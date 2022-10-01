Плуготаренко единогласно избран гендиректором АНО «Цифровая экономика»

Заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Чернышенко принял участие в собрании учредителей, ключевым вопросом повестки которого стала избрание генерального директора организации.

В собрании приняли участие учредители и члены наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»: Минэкономразвития, Минцифры России, Администрация Президента, крупные компании – «Яндекс», ПАО «Газпромнефть», Роснано, Ростелеком, ВЭБ «Венчурс», «Сберинтертеймент», Фонд «Сколково», АСИ, Wildberries, МТС, ПАО «Сбербанк», 1С, АО «Почта России», «Мегафон», Ozon, «Билайн», РФПИ, VK, ГК Astra Linux, госкорпорация «Росатом», ЭР-Телеком Холдинг, СКБ «Контур» и т.д. Результаты деятельности АНО «Цифровая экономика» представил ВРИО генерального директора Дмитрий Тер-Степанов.

Учредители единогласно выбрали Сергея Плуготаренко генеральным директором АНО «Цифровая экономика», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Перед АНО «Цифровая экономика» сегодня стоит достаточно сложная, но выполнимая задача – сформировать такую стратегию, которая будет равносильно отвечать и задачам бизнеса, и задачам государства. Сегодня новым генеральным директором АНО был избран Сергей Плуготаренко, который с 2010 года руководит крупнейшей отраслевой ассоциацией – РАЭК. Сергей хорошо известен, как среди предпринимательского ИТ-сообщества, так и в органах власти. Он умеет правильно выстраивать коммуникации, доносить идеи и предложения, формировать отраслевые позиции. Уверен, АНО «Цифровая экономика» ждет новая эпоха развития вместе с новым руководителем», – отметил Чернышенко.

В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что Плуготаренко хорошо известен отрасли. «На протяжении десятилетий он организует Российский интернет форум и другие профильные мероприятия, принимает участие в рабочих группах при правительстве, входит в профильные комитеты и так далее. Отрасль доверяет ему, и я уверен, Сергей не подведет», – сказал министр.

Плуготаренко сказал, что в роли руководителя АНО «Цифровая экономика» планирует фокусироваться как на развитии действующих направлений и проектов, так и на запуске новых, актуальных для учредителей, отрасли, государства – и релевантных современным цифровым вызовам. «Планов уже очень много, а будет еще больше. Верю, что вместе с командой сможем реализовать их, опираясь на поддержку стейкхолдеров (бизнес и государство), экспертного сообщества, и, конечно, в партнерстве с РАЭК, которая продолжить представлять интересы игроков интернет-бизнеса», – отметил он.

С 2010 года Сергей Плуготаренко руководит Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), которая объединяет ключевых игроков цифрового контура России. В качестве директора РАЭК Сергей Плуготаренко представляет интересы российской интернет-отрасли, способствует продуктивному диалогу между государством, обществом и отраслью. Сергей является идеологом ряда исследовательских и аналитических продуктов, среди которых исследование «Экономика Рунета», ежегодный аналитический отчет «Рунет сегодня: события, цифры, факты» и т.д. В качестве эксперта участвует в работе профильных отраслевых и государственных комиссий, рабочих групп, общественных и экспертных советов при органах государственной власти: Государственная Дума и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Минцифры России и др.

Напомним, АНО «Цифровая экономика» была создана в сентябре 2017 г. Постановлением Правительства Российской Федерации № 234 от 02.03.2019 утверждено положение о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Деятельность осуществляется по пяти основным направлениям: «Цифровая трансформация отраслей и компаний», «Безопасная открытая инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Эффективное регулирование», «Международное сотрудничество».

Организация реализует общественно-значимые проекты и инициативы, среди которых образовательный проект «Урок цифры» и «День цифры», проект в сфере трансформации отраслей и компаний «Цифровая прокачка», база эффективных кейсов «Цифробанк». На площадке АНО «Цифровая экономика» проходят экспертизу инициативы по экспериментальным правовым режимам («цифровым песочницам»), в том числе по беспилотным летательным аппаратам, телемедицине и другим.

АНО «Цифровая экономика» также является центром координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, общественными организациями и органами государственной власти в рамках деятельности рабочих групп по реализации национальной программы «Цифровая экономика».