужно прийти к миру без применения тактического ядерного оружия», – говорится в публикации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Путина в готовности внести вклад для мира на Украине.
До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В США обвинили Саудовскую Аравию в помощи России с проведением СВО
The Washington Post: Саудовская Аравия помогает России в проведении спецоперации на Украине сокращением добычи нефти
Американское издание The Washington Post выступило с утверждением, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.
По версии американского издания, участие Саудовской Аравии и стран Персидского залива в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти играет на руку России, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы, передает РИА «Новости».
Как считает автор материала, политика Саудовской Аравии и стран Персидского залива не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им введение потолка цен на экспорт российской нефти в декабре. Как утверждается в публикации, все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине.
Авторы материла считают, что решение членов ОПЕК+ говорит об их уклоне в сторону Москвы. В то же время, по их мнению, президент США Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.
«Это (соглашение) провал внешней политики президента Байдена и нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах», – считает автор статьи.
Накануне американское издание The Washington Times сообщило, что Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+. По сведениям издания, в Палате представителей Конгресса США предложили вывести из Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы Соединенных Штатов, а также системы противовоздушной обороны.
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Эрдоган предупредил о значительных трудностях стран Европы зимой
Президент Турции Эрдоган предупредил о значительных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок газа из России
Странам Европы зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.
По словам Эрдогана, которого цитирует Anadolu, страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, передает РИА «Новости».
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» – отметил президент Турции. При этом он предположил, что у Турции этой зимой не возникнет проблем с энергоресурсами.
Напомним, в прошлый четверг стало известно, что страны Европы предложили Еврокомиссии создать «динамический коридор цен» на газ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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На АЗС во Франции выросли длинные очереди за топливом
The Guardian: На АЗС во Франции выросли длинные очереди за топливом
Во Франции в воскресенье выросли длинные очереди на заправках. Это произошло из-за того, что совокупный объем топлива, производимый французскими НПЗ, за последние две недели сократился более чем на 60%.
Как сообщает британская The Guardian, причиной очередей на АЗС во Франции стали забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов, которыми управляют такие нефтегиганты, как TotalEnergies и ExxonMobil.
Левый профсоюз CGT Union, который возглавляет забастовку на НПЗ Франции, требует повышение зарплаты на фоне экономического кризиса и роста стоимости жизни в Западной Европе. Кроме того, профсоюзы претендуют на долю от сверхприбылей компаний от заоблачных цен на энергоносители.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы этой зимой.
Греция пригрозила Турции санкциями ЕС за экспорт в Россию
Премьер Греции Мицотакис пригрозил Турции наказанием со стороны ЕС в случае экспорта санкционной продукции в Россию
Юридические лица в Турции могут попасть под санкции со стороны Евросоюза, если их поймают на экспорте в Россию европейской продукции, в отношении которой действуют соответствующие ограничения, заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.
Мицотакис сказал, что у Европейского совета есть основа для санкций против Турции, если та нарушит красные линии. По его словам, восьмой пакет санкций против России подразумевает, что санкции могут быть введены и против турецких юридических лиц, если те нарушат ограничения ЕС «путем экспорта европейской продукции» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ekathimerini.
В августе сообщалось, что некоторые страны ЕС потребовали от Анкары объяснений в связи с увеличением российско-турецкого товарооборота. Как следует из турецкой статистики, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль выросли на 642 млн долларов больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году.
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Саудовская Аравия отвергла обвинения в желании навредить США
Глава МИД Саудовской Аравии аль-Джубейр отверг обвинения в использовании нефти как оружия против США
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Эр-Рияд не использует нефть в качестве оружия против США, добычу решено снизить в интересах мировой экономики, заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Аль-Джубейр подчеркнул, что его страна не политизирует решения, касающиеся нефти. Он заявил, что «нефть – это не оружие, не истребитель и не танк», из нее «нельзя стрелять». Как отметил министр, нефть является товаром, который важен для мировой экономики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Он отверг предположения о том, что Саудовская Аравия поддержала снижение добычи, «чтобы навредить США или из каких-либо политических соображений». Аль-Джубейр сказал, что такое решение требовалось для стабильности на рынке нефти, предпринятые меры должны не допустить его краха в условиях замедления экономики в мире.
Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Западные СМИ заявили, что такой шаг подрывает усилия президента США Джо Байдена и заставляет сомневаться в способности Вашингтона оказать давление на Россию.
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Во Франции возобновились забастовки на объектах компаний TotalEnergies и ExxonMobil
Забастовки снова начались на французских объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil
Во Франции на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil начались забастовки, сообщают СМИ со ссылкой на профсоюз CGT.
Отмечается, три из шести нефтеперерабатывающих заводов во Франции все еще не работали: крупнейший НПЗ TotalEnergies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil.
«У нас около 70% забастовщиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя CGT в ExxonMobil.
Напомним, на прошлой неделе профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год из-за высокой инфляции.