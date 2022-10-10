В НОМ предложили рейтинг нелепых мифов о прошедших референдумах

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» предложили рейтинг нелепых мифов о референдумах в Донбассе и на освобожденных территориях; глава НОМ, член СПЧ Александр Брод, в частности, предложил внести высказывание математика Бориса Трушина, перепутавшего протоколы голосования с бюллетенями.

Видео математика Бориса Трушина появилось в Сети примерно неделю назад. В ролике он подчеркивает, что анализирует чисто математически появлявшиеся цифры и уверяет, что с ними было что-то не так, говорится в публикации на сайте НОМ.

Эксперты НОМ, посмотрев видео, выяснили, что у математика оказались неверные исходные данные. Он взял в своих расчетах процент посчитанных протоколов, сводка по которым приводилась каждый день во время референдумов, и посчитал их как бюллетени.

«Наверное математику не обязательно знать избирательное законодательство, но, если ты пытаешься выступать с позиции научной, в каком-то смысле менторской, то потрудись хотя бы выяснить, чем общее количество бюллетеней участников референдума отличается от протоколов. 50% протоколов не есть 50% бюллетеней», – рассказал Брод.

По словам Брода, после просмотра таких видео-объяснений у электоральных экспертов родилась шутка – стоит создать рейтинг самых нелепых комментариев о состоявшихся референдумах. «Бесспорно, это видео по степени невежественности занимает прочное первое место из всего массива фейков, что нам встречалось», – отметил председатель НОМ.

Главный редактор смоленской «Центральной объединенной редакции», эксперт НОМ Марина Проскурнина добавила: «Математик» оперирует процентами, которые сложились при подсчете бюллетеней. А на экране в этот момент ссылка на публикацию ТАСС о том, что подсчитаны протоколы».

«Данные по процентам обработанных протоколов никогда не совпадут с данными по процентам проголосовавших участников референдума. Это просто совершенно разные величины. В протоколах указываются данные с участков, речь не идет о бюллетенях каждого конкретного проголосовавшего. Было бы даже странно, если бы после проведения референдумов «номинанты» на Шнобелевскую премию не занялись бы математикой референдумов», – добавила она.

Завкафедрой государственного и административного права юридического факультета ФГАОУ ВО Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева Виктор Полянский, в свою очередь, увидел в произошедшем намеренную подмену понятий и желание ввести в заблуждение зрителя.

«Здесь очевиден либо подход некомпетентный, либо подход с определенным замыслом. Скорее всего, второе – манипуляции с цифрами, на мой взгляд, здесь очевидны. Человеку, который призывает изучать математику, должно быть известно, что протоколы не являются бюллетенями. Отсюда у него и ложный результат», – подчеркнул Полянский. По словам юриста, при любом математическом подходе «нужно знать правила и порядок обработки бюллетеней и протоколов, поскольку бюллетени считаются на избирательном участке, а протоколы – в вышестоящих комиссиях.

«Борис Трушин продемонстрировал потрясающую некомпетентность, пытаясь вникнуть в математику результатов референдума по вхождению ДНР в состав России», – сказал эксперт НОМ, член ОП Волгоградской области Антон Лукаш. Сравнивая математика Трушина с еще одним экспертом Шпилькиным, пытавшимся описать электоральные процессы математически.

«Процент обработанных протоколов и процент обработанных бюллетеней – это совершенно разные величины. Это знает любой начинающий электоральный юрист. В одном протоколе могут быть отражены данные по голосованию 10 участников референдума – тех, кто пришел на свой участок, например – в малонаселенном хуторе, а в другом протоколе будут данные по голосованию 2 тыс. участников, которые пришли на свой участок, например – в районе города», – пояснил А. Лукаш.