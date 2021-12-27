Автомобилистам в Москве стали приходить штрафы за нахождение в пробке

В Москве автомобилисты начали получать штрафы до 3 тыс. рублей за нахождение в пробке, якобы за нарушение правил остановки, сообщает портал Autonews.

Собеседник издания рассказал, что получил извещение о нарушении на три тысячи рублей. Как утверждалось в письме, что он якобы нарушил правила остановки, хотя в этот момент стоял в заторе, передает РИА «Новости».

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) провели проверку и отменили санкцию, тогда как в отношении сотрудника, допустившего ошибку, начали служебное расследование.

«Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны», – пояснили в ведомстве, заявив о принятии всех необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов.

Отмечается, что многие автолюбители также жалуются на похожие ситуации в социальных сетях, однако в МАДИ отметили, что они оперативно реагируют на такие сообщения и в большинстве случаев аннулируют эти штрафы.

Ранее департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице. По прогнозу ведомства, загруженность дорог в вечерний час пик до конца года будет достигать 9-10 баллов.