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Эрдоган предупредил о значительных трудностях стран Европы зимой
Президент Турции Эрдоган предупредил о значительных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок газа из России
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Странам Европы зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.
По словам Эрдогана, которого цитирует Anadolu, страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, передает РИА «Новости».
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» – отметил президент Турции. При этом он предположил, что у Турции этой зимой не возникнет проблем с энергоресурсами.
Напомним, в прошлый четверг стало известно, что страны Европы предложили Еврокомиссии создать «динамический коридор цен» на газ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Daily Mail: Британия испугалась минирования Россией трубопроводов
Daily Mail сообщила о решении властей Британии проверить, не установила ли Россия мины на трубопроводы
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Правительство Великобритании попросило ВМС страны обследовать критически важные трубопроводы и кабели, власти опасаются, что Россия установила дистанционные мины, заявил источник в британском правительстве.
Источник Daily Mail сообщил, что власти следят за расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». «Была ли это непосредственная атака? Или мины были установлены заранее, и их взорвали дистанционно?» – сказал источник. По его словам, если мины взорвали дистанционно, то встает вопрос о том, где еще могли установить взрывные устройства. При этом источник заявил, что Великобритания в течение нескольких лет наблюдала якобы подозрительную активность российских подлодок у британской подводной инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Напомним, в Службе безопасности Швеции сообщили, что расследование на месте взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» завершено. Швеция по итогам расследования заявила о «вопиющей диверсии». Москва также считает случившееся актом государственного терроризма. При этом ни Газпром, ни оператора «Северного потока» Nord Stream не допустили к расследованию.
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Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
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На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
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Mirror: Британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
Mirror: Британский миллиардер Кодвелл отказался отапливать дом назло Путину
Газета Mirror рассказала, что британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин получил «меньше долларов».
Как сообщает издание, Кодвелл знает, что в Британии топливный кризис, люди беспокоятся о том, чтобы использовать меньше энергоносителей, поэтому он планирует отапливать одну комнату, где будет жить, а остальные помещения будут холодными, сообщает РИА «Новости».
По мнению миллиардера, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
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В Польше предложили начать раздел замороженных активов России
Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
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Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».
«Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны.
Турция заявила о стремлении новой России в новом мире к новой сделке с Западом
Представитель президента Турции Калын счел вероятным возобновление переговоров между Россией и Украиной
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Скорее всего, переговоры между Россией и Украиной в какой-то момент возобновятся, но Москва стремится заключить новую сделку с Западом, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Частично это касается Украины, несомненно», – признал Калын, но отметил, что речь идет о договоренностях России и Запада, необходимость в которых возникла в «новом мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Как заявил Калын, Москва стремится к новым соглашениям, так как старые, заключенные после холодной войны, не отвечают нынешнему состоянию Россию. Калын сказал, что существуют «новая Россия» и «новая действительность», а потому в Москве хотят заключить новую сделку. Калын заявил, что глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.
Напомним, кывший канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что без России нельзя рассчитывать на прочный мир в Европе. Тем временем украинские власти заявили о «невозможности переговоров» с президентом России Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Киев пошел на такой шаг по указке Запада.
Премьер Эстонии пожаловалась на «усталость от войны»
Европейским странам все сложнее сохранять единую позицию в вопросе санкций против России, заявила глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Каллас связывает это с «усталостью от войны», а также ростом внутриполитических проблем. Кроме того, по ее словам, новые санкции становится сложнее вводить, поскольку осталось немного сфер, где их еще можно применить. «Это создает проблему», – приводит слова премьера ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, ЕС принял новый пакет санкций против России, который начал действовать с пятницы. В частности, восьмой пакет санкций предусматривает лимит цен на российскую нефть.
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Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины
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Евросоюз намерен в центрах подготовки военных для ВСУ, которые будут находиться в Германии и Польше, обучить до 15 тыс. украинских военнослужащих, пишет Welt am Sonntag (WamS) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС и соответствующие резолюции.
По информации издания, согласно решению, принятому в рамках «Комитета по политике и безопасности» (PSK), должны быть быстро созданы соответствующие модули и структуры для обучения. Цель заключается в том, чтобы Украина могла «самостоятельно вести боевые действия по защите территориальной целостности и суверенитета», сообщает газета. В будущем число обучающихся может быть увеличено до 15 тыс. человек и более, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Мандат на проведение учебной миссии будет действовать первоначально в течение двух лет.
Отмечается, что в Польше украинских военных будут обучать защите от химического, биологического и ядерного оружия, медицинской помощи, борьбе с кибератаками. Также программа предусматривает обучение военной логистике, ремонту оружия, ведению боевых действий в городских условиях, вопросы организации противовоздушной обороны и размещения артиллерии.
Издание добавило, что в Германии специальные учебные подразделения будут учить разминированию или тактике ведения войны. Курсы для украинских военных будут организованы и в других странах ЕС. По информации WamS, решение о развертывании новой учебной миссии должны принять министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге 17 октября.
В пятницу руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
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New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.
Глава итальянской Eni заявил о тяжелой зиме 2023-2024 годов
Глава нефтегазовой группы Eni Дескальци предупредил о тяжелой зиме 2023-2024 годов
Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем наступающая зима 2022/2023 годов.
«Все смотрят на грядущую зиму, но тяжелее будет зима 2023/2024 годов, если Италия не укрепит свою инфраструктуру. Необходимо больше объемов для хранения, больше регазификаторов (терминалов по переработке СПГ)», – передает РИА «Новости» слова Дескальци.
Он добавил, что энергетическая система требует избыточности, так как любое происшествие обернется «отдышкой».
Глава Eni добавил, что снижение цен на газ объясняется в том числе падением доли поставок российского газа, который в Европе составляет теперь 9% объема.
Ранее сообщалось, что Газпрому и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, его транспорт через Австрию возобновляется.
Турция решила организовать переговоры России и США по Украине
На переговоры по Украине Турция решила пригласить Россию, США, Францию, Германию и Британию
Турция планирует организовать переговоры России, США, Франции, Германии и Британии по Украине соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.
В публикации говорится, что план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам. При этом, как пишет издание, влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции, передает РИА «Новости».
«Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога. Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что нужно прийти к миру без применения тактического ядерного оружия», – говорится в публикации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Путина в готовности внести вклад для мира на Украине.
До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Вучич раскрыл, чего хочет Запад в обмен на вступление Сербии в ЕС
Президент Сербии Вучич: Запад предлагает Белграду быстрое вступление в ЕС в обмен на признание Косово
Страны Запада предложили Сербии ускорение евроинтеграции и экономические выгоды, если Белград согласится на членство самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич.
Представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагал допущение самопровозглашенного Косово в международные организации, но Вучич отклонил предложение. В обращении к гражданам в субботу он заявил, что ожидает в ближайшее время попыток провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить вопрос о членстве Косово в ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, Сербия, по предложению Запада, могла бы получить «вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду». «Я ответил, что для Сербии по Конституции и не только по Конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», – указал сербский лидер.
Он заявил также, что власти Сербии не будут вводить санкции против России, так как это не отвечает интересам республики. «В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было», – отметил Вучич.
Также он рассказал, как президент США Билл Клинтон требовал от Венгрии напасть на Сербию по суше с севера во время агрессии НАТО в 1999 году.
Греция пригрозила Турции санкциями ЕС за экспорт в Россию
Премьер Греции Мицотакис пригрозил Турции наказанием со стороны ЕС в случае экспорта санкционной продукции в Россию
Юридические лица в Турции могут попасть под санкции со стороны Евросоюза, если их поймают на экспорте в Россию европейской продукции, в отношении которой действуют соответствующие ограничения, заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.
Мицотакис сказал, что у Европейского совета есть основа для санкций против Турции, если та нарушит красные линии. По его словам, восьмой пакет санкций против России подразумевает, что санкции могут быть введены и против турецких юридических лиц, если те нарушат ограничения ЕС «путем экспорта европейской продукции» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ekathimerini.
В августе сообщалось, что некоторые страны ЕС потребовали от Анкары объяснений в связи с увеличением российско-турецкого товарооборота. Как следует из турецкой статистики, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль выросли на 642 млн долларов больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году.
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Протестующие в Вене потребовали отмены санкций против России
Собравшиеся на акции протеста жители Вены потребовали отмены санкций против России
Несколько сотен человек в Вене участвуют в митинге в центре города, они требуют отмены санкций против России, сохранение военного и политического нейтралитета Австрии.
Участники митинга вышли с плакатами «Нет поддержке разжигателям войны – ЕС, НАТО, США», «За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией» «Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты, нет санкциям, высоким налогам, инфляции, передает РИА «Новости».
По словам ораторов, нынешние власти республики и, в частности, президент Александер Ван дер Беллен умеют только призывать затягивать ремень, не могут предложить действенных мер для преодоления энергетического кризиса. Выступающие призвали собравшихся осознанно голосовать на выборах президента Австрии, которые состоятся 9 октября.
Также в акция протеста проходит в Риме. Митингующие возмущены уровнем инфляции, повышением стоимости жизни и роста энерготарифов.
Ранее профсоюзы Чехии в центре Праги провели акцию протеста, собравшиеся выразили недовольство правительством из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения уровня жизни.
Также во Франции возобновились забастовки на объектах компаний TotalEnergies и ExxonMobil.
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Боррель решил просить лидеров ЕС поддержать военпомощь для Украины
Глава дипломатии ЕС Боррель решил попросить лидеров ЕС поддержать военпомощь и тренировочную миссию для Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге заявил, что попросит лидеров 27 стран сообщества поддержать оказание новой военной помощи Украине и создание тренировочной миссии для украинской армии.
Борель выразил надежду, что на следующем заседании министров иностранных дел 27 стран ЕС удастся запустить тренировочную миссию для украинской армии. Также он заявил, что попросит лидеров стран сообщества поддержать предложение о предоставлении нового транша (займ – прим. ВЗГЛЯД) для военной поддержки Украине, передает ТАСС.
ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России, которые вступают в силу 7 октября, следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Жители Германии заинтересовались использованием навоза в качестве топлива
Bloomberg: Жители Германии вырубили парк для отопления и задумались об использовании навоза как топлива
Нехватка топлива привела к тому, что в парке Тиргартен в центре Берлина вырубили почти все деревья, жители задумались об использовании конского навоза в качестве топлива, сообщает Bloomberg.
Bloomberg заявило, что немцы вспоминают отголоски Второй мировой войны. Энергокризис повлиял и на жителей других стран Европы. Во Франции почти вдвое (до 600 евро за тонну) выросла цена на древесные пеллеты, есть признаки панической закупки, Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Как передает Bloomberg, доставка дровяных печей теперь может занимать месяцы, передает РИА «Новости».
Напомним, правительство Украины утвердило программу о закупке дров и мобильных металлических печей («буржуек») для Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.
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