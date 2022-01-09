Очевидцы назвали неожиданную причину затора из 50 машин под Москвой

Массовая пробка на трассе из подмосковной Балашихи в столицу с большой долей вероятности могла произойти из-за рассыпанных на дороге гвоздей. Мнение о причине прокола шин у почти 50 автомобилей высказала очевидица событий Лилия Меркулова.

По словам женщины, пробка образовалась на участке дороги от Старой Купавны до МКАД. Меркулова отметила в беседе с ФАН, что участниками затора стали автомобили совершенно разных классов.

Свидетельница также обратила внимание, что за Балашихой дорогу сопровождают серьезные ямы, что также может быть причиной проблем с колесами. Однако, по ее словам, первые желающие сменить пробитые шины на «запаску» были видны еще задолго до этого участка.

Массовая пробка на участке Балашиха – Москва начала образовываться в диапазоне с 20.45 до 21.00 по московскому времени. Автомобильный затор растянулся на несколько километров.

Ранее автомобилистам в Москве стали приходить штрафы за нахождение в пробке.