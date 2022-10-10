Назван победитель выборов президента Австрии

Действующий президент Ван дер Беллен победил на выборах главы Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен победил с большим отрывом на выборах главы австрийского государства, прошедших в воскресенье. По предварительным результатам голосования, которые приводит агентство DPA со ссылкой на федеральное министерство внутренних дел Австрии, избиравшийся на второй срок Ван дер Беллен набрал 54,6% голосов.

По сообщению агентства, для оглашения итоговых результатов необходимо обработать еще около 800 тыс. бюллетеней, которые были отправлены при помощи почты, но это вряд ли повлияет на итог. Предварительные итоги соотносятся с экзитполом института Sora, по которому Ван дер Беллен должен был набрать на выборах 55,5%, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо было набрать более 50% голосов. Соответственно, Ван дер Беллен был переизбран на второй шестилетний срок.

Кроме Ван дер Беллена на пост главы австрийского государства претендовали еще шесть политиков, но в предвыборных опросах австрийские избиратели отдавали предпочтения именно ему. На втором месте, по мнению избирателей, находился представитель правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц. Ему удалось в итоге получить поддержку 19,1% голосов. Все остальные кандидаты не смогли преодолеть барьер в 10%.

Как отмечает агентство, до cих пор всем выставлявшим свою кандидатуру на второй срок президентам Австрии удавалось одержать победу на выборах.

Избирательным правом в Австрии обладают 6,4 млн граждан. Официальный результат голосования объявят 10 октября. Ван дер Беллен занимает этот пост с января 2017 года.

Ранее несколько сотен человек в Вене провели митинг в центре города, они потребовали отмены санкций против России и сохранения военного и политического нейтралитета Австрии.