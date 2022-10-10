Эрдоган: Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму из-за энергокризиса

В Китае предрекли конец гегемонии США

Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии

Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.

Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».

Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.

В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.

«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.

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